12 nghề từng thịnh hành nay 'tuyệt chủng'

Người đánh thức (Knocker-up)

Trước khi đồng hồ báo thức ra đời, mọi người dậy đi làm bằng cách thuê một "Knocker-up". Những người này sẽ dùng gậy gõ vào cửa sổ hoặc thổi hạt đậu khô vào kính để đánh thức khách hàng.

Nghề này phổ biến tại Anh và Ireland đầu thế kỷ 19 và kéo dài suốt thời kỳ Cách mạng công nghiệp. Theo BBC, một số vùng công nghiệp tại Anh vẫn duy trì dịch vụ này cho đến tận những năm 1970. Họ thường dùng gậy tre dài để đập tới các cửa sổ tầng cao. Thú vị là, chính những người đi đánh thức này lại là những "cú đêm", họ ngủ ngày và bắt đầu làm việc từ khoảng 4 giờ chiều. Ảnh: Everett Collection