Marek giật mình, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng khi nhận cuộc gọi của một đồng nghiệp người Việt rủ đi cà phê lúc 23h.

"Tôi được bạn giải thích cà phê chỉ là cái cớ. Họ muốn gặp tôi để trò chuyện, hóng gió", Marek, 33 tuổi, nói.

Lần đầu tiên trong đời chàng trai người Anh nhận lời đi uống cà phê lúc nửa đêm dù hơn một năm sống ở Hà Nội anh biết người Việt có thói quen "sống về đêm".

Ở London quê anh, cửa hàng thường đóng lúc 22h. Người dân cũng hạn chế ra ngoài vì lo ngại vấn đề an ninh. Nếu muốn vui chơi, mọi người thường đến các quán bar, pub, nhưng cũng chỉ đến 23h.

Sang Việt Nam, anh sốc khi thấy 1-2h sáng người dân vẫn ngồi ở công viên, vỉa hè, cửa hàng tiện lợi và thậm chí dọc cầu Long Biên để trò chuyện và ăn uống "Cuộc sống về đêm ở đây không phải để tiệc tùng. Tôi nhận ra đó chỉ là hoạt động để kết nối với nhau, mang tính cộng đồng", anh nhận xét.

Cảnh chợ Quảng Bá tấp nập người mua hoa, hay những hàng phở, bánh mì đông đúc lúc nửa đêm khiến anh hoang mang "không biết người Việt ngủ lúc nào".

Người nước ngoài ngạc nhiên với lối sống ‘cú đêm’ ở Việt Nam Marek, 33 tuổi, người London tự chạy xe máy đi ăn đêm trong lần du lịch Đà Nẵng đầu tháng 9/2025. Video: @mtothekayy/TikTok

Ngày mới đến TP HCM, Semyon Kuprianov, 37 tuổi, người Nga cũng sốc khi thấy người trẻ ngồi kín các quán cà phê, xuyên đêm làm việc. Cảnh này không bao giờ có ở Moskva quê anh. Ban đầu, Semyon đoán họ làm việc cho công ty nước ngoài. Sau đó, thấy không khí căng thẳng, chỉ nghe tiếng lật sách, gõ máy tính, anh lại nghĩ họ đang tăng ca hay ôn thi.

"Hóa ra người Việt thích thay đổi không gian, tìm đến nơi có nhiều người cùng làm việc ban đêm để có động lực và tập trung hơn", Semyon nói.

Không chỉ Marek và Semyon ngạc nhiên với cuộc sống "cú đêm" của người Việt. Trên mạng xã hội, hàng trăm tài khoản của người nước ngoài chia sẻ những video về các hoạt động đa dạng về đêm tại Việt Nam. Các video trải nghiệm đi chợ hoa Quảng Bá lúc 2-3h sáng, ngồi cà phê làm việc hay dạo phố cổ Hà Nội về đêm thu hút hàng triệu lượt xem. Từ khóa "Nightlife Vietnam" (cuộc sống về đêm ở Việt Nam) cũng được nhiều người nước ngoài tìm kiếm.

Ông Hoàng Nghĩa Đạt, Giám đốc điều hành công ty du lịch VNA Travel cho biết thời gian gần đây khách quốc tế không chỉ đặt tour ban ngày mà còn ưa chuộng các tour du lịch đêm. Một số điểm đến yêu thích ở Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, khám phá ẩm thực chợ đêm và phố cổ.

"Sự phát triển của mạng xã hội cũng góp phần giúp người nước ngoài dễ tiếp cận hơn các hoạt động về đêm, thay vì chỉ biết đến các quán bar, club như trước đây", ông Đạt nói.

Bà Hồng Vân, chủ quán giải khát vỉa hè ở phố Quảng An, Tây Hồ, cho biết một tháng nay, hơn 60% khách tới quán là người nước ngoài, điều chưa từng có trước đây. "Khu vực này có nhiều người nước ngoài sinh sống nhưng họ ít biết tới quán. Giờ nhiều khách đạp xe đêm rồi ghé quán ngồi hóng gió hồ Tây tới muộn", bà nói.

Semyon Kuprianov, 37 tuổi, người Nga đánh đàn trong một lần đi cà phê đêm ở TP HCM, năm 2025. Ảnh: @thetaysam/TikTok

Theo thống kê của mạng lưới người sống ở nước ngoài Internations năm 2024, Việt Nam thu hút du khách nhờ chi phí sống thấp, công việc tốt, cảnh quan đẹp và các hoạt động về đêm sôi nổi. Họ đánh giá cao việc kết hợp du lịch, ẩm thực và giải trí, giúp khám phá văn hóa địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cho biết, cuộc sống về đêm ở nhiều nước châu Âu khá yên ắng. Các tuyến phố du lịch cũng thường kết thúc trước 22h. "Trong khi đó, nhịp sống về đêm ở Việt Nam có nhiều hoạt động đa dạng cho du khách trải nghiệm", ông nói.

Một lý do khác khiến cuộc sống về đêm ở Việt Nam trở nên hấp dẫn là sự an toàn. "Năm 2023, khảo sát của Internations ghi nhận Việt Nam đứng trong top 15 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài, với chỉ số an toàn và an ninh được đánh giá cao nhất", ông Đạt nói.

Joe (ngoài cùng bên trái), người Pháp uống trà chanh vỉa hè cùng bạn bè ở phường Tây Hồ, Hà Nội, tháng 9/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Geepee, 27 tuổi, người Nigeria, cho biết thích chạy xe máy vào ban đêm để xả stress, uống bia cùng bạn bè ở phố cổ hay ngồi cà phê làm việc xuyên đêm. Văn hóa cà phê ở quê hương anh rất khác, chỉ là thức uống buổi sáng. Đồng nghiệp cũng hiếm khi hẹn gặp nhau vào buổi tối, trừ những dịp đặc biệt.

Hoạt động vui chơi buổi tối ở Nigeria thường sôi động và mang tính âm nhạc nhiều hơn. Các ban nhạc sống, DJ và các buổi nhảy múa tạo nên không khí về đêm đặc trưng. "Nhưng ở Việt Nam ban đêm là khoảng thời gian của năng lượng và niềm vui. Tôi thích việc ngồi nhâm nhi tách cà phê, trò chuyện hoặc làm việc trong quán cà phê 24h", anh nói.

Joe, người Pháp, sống ở phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết cuộc sống về đêm là một trong những lý do giữ anh ở lại Việt Nam. Ở Pháp, mọi thứ gần như đóng cửa trước 21h. Quán bar không phù hợp với lối sống của anh. Trái lại, ở Việt Nam, mỗi tối sau khi xong việc, anh có thói quen chạy xe ra hồ Tây buôn chuyện cùng đồng nghiệp.

"Trước đây thức khuya khiến tôi căng thẳng. Nhưng từ khi ở Việt Nam, đi chơi đêm dần thành lối sống và niềm vui", chàng trai 28 tuổi nói.

Nga Thanh