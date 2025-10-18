12 năm làm giám đốc 'đau đầu' tặng quà ngày 20/10

Tôi làm giám đốc đã 12 năm, và có lẽ chưa có dịp nào khiến tôi "đau đầu" như ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tôi hiểu rằng một món quà nhỏ trong ngày này đôi khi nói lên cả văn hóa của doanh nghiệp, cách lãnh đạo đối nhân xử thế và cả mức độ tinh tế của người đứng đầu.

Nhìn lại 12 năm qua, mỗi mùa 20/10 lại cho tôi một kỷ niệm khác nhau, có năm vui, có năm bị hiểu lầm, có năm tưởng là chu đáo nhưng lại vô tình khiến nhân viên thấy... tổn thương.

Chính vì vậy, tôi luôn coi ngày 20/10 là bài kiểm tra cảm xúc không chính thức của mọi người đàn ông trong vai trò lãnh đạo.

Năm đầu tiên: Khi tôi nghĩ rằng chỉ cần tặng quà là đủ. Khi mới nhận chức giám đốc, tôi còn trẻ, suy nghĩ khá đơn giản. Tôi nghĩ chỉ cần tặng quà cho nhân viên nữ là mọi người sẽ vui. Năm đó, tôi đặt 50 bó hoa hồng và 50 chiếc thiệp có in sẵn lời chúc.

Tôi thuê người giao tận tay từng nhân viên trong buổi sáng, còn buổi chiều thì tổ chức liên hoan nho nhỏ. Mọi người vui vẻ thật, nhưng hôm sau tôi nghe phòng nhân sự báo lại: "Một số chị em bảo hoa đẹp nhưng thiệp lại giống nhau, hơi thiếu cảm xúc".

Tôi hơi buồn, nhưng nghĩ kỹ thì đúng. Quà có thể giống nhau, nhưng lời chúc thì nên khác. Mỗi người phụ nữ trong công ty có hoàn cảnh khác nhau: Người độc thân, người đã lập gia đình, có người đang vượt qua bệnh tật, có người vừa sinh con. Nếu không đặt mình vào tâm trạng họ, thì món quà dù đắt tiền cũng chỉ là hình thức.

Năm thứ ba: Khi quà tặng trở thành chiến trường cảm xúc. Năm thứ ba, công ty tôi phát triển mạnh, nhân viên tăng gấp đôi. Tôi giao việc chuẩn bị quà cho phòng hành chính. Họ đề xuất mua túi mỹ phẩm cho mỗi người, trị giá vài trăm nghìn.

Tôi đồng ý ngay. Nhưng khi phát quà, vài chị lớn tuổi nói đùa: "Giám đốc nghĩ tụi tôi còn cần son phấn sao?". Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến tôi đỏ mặt. Sau đó, tôi rút ra bài học: đừng bao giờ chọn quà chỉ vì nó "hợp với đa số".

Món quà phù hợp với người 25 tuổi đôi khi lại vô duyên với người 50. Từ đó, tôi bắt đầu chia nhóm quà theo độ tuổi và sở thích: nhóm trẻ thì tặng mỹ phẩm, nhóm trung niên tặng khăn lụa, nhóm quản lý nữ tặng sổ tay và bút ký.

Cách làm này khiến mọi người thấy được sự quan tâm thật lòng chứ không phải tặng cho có.

Năm thứ sáu: Khi vợ tôi "dạy" cho tôi bài học lớn nhất. Một năm nọ, vợ tôi hỏi: "Anh đã mua quà cho nhân viên nữ chưa?". Tôi trả lời: "Rồi, năm nay chọn ví da, hàng đẹp lắm". Cô ấy hỏi tiếp: "Thế anh đã chuẩn bị gì cho các chị lao công, cô tạp vụ chưa?". Tôi im lặng. Tôi đã quên mất những người phụ nữ thầm lặng nhất trong công ty, những người dọn dẹp sớm nhất và về muộn nhất.

Hôm sau, tôi gọi phòng kế toán bổ sung thêm phong bì nhỏ, gửi tận tay từng cô tạp vụ. Tôi không nói gì nhiều, chỉ chúc họ sức khỏe và cảm ơn. Ánh mắt xúc động của họ khiến tôi nhớ mãi. Từ năm đó, tôi luôn dành một phần quà riêng cho những người ít được chú ý nhất, vì tôi hiểu rằng giá trị của một tập thể không nằm ở vị trí, mà ở sự công bằng và tôn trọng.

Năm thứ mười: Khi tôi nhận ra "quà" không chỉ là vật chất. Sau nhiều năm, tôi nhận ra điều quan trọng nhất trong ngày 20/10 không phải là quà, mà là cách mình thể hiện sự quan tâm chân thành.

Tôi bắt đầu viết lời chúc tay cho từng nhóm nhân viên. Tôi đứng trước toàn thể công ty, nói lời cảm ơn đến những người phụ nữ đã cống hiến cho doanh nghiệp, và đặc biệt, cho những người vợ, người mẹ ở phía sau – những "hậu phương" giúp các nhân viên nam toàn tâm làm việc. Bất ngờ thay, buổi chúc năm ấy khiến nhiều chị em xúc động rơi nước mắt.

Một người nói với tôi: "Em không cần quà, chỉ cần được nghe sếp nói vậy là đủ". Tôi chợt hiểu, tặng quà không chỉ để mua vui, mà để nuôi dưỡng tinh thần và cảm xúc nơi làm việc.

Sau 12 năm: Khi "ngày tặng quà" trở thành "ngày tri ân". Giờ đây, mỗi dịp 20/10, tôi không còn lo chọn quà sao cho sang hay hợp xu hướng nữa. Thay vào đó, tôi cùng bộ phận nhân sự tổ chức một buổi tri ân nhỏ, nơi các nam nhân viên tự tay tặng hoa cho đồng nghiệp nữ, cùng nhau chia sẻ kỷ niệm vui buồn trong công việc. Chúng tôi cũng tổ chức phần thưởng cho "người phụ nữ truyền cảm hứng nhất", không cần chức vụ cao, chỉ cần là người lan tỏa năng lượng tích cực.

Và điều khiến tôi tự hào là năm nào buổi lễ cũng tràn ngập tiếng cười thật lòng, không phải vì món quà đắt giá, mà vì mọi người cảm thấy được trân trọng. 12 năm làm giám đốc, tôi đã tặng hàng trăm món quà 20/10, nhưng món quà lớn nhất tôi nhận được chính là bài học về sự tinh tế và lòng biết ơn.

Phụ nữ ở nơi làm việc không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là những người tạo nên sự cân bằng, bền vững cho cả tập thể. Họ xứng đáng được ghi nhận, không chỉ trong một ngày, mà trong mọi ngày. Và có lẽ, đó chính là món "quà" ý nghĩa nhất mà tôi, với tư cách một người lãnh đạo, không bao giờ được quên.

ASCC