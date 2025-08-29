12 năm chinh phục khán giả của Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi từng áp lực với mác "cô bé dân ca" trước khi phá bỏ giới hạn, học cách làm mới nhạc truyền thống, được khán giả yêu thích.

Nhận danh hiệu quán quân Em xinh say hi, hôm 23/8, Phương Mỹ Chi bật khóc. Nhìn lại chặng đường theo đuổi âm nhạc, cô dùng từ "hạnh phúc" và "biết ơn" để diễn tả cảm xúc. "Nhiều lần tham gia các cuộc thi, nay tôi mới được cầm cúp chiến thắng, đứng dưới màn pháo giấy vinh danh nỗ lực của bản thân", ca sĩ nói.

Phương Mỹ Chi nổi tiếng qua cuộc thi Giọng hát Việt Nhí 2013. Hình ảnh ca sĩ nhí có làn da đen nhẻm, thường diện áo bà ba lên sân khấu hát Quê em mùa nước lũ, Sa mưa giông, Áo mới Cà Mau khiến khán giả đặt cho cô danh xưng "cô bé dân ca" hay nickname "Chị Bảy".

Thuộc thế hệ gen Z, Phương Mỹ Chi có thâm niên ca hát. Hơn một thập niên, cô từng bước khẳng định tên tuổi, có chỗ đứng nhờ lối đi riêng: âm nhạc truyền thống kết hợp hơi thở đương đại. Thành công của Phương Mỹ Chi phải kể đến loạt sản phẩm gây tiếng vang như album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020).

Từ đầu năm đến nay, tên tuổi Phương Mỹ Chi phủ sóng nhờ cộng hưởng tại hai cuộc thi âm nhạc đình đám. Với Sing! Asia - cuộc thi âm nhạc mở ra tầm khu vực, cô đoạt hạng ba, trong đó tiết mục Vũ trụ có anh, Buôn trăng, Rock hạt gạo, Bóng phù hoa từng khiến giám khảo Tô Hữu Bằng, Trương Lương Dĩnh lẫn truyền thông Trung Quốc ca ngợi. Phương Mỹ Chi còn thành công khi giới thiệu văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế thông qua ca trù, vọng cổ, rap, vovinam.

Ca sĩ có lượng fan ở nhiều độ tuổi, FC Tổ Cò ngày càng lớn mạnh. Cô thắng show Em xinh say hi - cuộc thi ca hát trong nước, quy tụ nhiều tài năng trẻ - với phiếu bình chọn áp đảo, 779.290 lượt bình chọn, nhiều hơn Á quân Lyhan 150.000 phiếu.

Vẻ trưởng thành của Phương Mỹ Chi ở tuổi 22. Ngoài ca hát, cô lấn sân diễn xuất qua các dự án điện ảnh Hai lúa (2014), Nhà gia tiên (2025), web-drama Tiệm hoa dì ghẻ. Cô từng được vinh danh Gương mặt mới xuất sắc tại Làn Sóng Xanh 2023, Gương mặt trẻ triển vọng 2024 do Thành Đoàn bầu chọn.

Theo Phương Mỹ Chi, thành công bước đầu của cô đến từ sự kiên định, chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc dù đối mặt thử thách. Vụt sáng thành sao từ nhỏ, Phương Mỹ Chi từng áp lực trước sự kỳ vọng của công chúng. Không ít người cho rằng "Mỹ Chi đóng khung với dòng nhạc dân ca" hoặc nhận định "sao nhí sớm nở tối tàn". Có giai đoạn, cô rơi vào khủng hoảng bởi hình ảnh "cô bé dân ca" bão hòa giữa thị trường nhạc trẻ.

Tuy vậy, ca sĩ biết cách phát huy thế mạnh của bản thân cộng với sự tìm tòi làm mới. Nhiều năm qua, cô không chỉ hát dân ca Nam Bộ, mà còn tự mày mò các thể loại khác như hát bội, xẩm, ví dặm, ca Huế, chầu văn. Hầu hết dự án cô từng phát hành đều xoay quanh "quỹ đạo" tôn vinh âm nhạc dân gian. Các tiết mục Cầm kỳ thi họa (dân gian, đương đại), Hề (xẩm hòa rap, EDM), Duyên (xẩm kết hợp hip hop) gần đây cho thấy sự biến hóa đa dạng.

Cô tìm đến các producer trẻ để làm mới bản thân. MV Vũ trụ có anh kết hợp dân ca, pop, R&B, rap, mang đến "làn gió mới" cho khán giả, tạo đà cho Phương Mỹ Chi bứt tốc. Lần lượt các sản phẩm sau đó như Đ

ẩy xe bò, Điệu đà giúp ca sĩ vẫn giữ được nét sở trường nhưng không nhàm chán.

Ngoài ra, cô còn tìm được cộng sự ăn ý, hiểu con người lẫn định hướng trong âm nhạc. DTAP - nhóm producer từng góp sức đưa ca sĩ đến gần khán giả trẻ qua nhiều bản phối hiện đại. Trong showcase đầu tiên năm 2023, Mỹ Chi gây bất ngờ khi thể hiện khả năng chơi nhạc cụ gồm guitar điện, trống, sáo, múa chén.

Hiện tại, ở tuổi 22, cô mạnh dạn thử nghiệm pop ballad, R&B, rap. Hát nhạc hiện đại nhưng ca sĩ luôn tìm cách lồng ghép âm nhạc dân tộc, để người nghe thấy "Phương Mỹ Chi không hòa tan".

"Tôi không sợ thử, chỉ sợ mình ngừng nỗ lực. Dân ca trong tôi không bao giờ mất đi bởi đã ngấm vào máu. Tôi muốn thể loại này phải vang lên theo cách khiến người trẻ hào hứng, càng nghe càng ngấm, cùng đó là hội nhập với khán giả quốc tế", cô nói.

Nhìn nhận chặng đường phía trước còn dài, dù thế, cô tự tin đã trang bị hành trang chắc chắn cộng tinh thần không ngừng học hỏi. Luyện thanh đều đặn mỗi ngày là kỷ luật ca sĩ đặt ra cho bản thân. Trong lứa ca sĩ gen Z, Phương Mỹ Chi được xếp vào nhóm thực lực, có thể hát đến nốt F6. Hai năm qua, cô còn lấn sân sáng tác, từng gây ấn tượng với các nhạc phẩm như Bóng phù hoa, Ếch ngoài đáy giếng.

"Tôi không biết trong 10 hay 20 năm nữa, bản thân sẽ thay đổi ra sao, nhưng chắc chắn Phương Mỹ Chi luôn là người Việt Nam yêu văn hóa truyền thống, không bao giờ rời bỏ âm nhạc", cô cho biết.

Phương Mỹ Chi và DTAP tham gia chương trình "Chuyến xe tự hào" thuộc dự án "Made In Vietnam", ngày 26/8 ở TP Huế.

Ca sĩ Hiền Thục - người thầy từng dìu dắt Phương Mỹ Chi lúc chập chững đi hát - nhận xét học trò trưởng thành, giữ niềm say mê, bền bỉ với nghề. Nghệ sĩ Bạch Tuyết, Kim Tử Long dùng từ "tuổi trẻ tài cao" để nói về cô. Kim Tử Long nhận định Phương Mỹ Chi biết thay đổi tầm nhìn, can đảm bước ra khỏi vùng an toàn.

"Những gì Mỹ Chi đang làm là bước tiến, tạo xu hướng để bạn trẻ thay đổi góc nhìn, để thấy dòng nhạc dân ca, trữ tình không sến súa hay buồn chán", nghệ sĩ Kim Tử Long nói.

