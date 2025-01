12 món ăn may mắn trên mâm cỗ Tết ở Trung Quốc

Trái cây - sự đầy đủ và giàu có

Một số loại trái cây thường được ăn trong dịp Tết, như quýt, cam và bưởi. Những loại quả này được chọn vì có màu vàng, tượng trưng cho sự viên mãn và giàu có.

Việc bày và ăn quýt, cam mang lại may mắn, tài lộc do cách phát âm và viết chữ. Trong tiếng Trung, cam (và quýt) phát âm giống thành công. Còn quýt có cách viết giống chữ "cát" trong "cát tường", mang ý nghĩa may mắn.