12 điểm đến ‘tuyệt vời nhất Việt Nam’ trong mắt khách Tây

Hội An

Theo Claire, Hội An dù đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng nhưng vẫn giữ được vẻ yên bình và cổ kính. Từng là thương cảng sầm uất từ thế kỷ XVII, nơi đây còn lưu giữ nhiều đền chùa, nhà cổ và cửa hàng nghề truyền thống.

Những ngôi nhà một tầng sơn vàng rực rỡ nằm san sát trên các con phố nhỏ, rực sáng đèn lồng vào ban đêm, dọc theo dòng sông Hoài tạo nên không gian hoài niệm, thơ mộng. Bên cạnh cảnh sắc, Hội An còn hấp dẫn du khách với ẩm thực đường phố đặc sắc như cao lầu, bánh mì Hội An và dịch vụ may đo quần áo theo yêu cầu chỉ trong vài ngày.

Nếu muốn thay đổi không khí sau khi dạo phố cổ, Claire gợi ý du khách nên ghé biển An Bàng - cách trung tâm chỉ vài km để tận hưởng không gian yên bình và thư giãn dưới hàng dừa xanh mát. . Ảnh: Nick M