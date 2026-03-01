11 thói quen hàng ngày giúp bạn hạ huyết áp tự nhiên

Thở sâu, đi bộ nhanh, giải phóng căng thẳng, bổ sung nước... là những thói quen đơn giản chỉ mất 10 phút mỗi ngày giúp hạ huyết áp tự nhiên.

Nghiên cứu về kiểm soát huyết áp chỉ ra rằng những thay đổi lối sống ngắn hạn được thực hiện đều đặn sẽ mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể.

Theo bác sĩ Basavaraj S Kumbar, Cố vấn Nội khoa, Bệnh viện Aster Whitefield, Bengaluru, tăng huyết áp là một tình trạng y tế mạn tính, đòi hỏi bệnh nhân phải dùng thuốc, tuân thủ các quy tắc ăn uống nghiêm ngặt và thay đổi đáng kể thói quen hàng ngày.

Điều trị y tế là thiết yếu đối với hầu hết bệnh nhân, nhưng các thói quen sinh hoạt mỗi ngày có thể tạo ra tác động rất lớn. Chìa khóa thành công của phương pháp này ở việc duy trì thực hiện không gián đoạn.

Những "vi thói quen" (micro-habits) chỉ kéo dài 10 phút mỗi ngày này tuy đơn giản nhưng hiệu quả cộng dồn của chúng sẽ giúp giảm áp lực cho tim và tăng cường sức khỏe tim mạch qua nhiều năm.

Thực hành thở sâu

Hệ thần kinh đối giao cảm được kích hoạt thông qua việc hít thở chậm và có kiểm soát, giúp cơ thể đạt được trạng thái thư giãn. Phương pháp thở cơ hoành yêu cầu 10 phút hít vào bằng mũi trong bốn giây, tạm dừng ngắn và thở ra từ từ, giúp làm chậm nhịp tim và giảm huyết áp tạm thời.

Những người bị căng thẳng mạn tính thường phát triển bệnh tăng huyết áp. Kỹ thuật hít thở sẽ giúp giảm nồng độ các hormone căng thẳng như cortisol và adrenaline.

Đi bộ nhanh

Một chuyến đi bộ nhanh 10 phút sau bữa ăn giúp cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu. Việc duy trì các quãng đi bộ ngắn trong ngày dẫn đến hai cải thiện lớn về sức khỏe: tăng cường độ linh hoạt của mạch máu và cải thiện chức năng tim.

Mọi hoạt động thể chất diễn ra trong suốt cả ngày đều mang lại những lợi thế tim mạch quan trọng cho cơ thể.

Co giãn và giải phóng căng thẳng

Các tình trạng căng thẳng dẫn đến căng cơ, chủ yếu ảnh hưởng đến cơ cổ và vai. Cơ thể nhận được lưu lượng máu tốt hơn và lợi ích thư giãn từ 10 phút tập các bài co giãn nhẹ nhàng.

Trạng thái thư giãn của cơ thể khiến các mạch máu giãn nở, giúp quá trình lưu thông máu trở nên dễ dàng hơn.

Bổ sung nước một cách thông minh

Mất nước khiến các mạch máu trở nên hẹp hơn, dẫn đến sự gia tăng huyết áp trong ngắn hạn.

Quá trình uống nước một cách tỉnh thức trong 10 phút, đồng thời cắt giảm đồ uống có đường và caffein giúp duy trì mức nước trong cơ thể và cải thiện lưu thông máu.

Bổ sung nước đúng cách giúp hạ huyết áp tự nhiên. Ảnh: Bảo Bảo

Cắt giảm lượng natri ẩn

Bạn nên dành 10 phút để đọc nhãn dinh dưỡng trên các thực phẩm trong bếp. Quá trình thay thế các loại thực phẩm đóng gói có hàm lượng natri cao có thể mang lại kết quả giảm muối tốt hơn.

Thực hiện các bước nhỏ để nâng cao nhận thức về chế độ ăn uống sẽ tạo ra được những thay đổi lâu dài.

Thực hành ăn uống tỉnh thức (Mindful Eating)

Thói quen ăn chậm và tập trung vào bữa ăn giúp tiêu hóa tốt hơn và ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều. Ăn quá nhanh dẫn đến tăng cân, tác động trực tiếp đến sự phát triển của bệnh tăng huyết áp.

Chỉ cần dành 10 phút tập trung hoàn toàn vào bữa ăn, bạn có thể kiểm soát khẩu phần trong khi cơ thể ít chịu áp lực chuyển hóa hơn.

Hạn chế căng thẳng do thiết bị điện tử

Tiếp xúc liên tục với tin tức, email và các nền tảng mạng xã hội khiến nồng độ hormone căng thẳng luôn ở mức cao. Hệ thần kinh được "tái khởi động" thông qua một đợt giải độc kỹ thuật số ngắn, bằng cách tắt tất cả thiết bị và tạm dừng sử dụng công nghệ.

Cải thiện vệ sinh giấc ngủ

Dành 10 phút trước khi ngủ để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon hơn thông qua các hoạt động như giảm ánh sáng đèn, tránh xa màn hình và giảm các hoạt động trí óc giúp giấc ngủ tốt hơn. Mối quan hệ giữa huyết áp cao và chất lượng giấc ngủ kém cho thấy một sự liên kết chặt chẽ.

Bổ sung thực phẩm giàu kali

Cơ thể đạt được sự cân bằng natri thông qua việc tiêu thụ các thực phẩm giàu kali như chuối, rau bina, sữa chua và nước dừa. Những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn hàng ngày đều cho thấy hiệu quả trong việc hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Kiểm tra huyết áp thường xuyên

Tự theo dõi huyết áp tại nhà chỉ mất chưa đầy 10 phút nhưng giúp tăng cường sự hiểu biết về cơ thể. Quá trình theo dõi các chỉ số cho phép người dùng tìm ra các tác nhân gây tăng huyết áp, đồng thời giúp bác sĩ nhận được cảnh báo về các chỉ số y tế bất thường cần tư vấn khẩn cấp.

Thay đổi nhỏ, tác động lớn

Tăng huyết áp hình thành qua một thời gian dài và cũng cần một khoảng thời gian tương đương để cải thiện. Cơ thể nhận được những lợi ích vật lý ngay cả từ những hoạt động nhỏ nhất hàng ngày nếu được duy trì liên tục. Các vi thói quen này đóng vai trò như hệ thống hỗ trợ thiết yếu cho các loại thuốc được bác sĩ kê đơn.

Mỹ Ý (Theo NDTV)