11 startup nổi bật cung cấp nền tảng số

Trong số 50 công ty, dự án được chọn vào vòng Bình chọn của Startup Việt 2022, có 11 ứng viên thuộc lĩnh vực nền tảng kỹ thuật số.

Các startup này cung cấp những ý tưởng giúp tối ưu hóa, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và hiệu quả công việc, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí.

Vòng Bình chọn (Top 50) của Startup Việt 2022 sẽ diễn ra đến hết ngày 9/9.

Myspa

Nền tảng kỹ thuật số chuyên về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Myspa, thành lập tháng 4/2018, hỗ trợ hàng nghìn chủ spa, thẩm mỹ viện giải quyết vấn đề trong vận hành, quản lý, bán hàng và dịch vụ khách hàng. Sản phẩm điển hình của công ty có thể kể đến như phần mềm quản lý, thiết kế ứng dụng thương hiệu... và mới nhất là trang thương mại điện tử BeautyX giúp kết nối doanh nghiệp và khách hàng. Đại diện Myspa cho biết đang phấn đấu trở thành một trong những công ty sở hữu giải pháp số hóa hàng đầu cho ngành làm đẹp.

Ladipage

LadiPage cung cấp nền tảng Landing Page, nhằm tối ưu hóa việc chuyển đổi của doanh nghiệp và giúp tăng trưởng doanh số thương mại điện tử, với hơn 4.000.000 landing page được xuất bản và hơn 400.000 người dùng đăng ký sử dụng kể từ năm 2017. Các sản phẩm của công ty đa dạng theo từng mục đích khác nhau như tạo trang đích, tạo trang thanh toán, giao tiếp và tương tác với khách hàng. Hiện Ladipage đã mở rộng và phát triển sang một số thị trường tiềm năng khác như Thái Lan, Malaysia và Singapore.

Retex

Retex giới thiệu nền tảng quản trị sản xuất tinh gọn theo thời gian thực vào tháng 11/2029, là sự kết hợp giữa tinh gọn (lean) và công nghệ số (digital) nhằm cải thiện hiệu quả và tối ưu hoạt động vận hành trong doanh nghiệp. Công ty sử dụng cloud và IoT nhằm đơn giản hóa và giảm tải công việc, tăng khả năng tự động hóa, cập nhật và xử lý dữ liệu thời gian thực. Retex đang thực hiện mục tiêu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp dệt may và trong thời gian tới sẽ phát triển mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2B, lĩnh vực tài chính (B2B2C) và nền tảng booking cho các xưởng may và thương hiệu.

Novaon Tech

Novaon Tech chuyên cung cấp các giải pháp chuyển đổi số, tập trung vào những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải như nguồn lực khách hàng, quản trị vận hành và thương mại điện tử. Các giải pháp của công ty hướng tới 7 nhóm ngành phổ biến, trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm VNR500 nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và hiệu suất kinh doanh. Hiện Novaon Tech là đối tác cao cấp của Google tại Đông Nam Á và là đối tác công nghệ của Tableau BI và UiPath.

ThankTrip

Ứng dụng lập kế hoạch và đặt dịch vụ du lịch nội địa ThankTrip được thành lập vào tháng 8/2021. Nền tảng mang đến hoạt động trải nghiệm, du lịch trọn gói và du lịch theo yêu cầu với hàng nghìn điểm đến, hỗ trợ kết nối hướng dẫn viên, công ty lữ hành địa phương vừa và nhỏ với người đi du lịch. ThankTrip cho biết đang hướng đến trở thành nền tảng công nghệ hàng đầu bằng việc cung cấp các giải pháp toàn diện cho ngành du lịch. Công ty đã trải qua vòng thiên thần với mức vốn 50.000 USD.

SaleMall

Được thành lập vào tháng 2/2018, SaleMall do công ty truyền thông mạng Inet thành lập chuyên về quản lý bán hàng và phần mềm marketing. Công ty đã phát triển nhiều phần mềm giúp các đơn vị bán hàng online và bán hàng đa kênh đạt hiệu quả về mặt quản lý bán hàng lẫn khách hàng, thanh toán, tiếp thị. SaleMall đã trải qua vòng Series A bởi ba nhà đầu tư Momo, VnPay và Grab với mức vốn 10 triệu USD.

OMI

OMICall của OMI là tổng đài ảo giúp các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp tạo ra nhiều lợi nhuận hơn bằng cách xây dựng và phát triển tổng đài ảo thông minh, thúc đẩy sự tương tác và kết nối giữa khách hàng với nhân viên chăm sóc. Hệ thống này cũng giúp giảm thiểu chi phí cước gọi, quản lý và phân tích, đánh giá chất lượng cuộc gọi, báo cáo theo thời gian thực, sử dụng công nghệ VoIP... Ngoài ra, OMICall hứa hẹn giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành, cải thiện hiệu quả chăm sóc khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh.

TomahoSoft

Ra đời vào tháng 2/2020, đây là nền tảng quản trị với chiến lược phát triển sản phẩm công nghệ quản lý đi kèm việc triển khai hiệu quả và tối ưu. TomahoSoft khẳng định nền tảng sẽ giúp tiết kiệm tối đa chi phí, tăng tính bảo mật, luôn có tính năng mới miễn phí, hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thông minh, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị và có thể điều hành mọi lúc mọi nơi. TomahoSoft đã trải qua hai vòng tiền hạt giống và thiên thần với tổng giá trị 563.000 USD.

Wesale

Wesale thành lập vào tháng 3 và là nền tảng trực tuyến tới trực tiếp (O2O) về mặt phân phối, phát triển và đầu tư bất động sản, cung cấp giải pháp cho quy trình mua - bán giao dịch sản phẩm. Nền tảng này chuyển đổi số thông tin giao dịch với cổng giao dịch trực tuyến, kết nối trực tiếp khách hàng và chủ đầu tư. Wesale đã trải qua vòng hạt giống với mức vốn 100.000 USD.

SSSmarket

Ra mắt tháng 10/2020, đây là nền tảng giúp người tham gia bán lại những món đồ không còn sử dụng đến những người cùng gu và sở thích, giúp tủ đồ được gọn gàng, giảm lãng phí và bảo vệ môi trường. Nền tảng này cũng là nơi những người có cùng niềm đam mê thời trang và môi trường gặp gỡ, tương tác và chia sẻ. Ý tưởng này nhận được sự đánh giá cao của các nhãn hàng và tổ chức xã hội, từng được vinh danh tại nhiều giải thưởng như Start up Wheel và mới nhất tại Lãnh đạo Công nghệ trẻ 2022. SSSmarket đã trải qua vòng tiền hạt giống với mức vốn 6 triệu USD.

GapoWork

GapoWork là nền tảng hợp nhất cho giao tiếp và cộng tác trong tổ chức, ra mắt vào tháng 5/2021 khi nhiều doanh nghiệp vẫn phải làm việc từ xa. Nền tảng này tích hợp hơn 21 chức năng, hợp nhất cho giao tiếp và cộng tác, cung cấp công cụ và chuyên gia tư vấn nhằm giúp các doanh nghiệp có thể tự xây dựng không gian số để quản lý, nhanh chóng tiếp nhận thông tin từ nhân viên, tăng cường trải nghiệm người dùng, dễ dàng tương thích với nhiều không gian làm việc khác nhau.

Startup Việt là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Trong lần thứ sáu tổ chức, chương trình có chủ đề Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation. Tổng giải thưởng của cuộc thi là gần hai tỷ đồng, sẽ được trao cho các đội trong top 20. Trong đó, đội quán quân nhận giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trị giá 200 triệu đồng.

Sau hơn một tháng khởi động, Startup Việt 2022 nhận được hơn 300 hồ sơ tham gia. Chương trình đã sơ loại và chọn ra 50 hồ sơ vào giai đoạn Bình chọn, diễn ra từ 16/8 đến 9/9. Từ 50 hồ sơ, 20 dự án xuất sắc sẽ tiếp tục vào vòng Bán kết, dựa trên số lượt bình chọn của độc giả và điểm của ban cố vấn.

Chất lượng của startup sẽ được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí về cơ cấu tổ chức, sản phẩm - dịch vụ, thị trường mục tiêu, mô hình kinh doanh, tiềm năng nhân rộng mô hình. Hội đồng chuyên môn của chương trình là các cố vấn, chuyên gia khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nhân khởi nghiệp thành công.

Khánh Phạm