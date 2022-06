10 lãnh đạo công nghệ trẻ xuất sắc 2022

Nguyễn Hữu An là đồng sáng lập và CTO của Công ty công nghệ SotaTek, một trong những công ty phần mềm và blockchain nổi bật tại Việt Nam. Sau bảy năm, từ 2015, SotaTek phát triển từ một startup nhỏ với 20 nhân viên thành doanh nghiệp với trên 750 người.

An và các đồng nghiệp xây dựng thành công mô hình đóng gói các sản phẩm như Launchpad và Exchange. Tính đến 2022, launchpad do SotaTek phát triển đã trở thành bệ phóng thành công hơn 60 dự án, ATH ROI trung bình hơn 3.000%, đồng thời một "siêu dự án" do SotaTek xây dựng cho khách hàng tại Malaysia đã phục hơn hơn 3,6 triệu người dùng.