11 quyển sách ông Barack Obama yêu thích nhất năm

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chọn sách ảnh của vợ ông vào danh mục các tác phẩm yêu thích của năm, còn lại là tiểu thuyết.

Trên X ngày 19/12, ông Barack Obama, 64 tuổi, viết: "Năm 2025 dần khép lại, tôi tiếp tục truyền thống bản thân bắt đầu từ thời còn ở Nhà Trắng: chia sẻ danh sách các quyển sách, bộ phim và bài hát yêu thích hàng năm. Hy vọng bạn tìm thấy niềm vui mới để tận hưởng".

Danh sách 11 sách yêu thích nhất năm của cựu Tổng thống. Ảnh: X/ Barack Obama

Một trong những cuốn nổi bật là The Look (Phong Thái) của vợ ông - bà Michelle Obama, 61 tuổi - ra mắt tháng 11. Cựu tổng thống cho biết đã thiên vị vợ khi đưa quyển này vào bảng tổng kết. Tác phẩm thuộc dạng sách ảnh, tái hiện phong cách thời trang, làm đẹp của bà Michelle từ khi trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ đến nay. Không chỉ cung cấp nhiều hình ảnh chưa được công bố, bà kể chuyện hậu trường gắn liền mỗi lựa chọn trang phục, cách bà tận dụng quần áo để nâng tầm giá trị bản thân.

Paper Girl (Cô bé giao báo) - hồi ký của nhà báo Beth Macy, 64 tuổi - cũng là tác phẩm đáng chú ý, được ông Obama xếp đầu danh sách. Nội dung là góc nhìn của tác giả về sự thay đổi của quê nhà Urbana, Ohio (Mỹ) sau 40 năm tha hương lập nghiệp. Theo bà, thành phố từng là nơi các cộng đồng lao động sinh sống, gắn kết nhau qua những tờ báo địa phương. Giờ đây, nơi này chìm trong đói nghèo và những thuyết âm mưu khiến bà muốn tìm hiểu nguyên nhân.

Ông Barack Obama tham dự sự kiện do quỹ mang tên ông tổ chức năm 2023. Ảnh: Instagram/ Obama Foundation

Phần lớn quyển còn thuộc thể loại tiểu thuyết gồm Flashlight (Đèn pin), The Wilderness (Sự hoang dã), North Sun (Mặt trời phương Bắc), The Loneliness of Sonia and Sunny (Nỗi cô đơn của Sonia và Sunny), What can we know (Điều ta có thể biết). Cựu tổng thống cũng giới thiệu nhiều sách nghiên cứu, tiểu luận về lịch sử và các vấn đề xã hội như We The People (Chúng ta là Nhân dân), 1929, There is no place for us (Không có chỗ cho chúng ta), Dead and Alive (Chết và Sống).

Ngoài danh sách của năm, ông Obama nhắc lại top 10 quyển ông thích nhất hồi hè. Ở lĩnh vực âm nhạc, ông chọn 30 bài hát với nhiều bản hit như Jump (Blackpink), Abracadabra (Lady Gaga), Ordinary (Alex Warren). Trong mục phim, ông liệt kê 11 tác phẩm tâm đắc, nổi bật là One Battle After Another do Leonardo DiCarpio đóng chính.

MV "Abracadabra" của Lady Gaga MV "Abracadabra" của ca sĩ Lady Gaga. Bài hát là một trong những ca khúc thịnh hành nhất năm. Video: YouTube/ Lady Gaga

Barack Obama sinh năm 1961, là Tổng thống thứ 44 của Mỹ (hai nhiệm kỳ 2008-2012, 2013-2017) và là người da màu đầu tiên đảm nhận vị trí này. Ông tốt nghiệp Đại học Columbia và trường Luật của Đại học Harvard, từng giữ vai trò chủ tịch tờ Harvard Law Review - tạp chí danh tiếng của trường. Ông từng có chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016.

Cựu Tổng thống nổi tiếng là người quan tâm văn hóa đại chúng. Từ khi rời Nhà Trắng năm 2017, hàng năm, ông đều chia sẻ danh sách phim, sách và nhạc yêu thích trên các trang mạng xã hội. Daniel Ek - CEO của Spotify - từng gọi vui ông Obama là "Tổng thống của những danh sách".

Phương Thảo