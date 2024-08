11 phim được trông đợi ở LHP Venice 2024

Phim của Angelina Jolie, Joaquin Phoenix và Lady Gaga được khán giả và giới phê bình mong chờ tại Liên hoan phim Venice 2024.

Liên hoan phim Venice là sự kiện điện ảnh lâu đời nhất tại châu Âu, lần đầu tổ chức năm 1932. Chương trình lần thứ 81 sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 7/9, dự kiến có sự góp mặt của George Clooney, Lady Gaga, Angelina Jolie và Brad Pitt để quảng bá cho tác phẩm. Trang AP điểm qua các dự án đáng mong đợi kỳ liên hoan năm nay.

Joker: Folie à Deux

Trailer 'Joker: Folie À Deux' 2 Trailer "Joker: Folie À Deux" (Joker 2), dự kiến công chiếu trong nước ngày 4/10. Video: Warner Bros. Vietnam

Phim do Todd Phillips đạo diễn tranh giải Sư Tử Vàng - giải cao nhất liên hoan. Tên phim - Folie À Deux - là một hội chứng tâm thần, khi hai cá nhân cùng phát sinh bệnh tâm lý sau quãng thời gian sống gần nhau, có thể bị cô lập về mặt xã hội hoặc thể chất và ít tương tác với người khác.

Nội dung tiếp nối các sự kiện trong phần đầu, về con đường tội ác của Joker (Joaquin Phoenix đóng). Lúc này, Joker bị giam giữ tại nhà thương điên Arkham Alysum. Khi bị áp giải, nhân vật chính tình cờ gặp Harley Quinn (Lady Gaga) ở phòng tập hát. Trên Deadline, giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Venice Alberto Barbera nói tác phẩm khác hoàn toàn với phần đầu, là "một trong những bộ phim táo bạo và sáng tạo nhất trong nền điện ảnh Mỹ gần đây".

Maria

Angelina Jolie trong vai Maria Callas. Ảnh: Fremantle

Dự án tranh giải Sư Tử Vàng do nhà làm phim người Chile Pablo Larraín chỉ đạo, Steven Knight biên kịch. Nội dung dựa trên cuộc đời danh ca Maria Callas (Angelina Jolie đóng) - ca sĩ opera vĩ đại nhất thế giới.

Bộ phim quay trong tám tuần tại Paris, Hy Lạp, Budapest và Milan. Bên cạnh Jolie, phim có sự tham gia của các diễn viên: Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee và Valeria Golino.

Theo Deadline, đạo diễn Larraín nói: "Tôi vô cùng phấn khích khi bắt đầu sản xuất Maria, hy vọng mang cuộc đời và sự nghiệp ấn tượng của Maria Callas đến với khán giả trên toàn thế giới, nhờ vào kịch bản tuyệt vời của Steven Knight, công sức của toàn bộ êkíp".

Queer

Cảnh trong phim "Queer". Ảnh: The Apartment Pictures

Phim tranh giải Sư Tử Vàng năm nay chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của William S. Burroughs, Daniel Craig đóng chính. Dự án lấy bối cảnh ở Mexico những năm 1940, kể về kẻ nghiện ma túy tên Lee (Daniel Craig), say mê Allerton (Drew Starkey), một quân nhân Hải quân Mỹ đã giải ngũ.

Trên Variety, giám đốc liên hoan phim Alberto Barbera cho biết Craig là ứng viên sáng giá cho giải Nam chính xuất sắc. "Có hai màn trình diễn đáng nhớ trong năm nay tại Venice là Daniel Craig trong Queer và Joaquin Phoenix trong Joker 2", Barbera nói.

The Room Next Door

Teaser 'The Room Next Door' Teaser "The Room Next Door". Video: Sony Pictures Classics

Tác phẩm nói tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn Pedro Almodóvar tranh giải cao nhất Liên hoan phim Venice, với sự tham gia của Julianne Moore và Tilda Swinton. Nội dung về Ingrid (Julianne Moore) và Martha (Tilda Swinton), thân thiết khi từng làm việc tại một tạp chí. Trong khi Ingrid trở thành tiểu thuyết gia, Martha là phóng viên chiến trường. Sau nhiều năm mất liên lạc, họ lại gặp nhau khi Martha bị bệnh nặng. Hai người chuyển vào sống trong một ngôi nhà, nối lại tình bạn năm xưa.

Đạo diễn Pedro Almodóvar nổi tiếng với lối kể chuyện về phụ nữ bằng cách khai thác tâm lý và cuộc sống của họ, thể hiện qua phim Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988), All About My Mother (1999), Talk to Her (2002), Julieta (2016). Với lần trở lại màn ảnh rộng năm nay, người hâm mộ mong chờ màn diễn xuất của minh tinh Julianne Moore và Tilda Swinton trong dự án của ông. Sau Venice, dự án sẽ tranh giải tại Liên hoan phim New York.

Babygirl

Nicole Kidman (trái) và Harris Dickinson trong phim. Ảnh: Niko Tavernise

Phim tranh giải Sư Tử Vàng do nhà làm phim người Hà Lan Halina Reijn đạo diễn, có sự tham gia của Nicole Kidman. Diễn viên vào vai giám đốc điều hành cấp cao tên Romy, ngoại tình với thực tập sinh trẻ hơn cô nhiều tuổi, Samuel (do Harris Dickinson thủ vai). Phim có sự góp mặt của Antonio Banderas, Sophie Wilde trong vai phụ.

Liên hoan phim Venice khai mạc với buổi công chiếu phim Beetlejuice Beetlejuice của đạo diễn Tim Burton, L'Orto Americano - do nhà làm phim Italy Pupi Avati chỉ đạo - bế mạc sự kiện. Ban giám khảo phim quốc tế năm nay sẽ do minh tinh Pháp Isabelle Huppert làm trưởng ban, cùng đạo diễn James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz và diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di.

Quế Chi (theo AP)