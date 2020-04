Tại buổi ra mắt phim "Yêu tinh", Go Eun tôn dáng với váy nhung Valentino màu nâu. Thiết kế có giá 4.785 bảng Anh - đắt nhất trong loạt trang phục cô từng diện.

Kim Go Eun sinh tại Seoul (Hàn Quốc), từng sống 10 năm ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô từng đoạt chín giải lớn nhờ phim "Nàng thơ", trong đó có Diễn viên xuất sắc tại Chuông vàng lần 49 và Diễn viên mới xuất sắc Rồng Xanh lần 22. Các phim "Monste" (Quái vật), "Kiếm ký" (Memories of the Sword), "Phố người Hoa" (Coin Locker Girl), "Yêu tinh"... do cô đóng chính đều được giới chuyên môn đánh giá cao.