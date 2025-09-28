11 ngư dân TP HCM gặp nạn khi vào bờ tránh bão

Hai tàu cá với 11 ngư dân ở TP HCM trên đường vào bờ biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị tránh bão thì bị sóng đánh chìm một tàu, tàu còn lại chết máy, sáng 28/9.

Gần 6h, bà Quất Thị Hải Linh, 30 tuổi, ở TP HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) báo tin cho cơ quan chức năng hai tàu cá gặp nạn khi cách lạch Cửa Việt khoảng 1,5 km. Một tàu chìm, một tàu đang chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn.

Chính quyền xã Cửa Việt cho biết tàu đang mắc kẹt ở bờ kè lạch Cửa Việt có 7 người, tàu chìm 4 người. Hiện một ngư dân đã bơi được vào bờ. Khu vực tàu gặp nạn mưa to, sóng lớn.

Lực chức năng ứng cứu tàu cá đang mắc ở bờ kè lạch Cửa Việt. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã điều tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Việt, Triệu Vân tiếp cận, ứng cứu; duy trì liên lạc với người nhà, chủ tàu và tàu bị nạn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, tâm bão Bualoi đang trên vùng biển Quảng Trị -TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h, dự kiến đổ bộ khu vực Quảng Trị - Nghệ An vào chiều nay.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) sẽ có gió mạnh dần từ cấp 6 đến 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Theo thang đo bão, gió bão cấp 13 có sức phá hoại rất lớn, sóng biển rất mạnh, có thể đánh đắm tàu biển trọng tải lớn.

