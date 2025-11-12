11 năm Orgalife ứng dụng khoa học trong dinh dưỡng y học Việt

Sau hơn 11 năm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, Orgalife đã từng bước khẳng định năng lực trong lĩnh vực dinh dưỡng y học tại Việt Nam.

Hành trình từ phòng thí nghiệm đến cuộc sống

Mười một năm trước, khi khái niệm dinh dưỡng y học còn xa lạ với thị trường Việt Nam, những nhà sáng lập Orgalife đã nuôi dưỡng tầm nhìn kết nối "khoa học - tự nhiên - con người" để tạo nền tảng sức khỏe bền vững. Doanh nghiệp này tin rằng, dinh dưỡng hiện đại không phải là sự nhân tạo hóa quá trình ăn uống, mà là hành trình trở về với tự nhiên, được dẫn dắt bởi khoa học chuẩn xác và nhân văn.

Suốt 11 năm, Orgalife luôn tập trung phát triển các dòng sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên. Ảnh: Orgalife

Những năm đầu, dù còn hạn chế về thiết bị và dữ liệu lâm sàng, đội ngũ công ty vẫn kiên trì định hướng nghiên cứu phù hợp với đặc thù sinh lý, thể trạng và khẩu phần của người Việt, đồng thời tiếp thu các tiến bộ khoa học quốc tế. Theo đại diện doanh nghiệp, đây là nền tảng cho hành trình phát triển hơn một thập kỷ của Orgalife.

Trong hoạt động nghiên cứu, Orgalife chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát triển sản phẩm dinh dưỡng ứng dụng công nghệ hiện đại. Các đề tài được triển khai có hệ thống, từ khảo sát nhu cầu dinh dưỡng lâm sàng đến hoàn thiện công thức phù hợp với từng nhóm bệnh nhân. Mỗi sản phẩm được phát triển dựa trên quá trình thử nghiệm, phân tích enzyme và đánh giá hiệu quả thực tế tại các cơ sở y tế.

Dòng thực phầm dinh dưỡng y tế của Orgalife luôn được kiểm nghiệm lâm sàn đạt chuẩn chất lượng. Ảnh: Orgalife

Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư vào hạ tầng sản xuất và kiểm định chất lượng. Nhà máy công nghệ cao đặt tại Tây Ninh được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, vận hành khép kín với hệ thống tự động hóa, từ chọn nguyên liệu, xử lý enzyme đến đóng gói vô trùng nhằm đảm bảo tính chuẩn xác và ổn định.

Sau 11 năm kiên định với định hướng "lấy khoa học làm nền tảng, lấy cộng đồng làm mục tiêu", đơn vị không chỉ phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt mà còn thúc đẩy ứng dụng tri thức khoa học nhằm góp phần nâng cao sức khỏe người Việt.

Khoa học - trụ cột nâng tầm chất lượng Orgalife

Tại Orgalife, khoa học không chỉ là công cụ mà là triết lý phát triển. Hơn một thập kỷ qua, doanh nghiệp tích cực ứng dụng những thành tựu tiên tiến để tạo ra giá trị khác biệt cho người dùng Việt.

Công nghệ enzyme thủy phân và UHT (Ultra High Temperature) là hai trụ cột trong hệ thống sản xuất. Công nghệ enzyme được Orgalife phát triển và đăng ký bằng sáng chế tại Mỹ, Australia, Nhật, Hàn, Singapore cùng hơn 10 quốc gia khác, giúp cắt nhỏ phân tử protein, lipid và carbohydrate, giữ nguyên hoạt chất sinh học, giúp cơ thể dễ hấp thu hơn, đặc biệt với bệnh nhân tiêu hóa yếu. Trong khi đó, công nghệ UHT kết hợp đóng gói vô trùng giúp bảo toàn dưỡng chất, kéo dài thời hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản - một bước tiến lớn trong tiêu chuẩn thực phẩm y học.

Trên nền tảng đó, Orgalife phát triển danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm dinh dưỡng y học đặc trị cho bệnh thận, gan, ung thư, tiểu đường, suy dinh dưỡng, phẫu thuật trước và sau mổ, cùng các sản phẩm bổ sung năng lượng, protein, enzyme sinh học và thực phẩm từ thực vật. Mỗi dòng sản phẩm đều hướng đến đối tượng cụ thể, từ bệnh nhân cần phục hồi, người cao tuổi, mẹ bầu, trẻ nhỏ đến người ăn chay hoặc vận động viên thể thao. Nhờ ứng dụng khoa học chuyên sâu, các sản phẩm Orgalife đã đạt chứng nhận chất lượng tại 16 quốc gia và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, châu Á.

Điều làm nên sự khác biệt của Orgalife không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở cách nhìn nhận dinh dưỡng như một phần của y học hiện đại. Với doanh nghiệp này, dinh dưỡng không chỉ để ăn ngon, mà còn để điều trị, phòng ngừa và phục hồi sức khỏe toàn diện. Vì vậy, trong từng sản phẩm đều có dấu ấn của y học ứng dụng - sự giao thoa giữa nghiên cứu, điều trị và đời sống thực tế.

Trách nhiệm cộng đồng

Hàng năm, công ty tổ chức hoặc đồng hành cùng hàng chục hội nghị khoa học, tọa đàm chuyên đề, khóa đào tạo cho cán bộ y tế tại các bệnh viện lớn trên cả nước. Những chương trình này giúp nâng cao năng lực chuyên môn đồng thời góp phần hình thành thói quen "điều trị kết hợp dinh dưỡng" - xu hướng đang được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích.

Song song với nghiên cứu, doanh nghiệp còn đóng góp cho xã hội qua các hoạt động thiện nguyện. Hàng nghìn phần quà sản phẩm dinh dưỡng đã được trao tặng cho các tổ chức cứu trợ, trung tâm phục hồi chức năng và bệnh nhân nghèo. Công ty còn tài trợ các quỹ học bổng nghiên cứu trẻ, chương trình câu lạc bộ bệnh nhân và các hội thảo tư vấn sức khỏe, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia. Những việc làm ấy thể hiện triết lý "phụng sự cộng đồng bằng tri thức khoa học" mà doanh nghiệp theo đuổi từ những ngày đầu.

Orgalife tri ân khách hàng 111 bộ máy đo đường huyết. Ảnh: Orgalife

Tất cả hoạt động trên đều hướng đến một tầm nhìn dài hạn. Như chia sẻ của Phó Tổng Giám đốc Orgalife Nguyễn Nhất Phi: "Chúng tôi lấy tri thức làm nền tảng, lấy sức khỏe cộng đồng làm sứ mệnh. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á - nơi hội tụ chuyên gia, chia sẻ tri thức và lan tỏa giá trị sống khỏe mạnh, hạnh phúc".

Thế Đan