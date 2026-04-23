100 món muối hình bản đồ Việt Nam lập kỷ lục ẩm thực

100 món muối truyền thống được trưng bày trên bàn, xếp thành hình bản đồ Việt Nam tại sảnh chính Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (phường Sài Gòn), do nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh cùng con gái Nguyễn Hồ Tiếu Anh thực hiện.

Hoạt động nằm trong chương chương trình "Cơm muối và Áo dài Việt", do Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực phía nam tổ chức nhân dịp Giỗ Tổ.

Nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh, 76 tuổi, là chuyên gia ẩm thực, đặc biệt về món Huế. Bà còn là nhà thơ, chia sẻ triết lý sống "tâm tịnh" qua các món chay. Con gái bà, Nguyễn Hồ Tiếu Anh, 51 tuổi, là giảng viên, nhà nghiên cứu, đam mê quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam.