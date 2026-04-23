100 món muối hình bản đồ Việt Nam lập kỷ lục ẩm thực

100 món muối truyền thống được trưng bày trên bàn, xếp thành hình bản đồ Việt Nam tại sảnh chính Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (phường Sài Gòn), do nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh cùng con gái Nguyễn Hồ Tiếu Anh thực hiện.
Hoạt động nằm trong chương chương trình "Cơm muối và Áo dài Việt", do Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực phía nam tổ chức nhân dịp Giỗ Tổ.
Nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh, 76 tuổi, là chuyên gia ẩm thực, đặc biệt về món Huế. Bà còn là nhà thơ, chia sẻ triết lý sống "tâm tịnh" qua các món chay. Con gái bà, Nguyễn Hồ Tiếu Anh, 51 tuổi, là giảng viên, nhà nghiên cứu, đam mê quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam.
Bà Thiếu Anh cho biết mất một tháng để lên ý tưởng, chuẩn bị nguyên liệu, trình bày các loại muối. Riêng công đoạn chế biến, hai mẹ con cùng nhiều nhân viên làm trong hai ngày để đảm bảo muối tươi ngon nhất.
"Mỗi món muối không chỉ để thưởng thức mà còn gợi nhắc về cội nguồn, giá trị truyền thống vẫn được lưu giữ qua từng bữa cơm gia đình", bà nói.
Nhiều loại muối quen thuộc, dân dã được dùng trong bữa ăn gia đình như muối tiêu, ớt, tôm, sả.
Đậu khuôn phù chúc là loại muối hiếm, ít người biết, với nguyên liệu chính từ đậu nành, qua các công đoạn hấp, rang và tẩm ướp gia vị để hình thành.
Các món ăn kèm với muối, chủ yếu gồm cơm, xôi, khoai, sắn được sắp đặt xung quanh.
Chị Phan Thị Minh Thảo, 32 tuổi quan sát kỹ từng loại món muối. Chị ấn tượng nhất với muối làm từ hải sản, thịt.
"Tôi không nghĩ là có nhiều loại mắm, muối phong phú như vậy, nhiều món lần đầu được nghe tên", chị Thảo nói.
Trong chương trình, bộ sưu tập 100 món muối được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục 100 món muối - giữ hồn di sản Việt.
Quỳnh Trần