100.000 ôtô VinFast dán decal Quốc kỳ dịp 2/9

Hãng xe điện Việt Nam đặt mục tiêu tặng 100.000 bộ decal Quốc kỳ hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ nay đến 2/9.

Chương trình được VinFast phát động trên toàn quốc. Bộ tem gồm ba chiếc, có kích thước linh hoạt để dán trang trọng trên các vị trí như cửa xe, nắp ca-pô, kính sau.

Các mẫu xe điện VinFast dán decal quốc kỳ. Ảnh: Tuấn Vũ

Các chủ xe VinFast bao gồm xe xăng và xe điện có thể nhận bộ tem tại các đại lý, nhà phân phối của VinFast trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 18/8. Đại diện hãng lý giải, chương trình là một phần của chiến dịch "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh" do VinFast triển khai suốt thời gian qua, nhằm tạo vị thế dẫn đầu cho thương hiệu ôtô Việt.

"Mỗi chiếc VinFast mang cờ đỏ sao vàng biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ Việt sẽ hòa chung không khí vui mừng của đất nước trong những ngày đặc biệt", bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết.

Decal Quốc kỳ được dán trên cửa xe, nắp capô và kính hậu. Ảnh: Tuấn Vũ

Trước đó, một số dòng xe điện VinFast đã góp mặt trong các sự kiện quan trọng của đất nước. Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024, những chiếc VF 8 được đội ngũ hơn 100 kỹ sư của hãng, làm việc cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong hàng trăm giờ liên tục để hoàn thiện phiên bản mui trần.

Những chiếc VF 9 phiên bản mui trần cũng góp mặt tại đại lễ 30/4 vừa qua. Tại sự kiện này, những chiếc VF 9 được lựa chọn làm xe chỉ huy, dẫn đầu khối Quân đội nhân dân Việt Nam và khối Công an nhân dân trong lễ diễu binh, diễu hành.

Các mẫu xe điện VinFast dán decal trên đường phố TP HCM. Ảnh: Tuấn Vũ

VinFast hiện là hãng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nửa đầu 2025, doanh số tích lũy hết tháng 7 gần 80.000 chiếc. Trong đó, VF 3, VF 5 và VF 6 giúp hãng này chiếm hơn 64% thị phần mảng CUV cỡ nhỏ tại Việt Nam.

Quang Anh