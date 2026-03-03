'10 việc phải làm với ôtô mùa nồm ẩm'

Thời tiết nồm ẩm tại miền bắc sau Tết chính là cơn ác mộng đối với ôtô và cả xe máy.

Mỗi dịp cuối đông, đầu xuân, miền Bắc lại đón đặc sản thời tiết mang tên mùa nồm khoảng tháng hai và tháng ba hàng năm. Không khí trở nên ẩm ướt, độ ẩm cao, khiến đồ vật trong nhà và xe cộ đều ướt nhẹp, dễ bám bụi và nấm mốc phát triển. Hơi nước đọng trên kính cản trở tầm nhìn, khoang nội thất lúc nào cũng cảm giác ẩm ướt, mùi khó chịu, hệ thống điện và ngoại thất dễ hỏng hóc, tuổi thọ xe giảm đáng kể.

Sau 10 năm trải nghiệm lái xe, bảo dưỡng và quan sát thực tế, tôi đã rút ra 10 bí quyết giúp bảo vệ xe trong mùa nồm ẩm, vừa đơn giản, vừa hiệu quả, chia sẻ để các chủ xế tham khảo.

Thứ nhất, đỗ xe nơi khô ráo, thoáng gió. Tránh để xe trong gara kín, ẩm thấp vì không khí ẩm sẽ tích tụ, làm kính đọng sương và nội thất ẩm mốc. Nếu có thể, nên chọn nơi có mái che, thoáng khí, hoặc mở cửa khoang xe một chút để gió lưu thông, giúp hơi nước bay đi.

Thứ hai, sử dụng thảm lót chống ẩm và hút ẩm. Ngoài ra, bố trí túi hút ẩm hoặc túi silica gel trong khoang nội thất sẽ giảm lượng hơi nước.

Thứ ba, lau khô kính và bề mặt sau mỗi chuyến đi. Việc lau khô bằng khăn mềm, vải microfiber sẽ hạn chế đọng nước, tăng tầm nhìn và ngăn rỉ sét. Với kính lái, bạn có thể dùng chất chống đọng sương chuyên dụng, vừa làm kính sáng bóng, vừa an toàn khi lái xe.

Thứ tư, kiểm tra và vệ sinh hệ thống điều hòa. Nên mở điều hòa với chế độ sấy khô trước khi tắt xe, hoặc dùng chế độ hút ẩm nếu có. Vệ sinh lọc gió định kỳ giúp không khí trong xe sạch sẽ, giảm mùi ẩm và vi khuẩn.

Thứ năm, chống ẩm cho nội thất. Với nội thất bằng da hoặc nỉ, mùa nồm rất dễ bị mốc. Dùng khăn khô lau sạch bề mặt, đồng thời xịt dung dịch bảo dưỡng chuyên dụng. Nếu thấy mùi ẩm hoặc vết mốc nhỏ, xử lý ngay bằng dung dịch diệt khuẩn nhẹ để tránh lây lan.

Thứ sáu, bảo vệ sơn xe và gầm. Nước ẩm mùa nồm dễ gây rỉ sét gầm và hỏng sơn. Nên rửa xe thường xuyên, lau khô và nếu có điều kiện, phủ một lớp sáp bảo vệ bề mặt. Kiểm tra gầm xe, các điểm hàn và ốc vít, bôi mỡ chống rỉ nếu cần, nhất là với xe đã sử dụng vài năm.

Thứ bảy, giữ khoang hành lý khô ráo. Khoang cốp thường bị bỏ quên nhưng là nơi hơi nước tích tụ mạnh. Tránh để đồ vật bằng giấy, vải dễ ẩm. Dùng thảm chống ẩm, túi hút ẩm và mở cốp định kỳ để không khí lưu thông, giữ đồ vật khô thoáng.

Thứ tám, tránh để đồ điện tử trực tiếp trên ghế hoặc sàn. Điện thoại, máy tính bảng, các thiết bị điện tử rất nhạy cảm với độ ẩm. Nên dùng túi chống ẩm, để trong hộc hoặc cốp kín. Điều này không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn tránh nguy cơ chập điện khi xe khởi động.

Thứ chín, giữ thói quen mở cửa và sưởi xe trước khi lái. Mỗi khi bước vào xe mùa nồm, mở cửa 2-3 phút, bật quạt hoặc điều hòa chế độ sưởi để cân bằng nhiệt độ và giảm đọng sương trên kính. Sau vài phút, không khí bên trong ổn định, tầm nhìn rõ ràng, an toàn hơn khi lái xe.

Thứ mười, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra điện, phanh, lốp. Cuối cùng, mùa nồm là dịp tuyệt vời để kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, phanh, lốp và các chi tiết quan trọng. Độ ẩm làm giảm hiệu quả phanh, ăn mòn đầu nối điện và khiến lốp trượt dễ hơn. Thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra giúp phát hiện sớm sự cố, tránh rủi ro trên đường.

Đặc biệt, chủ xế cần nhớ rằng bảo vệ xe không chỉ là giữ vẻ đẹp bề ngoài mà còn là giữ an toàn, sức khỏe và tuổi thọ của người bạn đồng hành.

Độc giả Bảo Ngọc