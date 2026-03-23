10 vai diễn nổi bật của tài tử Sean Penn

Vai đại tá Lockjaw ám ảnh quyền lực và phân biệt chủng tộc trong "One Battle After Another" giúp Sean Penn giành tượng vàng Oscar thứ ba trong sự nghiệp.

Sean Penn là diễn viên nổi tiếng của Hollywood suốt nhiều thập niên khi có loạt tác phẩm hợp tác các đạo diễn hàng đầu. Giữa tháng 3, ông thắng hạng mục Nam phụ xuất sắc tại Oscar 2026 cho vai diễn trong One Battle After Another, trở thành một trong bốn nghệ sĩ đoạt nhiều tượng vàng nhất. Dịp này, nhiều chuyên trang điện ảnh điểm lại các bộ phim làm nên dấu ấn của tài tử.

Carlito's Way (1993)

Tác phẩm do Brian De Palma đạo diễn, xoay quanh Carlito Brigante (Al Pacino), trùm ma túy muốn "rửa tay gác kiếm" nhưng không thể thoát khỏi thế giới ngầm ở New York. Bên cạnh Al Pacino, Sean Penn gây ấn tượng khi vào vai luật sư David Kleinfeld có lối sống buông thả, thường mang rắc rối đến cho Carlito.

Theo New Yorker, Penn khai thác yếu tố hài mang sắc thái châm biếm, khắc họa nhân vật với sự khó lường và thái độ tự tin. Cây bút Michael Sragow bình luận: "Với mái tóc uốn và cặp kính gọng kim loại, Penn hóa thân xuất sắc thành tay luật sư lươn lẹo thuộc tầng lớp thượng lưu. Sự cuồng loạn được ông điều chỉnh thật ấn tượng".

Dead Man Walking (1995)

Slash Film nhận xét Sean Penn không bị giới hạn trong một kiểu vai hay thể loại nhất định, có khả năng tạo sự đồng cảm khi hóa thân dạng nhân vật phức tạp. Điều này chứng minh qua Dead Man Walking, tác phẩm mà ông đảm nhận vai Matthew Poncelet - tù nhân chờ thi hành án tử, được nữ tu Helen Prejean (Susan Sarandon) đồng hành về mặt tinh thần.

Ban đầu, Poncelet hiện lên với nét bạo lực, tàn nhẫn, nhưng dần bộc lộ sự sợ hãi trước cái chết. Cây bút David Ansen của Newsweek đánh giá bộ phim không biện hộ cho tội ác mà tập trung khám phá động cơ và bản chất của hung thủ, qua đó làm nổi bật thực lực diễn xuất của Penn, giúp ông nhận đề cử Oscar Nam chính xuất sắc năm 1996.

The Thin Red Line (1998)

Sean Penn lần đầu hợp tác đạo diễn Terrence Malick trong The Thin Red Line, phim tái hiện chiến dịch chiếm quần đảo Guadalcanal trong Thế chiến II. Penn vào vai Welsh, người chỉ huy mang nỗi hoài nghi, đối lập sự lạc quan của những người xung quanh. Nhân vật cho thấy góc nhìn phản chiến, làm nổi bật những xung đột nội tâm của người lính. Slash Film đánh giá dù không phải trung tâm câu chuyện, vai diễn của Penn vẫn tạo dấu ấn trong tác phẩm giàu tính suy tưởng về bản chất con người và chiến tranh.

Sweet and Lowdown (1999)

Trong phim của đạo diễn Woody Allen, Sean Penn vào vai Emmet Ray, tay guitar tài năng nhưng tự phụ ở thập niên 1930. Dù có nhiều khuyết điểm, anh chinh phục trái tim của cô gái khiếm thính Hattie (Samantha Morton). Tuy nhiên sau một thời gian, mối quan hệ của họ đi đến bờ vực đổ vỡ do tính cách vô trách nhiệm và thói trăng hoa của Emmet.

Nhiều nhà phê bình đánh giá diễn xuất của Sean Penn góp phần tạo nên sức hút của bộ phim. Ông lột tả hình ảnh nhạc sĩ khao khát được công nhận, bị giằng xé giữa tài năng và số phận. Vai diễn là một trong những lần ông thể hiện thành công nét bi kịch lẫn hài hước, giúp nghệ sĩ nhận đề cử Oscar 2000 cho Nam chính xuất sắc.

I Am Sam (2001)

Tác phẩm của đạo diễn Jessie Nelson về Sam Dawson, người đàn ông khuyết tật phát triển trí tuệ, cố gắng nuôi dưỡng con gái. Trong vai Sam, Sean Penn mang đến diễn xuất tự nhiên, biểu hiện qua đôi tay vụng về, ánh mắt ngơ ngác và giọng nói lắp bắp. Cây bút Mick LaSalle của San Francisco Chronicle cho rằng phần thể hiện vượt lên những hạn chế của kịch bản, giúp ông nhận đề cử Oscar cho Nam chính xuất sắc. "Sự chính xác của Penn cùng cách tiếp cận không lên gân hay bi lụy đã nâng tầm bộ phim", trang này viết.

Mystic River (2003)

Tác phẩm xoay quanh ba người bạn, gồm Jimmy, Sean và Dave, ám ảnh bởi một biến cố thời thơ ấu. Khi con gái của Jimmy bị sát hại, quá khứ đau thương trỗi dậy, kéo cả ba vào vòng xoáy tội lỗi. Cao trào xảy ra khi Jimmy cho rằng Dave là hung thủ, quyết tâm tự mình tìm công lý.

Theo Slash Film, diễn xuất của Sean Penn trong vai Jimmy bộc lộ trọn vẹn chuyển biến tâm lý, từ người cha đau khổ vì mất con đến kẻ sẵn sàng vượt qua ranh giới đạo đức. Ở nhiều phân đoạn, nhân vật hiện lên với khuôn mặt méo mó vì đau đớn, giọt nước mắt chất chứa sự dằn vặt. Vai diễn giúp Penn giành giải Oscar đầu tiên, được xem là một trong những màn thể hiện ấn tượng nhất sự nghiệp của ông.

21 Grams (2003)

Cùng năm Mystic River ra mắt, Sean Penn tiếp tục nhận lời khen với 21 Grams - bộ phim có cách kể phi tuyến tính, xoay quanh mất mát và sự chuộc lỗi - của Alejandro González Iñárritu. Ba câu chuyện trong phim đan xen nhau nhưng đều xoay quanh một tai nạn định mệnh. Penn vào vai Paul Rivers, nhà toán học mắc bệnh tim đang chờ ghép tạng, Naomi Watts đóng vai Cristina - có cuộc sống hạnh phúc trước khi mất chồng và con trong tai nạn, và Benicio del Toro thủ vai Jack Jordan, cựu tù nhân bị dằn vặt sau khi gây ra tai nạn đó.

Collider nhận xét Sean Penn mang đến màn trình diễn nội lực, bộc lộ sự mệt mỏi, bất lực của một người đang cận kề cái chết. Ông truyền tải những giằng xé đạo đức giữa đúng và sai, giữa tha thứ và trừng phạt.

Milk (2008)

Ở phim tiểu sử của đạo diễn Gus Van Sant, Sean Penn vào vai Harvey Milk - nhà hoạt động vì quyền LGBTQ+ đầu tiên được bầu vào cơ quan công quyền tại California vào năm 1977. Câu chuyện được kể qua những hồi tưởng từ bản ghi âm Milk thực hiện trước khi bị ám sát, tái hiện con đường hoạt động, tình yêu và những đấu tranh của nhân vật.

Penn không lý tưởng hóa hình tượng Milk mà xây dựng nhân vật với cả điểm mạnh và hạn chế. Theo Gold Derby, cách tiếp cận giúp nhân vật trở nên chân thực, làm nổi bật bi kịch cuối phim, đồng thời giúp ông giành Oscar thứ hai ở hạng mục Nam chính xuất sắc.

The Tree of Life (2011)

Phim của đạo diễn Terrence Malick tập trung vào những xung đột trong quá trình trưởng thành của nhân vật Jack O'Brien, khi cậu chịu ảnh hưởng từ cách nuôi dạy khác nhau của cha (Brad Pitt) và mẹ (Jessica Chastain). Sean Penn vào vai Jack tuổi trung niên, với thời lượng ngắn nhưng giữ vai trò kết nối mạch hồi tưởng. Theo trang Roger Ebert, Sean Penn xuất hiện trên dưới 10 phút nhưng lột tả được nỗi niềm của người đàn ông bị quá khứ ám ảnh.

One Battle After Another (2025)

Ở dự án mới nhất giúp ông giành giải Oscar cho Nam phụ xuất sắc, nghệ sĩ hóa thân đại tá Steven J. Lockjaw, đại diện cho sự độc đoán trong bối cảnh nước Mỹ giả tưởng. Tài tử thể hiện Lockjaw là người bị ám ảnh bởi quyền lực và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nhưng yếu đuối về mặt tình cảm. Theo Variety, diễn xuất của Sean Penn góp phần làm nổi bật những căng thẳng về chính trị và xung đột đạo đức mà bộ phim đặt ra.

Vai diễn giúp Penn gặt hái nhiều giải thưởng quan trọng trên hành trình chạm tay đến Oscar, gồm giải BAFTA và Actors Award. Tuy nhiên, khi được xướng tên ở giải thưởng của Viện Hàn lâm, ông lại vắng mặt do được cho là đang ở Ukraine gặp gỡ tổng thống Volodymyr Zelensky, theo People.

Cát Tiên (theo Slash Film, Gold Derby)