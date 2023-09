Vai diễn trong loạt "The Matrix" và "John Wick" giúp Keanu Reeves gây tiếng vang, trở thành ngôi sao phim hành động.

Ngày 2/9, diễn viên người Canada Keanu Reeves bước sang tuổi 59. Nhờ màn trình diễn ấn tượng của tài tử, John Wick: Chapter 4 (2023) nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình, đạt 94% "cà chua tươi" trên Rotten Tomatoes và 78 điểm ở Metacritic.

Variety xếp hạng 10 vai diễn hay nhất của Keanu Reeves trong thể loại hành động, khoa học viễn tưởng, tâm lý, hài.

1. The Gift (2000)

Trailer "The Gift" Trailer "The Gift", Keanu Reeves xuất hiện từ 1:25. Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Phim xoay quanh Annie (Cate Blanchett) - có năng lực tiên tri, giải quyết một vụ mất tích ở thị trấn cô sống. Donnie (Keanu Reeves) bị nghi ngờ liên quan đến sự việc, thường xuyên đe dọa và quấy rối Annie vì cô đưa ra những dự đoán cũng như tiết lộ bí mật của anh.

Variety nhận xét Keanu có màn trình diễn xuất sắc, bên cạnh Cate Blanchett, Hilary Swank và JK Simmons nhờ lột tả hình ảnh người chồng bạo hành. Mỗi khi xuất hiện, Donnie toát lên vẻ đáng sợ, đe dọa bất kỳ ai cản trở anh. Không chỉ khắc họa thành công nhân vật phản diện, Keanu còn mang đến khía cạnh bất ngờ của nhân vật trong hồi cuối, qua đó gửi gắm nhiều suy ngẫm.

2. Speed (1994)

Trailer "Speed" Trailer "Speed". Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Keanu Reeves đóng cảnh sát Jack Traven - người ngăn chặn quả bom sẽ phát nổ trên xe buýt nếu vận tốc xe đạt dưới 50km/h. Tài tử thể hiện khả năng biến hóa: Sự lãng mạn trong tình yêu, vui vẻ với bạn bè và nghiêm túc ở những cảnh hành động.

Variety nhận xét Speed là một trong những phim hành động hay nhất mọi thời với sức hút phần lớn đến từ Keanu. Nhà phê bình David Sterritt nói màn thể hiện của tài tử rất thú vị.

3. Bill & Ted’s Excellent Adventure (1989) và Bill & Ted Face the Music (2020)

Trailer "Bill Teds Excellent Adventure" Trailer "Bill & Ted’s Excellent Adventure". Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Phần đầu nói về Ted (Keanu Reeves) và Bill (Alex Winter), hai cậu bé ngốc nghếch quay trở về quá khứ để thi đỗ môn lịch sử. Phần hai, họ là những người đàn ông trung niên và phải tìm một bài hát nhằm cứu vũ trụ.

Trong phần một, Keanu chinh phục khán giả nhờ tính cách dễ thương và đáng tin cậy. Hơn 30 năm sau, diễn viên tiếp tục thổi hồn vào Ted bằng sự ngọt ngào và thông minh.

4. The Matrix (1999)

Trailer "The Matrix" Trailer "The Matrix". Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Theo bảng xếp hạng của Variety và IMDb, tác phẩm nằm trong top 7 phim hành động hay nhất mọi thời, giành bốn giải Oscar cho hạng mục kỹ xảo, dựng phim, âm thanh và chỉnh âm. Keanu Reeves đóng nhân vật chính Neo - hacker máy tính mắc kẹt trong một thế giới ảo được biết đến với cái tên Ma Trận, sau đó gia nhập nhóm người nổi dậy để đánh bại kẻ tạo ra nó.

Tài tử gây ấn tượng nhờ vẻ điềm tĩnh trong những cảnh hành động. Cây viết Adam Kempenaar của Filmspotting nói Keanu thể hiện hoàn hảo nhân vật Neo khi kết hợp sự tò mò, nghiêm túc và ngầu.

5. Permanent Record (1988)

Trích đoạn của Keanu Reeves trong "Permanent Record" Trích đoạn "Permanent Record". Video: YouTube Cine del Perro Ágil

Phim giúp tên tuổi của tài tử bắt đầu được chú ý, kể về Chris (Keanu Reeves) sau khi bạn thân David (Alan Boyce) tự tử. Là người nhút nhát và cô đơn, Chris phải đấu tranh để vượt qua cái chết của bạn và tiếp tục thực hiện các dự án của David.

Keanu khắc họa sắc nét nỗi đau và những thay đổi tâm lý của Chris. Variety gọi đây là một trong những màn thể hiện chân thực và sâu sắc nhất của diễn viên. Nhà phê bình Rob Gonsalves đánh giá Keanu có diễn xuất ấn tượng.

6. My Own Private Idaho (1991)

Trailer "My Own Private Idaho" Trailer "My Own Private Idaho", Keanu Reeves xuất hiện từ 0:31. Video: YouTube Rotten Tomatoes Classic Trailers

Nội dung xoay quanh Mike (River Phoenix) và Scott (Keanu Reeves) - con trai nổi loạn của thị trưởng - đồng hành trên hành trình tìm mẹ của Mike.

Theo Variety, diễn xuất của Keanu trong những khoảnh khắc cuối cùng sẽ khiến người xem ớn lạnh.

7. John Wick (2014)

Trailer "John Wick" Trailer "John Wick". Video: Rotten Tomatoes Trailer

Phim thu về hơn 1 tỷ USD sau bốn phần, nói về hành trình trả thù của sát thủ John Wick (Keanu Reeves) sau khi con chó của anh bị giết.

Keanu ghi dấu ấn khi thực hiện những cảnh chiến đấu sáng tạo và bạo lực cùng thần thái lạnh lùng. Nhà phê bình Nathan Mattise nói vai diễn khẳng định thế mạnh của tài tử trong thể loại hành động. Tờ Time cho biết anh đóng xuất sắc John Wick.

8. Point Break (1991)

Trailer "Point Break" Trailer "Point Break". Video: Youtube MacPhoenix82

Hóa thân thành đặc vụ FBI Johnny Utah, Keanu lần đầu thể hiện năng lực đóng phim hành động. Vai diễn là bước đệm giúp anh trở thành ngôi sao.

New York Times nói tác phẩm ghi dấu ấn nhờ diễn xuất của Keanu với phong thái chuyên nghiệp và nghiêm túc.

9. Always Be My Maybe (2019)

Trích đoạn "Always be my maybe dinner" Trích đoạn "Always Be My Maybe". Video: YouTube W

Phim nói về cuộc tái ngộ sau nhiều năm của hai người bạn thân từ thuở nhỏ Sasha (Ali Wong) và Marcus (Randall Park). Keanu Reeves có vai diễn phụ, hóa thân thành chính mình.

Anh thể hiện hình ảnh quái đản và hài hước - đối lập tính cách ngoài đời. Vai diễn của Keanu còn giúp thúc đẩy mối quan hệ của cặp nhân vật chính. Trên các mạng xã hội như TikTok, trích đoạn của tài tử trong tác phẩm vẫn thường xuyên được sử dụng làm meme (hình ảnh, video kèm theo tiêu đề hoặc âm thanh mang tính giải trí, gây cười).

10. Toy Story 4 (2019)

Keanu Reeves lồng tiếng Duke Caboom Hậu trường Keanu Reeves lồng tiếng cho Duke Caboom trong "Toy Story 4". Video: Youtube Shafiq Affandi

Câu chuyện xoay quanh nhóm đồ chơi giúp đồ chơi mới Forky - tạo nên từ cái nĩa dùng một lần - hiểu về vị trí của bản thân. Trong quá trình giúp Forky, nhóm gặp Duke Caboom (Keanu Reeves lồng tiếng) - một đồ chơi người Canada được mô phỏng theo Evel Knievel.

Variety cho biết Keanu hoàn hảo khi lồng tiếng Caboom, thể hiện sự ngốc nghếch, liều lĩnh cùng những cảm xúc sâu lắng.

Thanh Giang