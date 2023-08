10 vai diễn hay nhất của Cillian Murphy

Vai trong phim "Peaky Blinders", "Inception", "Oppenheimer" làm nên tên tuổi của Cillian Murphy.

Tài tử gây ấn tượng với vai nhà vật lý lý thuyết Oppenheimer trong tác phẩm cùng tên của đạo diễn Christopher Nolan, được dự đoán là ứng viên giải Oscar 2024 cho Nam chính xuất sắc.

Trang Variety xếp hạng 10 màn trình diễn hay nhất của Murphy, ở lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và truyền hình.

1. Inception (2010)

Cây bút Jenelle Riley cho rằng vai Robert Michael Fischer là vai diễn xuất sắc trong các phim Murphy hợp tác với Nolan.

Cây bút Jenelle Riley cho rằng vai Robert Michael Fischer là vai diễn xuất sắc trong các phim Murphy hợp tác với Nolan. Tài tử chủ yếu thể hiện nỗi niềm của nhân vật bằng ánh mắt, cử chỉ mà không cần dùng đến lời nói. Theo Variety, Murphy chứng minh anh có thể gây ấn tượng với khán giả chỉ bằng một vai diễn nhỏ.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2010 với Collider, Murphy nói Fischer là nhân vật có đầy đủ vật chất nhưng thiếu tình thương từ cha. Tài tử đọc nhiều tài liệu về gia đình Rupert Murdoch và tầm ảnh hưởng của ông trùm truyền thông đến hai người con trai để lấy chất liệu cho vai diễn.

2. Misterman (2011)

Tạo hình của Cillian Murphy trong vở kịch "Misterman". Ảnh: Interview Magazine

Vở kịch độc thoại của tác giả Enda Walsh kể về chàng thanh niên Thomas Magill cuồng tín, cảm thấy bị bao vây bởi tội lỗi và cái ác. Anh cho rằng mình mang sứ mệnh cứu người dân khỏi sự diệt vong.

Trang London Theatre nhận xét màn thể hiện của nghệ sĩ khiến người xem không thể rời mắt. Murphy "gần như kiệt sức" khi hóa thân vào vai diễn, có nhiều hành động ném đạo cụ, chạy khắp sân khấu. Cây bút Maddy Costa của Guardian nói bị mê hoặc bởi kỹ năng diễn xuất của Murphy. Năm 2011, nghệ sĩ giành giải Irish Theatre Awards của Ireland Times cho Nam diễn viên chính xuất sắc và giải Drama Desk Award cho Màn trình diễn solo xuất sắc.

3. Oppenheimer (2023)

Sau khi tham gia năm dự án của Nolan, Murphy có cơ hội đảm nhận vai chính đầu tiên trong Oppenheimer.

Sau khi tham gia năm dự án của Nolan, Murphy có cơ hội đảm nhận vai chính đầu tiên trong Oppenheimer. Tài tử người Ireland mang đến các cung bậc cảm xúc trong tác phẩm, từ nhiệt huyết cống hiến tuổi trẻ cho khoa học, những nỗi đau thầm kín cho tới dằn vặt lương tâm qua nhiều giai đoạn cuộc đời.

Nhà phê bình Peter Bradshaw của Guardian cho rằng tài tử ghi điểm ở khí chất, giọng nói và ngoại hình giống nguyên mẫu. "Màn trình diễn của Murphy miêu tả chân thực một nhà vật lý lý thuyết có tính cách phức tạp, thậm chí còn ấn tượng hơn nội dung sách American Prometheus mà Nolan lấy cảm hứng", trang này viết.

4. Peaky Blinders (2013-2022)

Series Peaky Blinders lấy bối cảnh tại thành phố Birmingham (Anh), kể về gia đình tội phạm Shelby vào thập niên 1920.

Series Peaky Blinders lấy bối cảnh tại thành phố Birmingham (Anh), kể về gia đình tội phạm Shelby vào thập niên 1920.

Đóng Tommy, ánh mắt của Murphy như nhìn thấu tâm hồn người đối diện, khiến nhiều khán giả cảm thấy sởn da gà. Diễn viên làm bật lên nét tính cách của nhân vật, tiêu biểu là thần thái lạnh lùng. Ẩn sau sự tàn nhẫn của Tommy là tình yêu thương gia đình vô điều kiện và nỗi ám ảnh về thời chiến. Vai diễn giúp Murphy nhận đề cử giải BAFTA 2018 cho Nam diễn viên xuất sắc.

5. The Wind that Shakes the Barley (2006)

Tác phẩm giành giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2006 do Ken Loach đạo diễn, lấy bối cảnh Chiến tranh giành độc lập Ireland (1919-1921) và Nội chiến Ireland (1922-1923).

Tác phẩm giành giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2006 do Ken Loach đạo diễn, lấy bối cảnh Chiến tranh giành độc lập Ireland (1919-1921) và Nội chiến Ireland (1922-1923). Nội dung kể về hai anh em Damien (Cillian Murphy) và Teddy O'Donovan (Pádraic Delaney). Damien quyết định gia nhập Quân đội Cộng hòa Ireland sau khi chứng kiến nhiều bất công.

Variety nhận định Murphy giúp giữ chân khán giả đến cuối phim, nhờ bộc lộ rõ sự giằng xé nội tâm của người lính.

6. Disco Pigs (2001)

Murphy từng xuất hiện trong vở kịch Disco Pigs năm 1996.

Murphy từng xuất hiện trong vở kịch Disco Pigs năm 1996. 5 năm sau, tài tử có tác phẩm điện ảnh đầu tay, chuyển thể từ kịch bản sân khấu cùng tên. Phim xoay quanh tình bạn giữa Pig (Cillian Murphy) và Runt (Elaine Cassidy).

Nhân vật của Murphy là người hung hăng, khó đoán và dễ nóng nảy. Tuy nhiên, tài tử thể hiện sự tổn thương và tình cảm dành cho người bạn trong những trường đoạn sâu lắng. Trang Variety cho rằng vai diễn là màn ra mắt ấn tượng của Murphy, tạo bước đệm cho tài tử trong các tác phẩm sau.

7. Breakfast on Pluto (2005)

Theo Variety, từ khi bắt đầu sự nghiệp điện ảnh, Murphy chủ động tìm kiếm những dự án có tính độc đáo, không quan tâm nhiều đến lợi nhuận.

Theo Variety, từ khi bắt đầu sự nghiệp điện ảnh, Murphy chủ động tìm kiếm những dự án có tính độc đáo, không quan tâm nhiều đến lợi nhuận. Trong Breakfast on Pluto (2005), tài tử đóng vai Kitten - một người Ireland chuyển giới khát khao tìm kiếm tình yêu.

Nghệ sĩ toát lên sự quyến rũ và quyết đoán, luôn tích cực trong cuộc sống, dù gặp khó khăn. Với vai Kitten, Murphy giành Giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình Ireland năm 2007 cho Nam chính xuất sắc, nhận đề cử Quả Cầu Vàng hạng mục Nam diễn viên xuất sắc trong Phim điện ảnh - Nhạc kịch hoặc Hài kịch.

8. Red Eye (2005)

Cảnh phim 'Red Eye' Trích đoạn phim "Red Eye". Video: Movieclips

Trong tác phẩm do Wes Craven đạo diễn, Murphy thủ vai sát thủ Jackson, người có ý định giết một nhân viên cao cấp của chính phủ.

Thoạt đầu, Murphy cho khán giả cái nhìn thiện cảm về nhân vật, khi ân cần trò chuyện với bạn diễn. Tuy nhiên, ẩn sâu trong lớp vỏ bọc hiền lành là sự nguy hiểm, tàn ác. Bằng đôi mắt xanh, Murphy ghi dấu ấn với lối diễn tập trung vào ánh nhìn, mang đến cảm giác rùng rợn.

9. Batman Begins (2005)

Ở lần đầu hợp tác với Nolan, Murphy được giao vai Scarecrow - Jonathan Crane.

Ở lần đầu hợp tác với Nolan, Murphy được giao vai Scarecrow - Jonathan Crane. Trang Collider cho rằng nhân vật là một trong những vai phản diện hay nhất từ trước đến nay.

Cillian Murphy mang đến góc nhìn mới cho vai ác nhân. Không la hét hay biểu cảm thái quá, nghệ sĩ tỏ thái độ qua lời lẽ mỉa mai cùng ánh mắt lạnh lùng. Trên EW, Nolan cho biết lần đầu nhìn thấy Murphy, ông bị hớp hồn bởi "đôi mắt điên dại" và chọn anh đóng phản diện trong tác phẩm. "Tôi luôn cố bịa ra lý do để Murphy bỏ kính khi quay cận cảnh", Nolan nói với The Guardian.

10. 28 Days Later (2002)

28 Days Later Phân đoạn trong phim "28 Days Later". Video: Movieclips

Phim lấy mốc thời gian khi một chủng virus bắt nguồn từ những con tinh tinh lây lan sang người, bùng phát thành trận đại dịch. 28 ngày từ lúc dịch bệnh bùng phát, Jim (Cillian Murphy) tỉnh dậy sau trận hôn mê và lang thang trên những con phố hoang tàn. Anh tình cờ gặp những người sống sót và cùng tìm kiếm cách chữa trị.

Tác phẩm là bước ngoặt tạo nên tên tuổi cho Murphy vào năm 24 tuổi. Nghệ sĩ không chỉ thể hiện thực lực mà còn giữ phong độ trước dàn diễn viên nổi tiếng như Brendan Gleeson và Naomie Harris.

Quế Chi