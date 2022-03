10 trường THPT điểm chuẩn cao nhất TP HCM

THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất nhiều năm liền, với tỷ lệ chọi cũng ở mức cao nhất - 1 chọi 3 hoặc 4.

Do Covid-19, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm ngoái tại TP HCM bị huỷ. Thành phố xét tuyển điểm trung bình lớp 9 để chọn học sinh vào lớp 10 công lập. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Dù thay đổi phương thức, thứ hạng điểm chuẩn các trường THPT biến động không đáng kể. Top 10 trường điểm chuẩn cao nhất vẫn có các trường quen thuộc như THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức), Gia Định (quận Bình Thạnh), Phú Nhuận (quận Phú Nhuận), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Lê Quý Đôn (quận 3), Trần Phú (quận Tân Phú).

Điểm chuẩn năm ngoái của các trường top 10 dao động 24,4 đến 26,3. Muốn trúng tuyển vào nhóm này, học sinh phải có điểm trung bình lớp 9 mỗi môn Toán, Văn, Ngoại ngữ từ 8,2 trở lên.

Chỉ tiêu trung bình của các trường Top 10 khoảng 500-700 học sinh, trong khi số lượng đăng ký xét tuyển nguyện vọng một thường gấp 2-3 lần. Do đó, các trường đều có tỷ lệ chọi cao tương ứng.

Trong giai đoạn 2015-2020, điểm chuẩn các trường tương đối ổn định. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu với điểm chuẩn 40-41, tức thí sinh phải đạt điểm thi trung bình mỗi môn từ 8 trở lên. Những trường xếp sau như Trung học Thực hành Đại học Sư phạm, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi, Trần Phú... lấy đầu vào 36-39 điểm. Trung bình, thí sinh phải đạt mỗi môn thi 7,2-8 điểm.

Một số trường như Nguyễn Du (quận 10), Trung học Thực hành Đại học Sài Gòn (quận 5), Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp), Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) cũng góp mặt ở top 10 một số năm trong giai đoạn 2015-2020.

Xếp sau nhóm top 10 là các trường như: Trưng Vương (quận 1), Lương Thế Vinh (quận 1), Marie Curie (quận 3), Bình Phú (quận 6), Trần Khai Nguyên (quận 5), Ngô Quyền (quận 7), Nam Sài Gòn (quận 7), Nguyễn Khuyến (quận 10), Võ Trường Toản (quận 12), Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh), Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp), Tân Bình (quận Tân Phú), Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình), Thủ Đức (TP Thủ Đức), Tây Thạnh (quận Tân Phú)...

Nhóm trường này có tỷ lệ chọi phổ biến là 1 chọi 1-2. Điểm chuẩn theo phương thức thi tuyển là khoảng 32, trung bình mỗi môn từ 6,5 trở lên.

Tiếp theo, nhóm có mức điểm chuẩn trung bình 25-30 chiếm hơn 60% tổng số trường THPT ở TP HCM.

Cuối cùng, khoảng 10 trường THPT ở ngoại thành lấy điểm chuẩn 16-20, tức thí sinh đạt điểm dưới trung bình (3-4 điểm mỗi môn) cũng có thể đậu. Nhóm này gồm Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa và Thạnh An (huyện Cần Giờ); THPT Long Thới, Phước Kiển (huyện Nhà Bè); Quang Trung, An Nhơn Tây, Trung Lập, Phú Hòa (huyện Củ Chi); Đa Phước (huyện Bình Chánh).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo lý giải, nhiều học sinh tốt nghiệp THCS tại Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh chọn học tiếp ở các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp, cao đẳng nghề. Các trường THPT tại địa phương này xa trung tâm, ít thí sinh dự thi.

Hai yếu tố trên khiến tỷ lệ chọi các trường hàng năm rất thấp, một số trường có lượng đăng ký thấp hơn tổng chỉ tiêu.

* Chỉ tiêu lớp 10 năm 2021

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 diễn ra ngày 11 và 12/6 với ba môn Toán, Văn (mỗi môn 120 phút), Tiếng Anh (90 phút). Đây là năm đầu tiên, công thức xét tuyển ba môn theo hệ số 1 được áp dụng, thay vì nhân đôi điểm Toán, Văn như trước.

* Điểm chuẩn năm 2021

Mạnh Tùng