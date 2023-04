10 trường đào tạo Toán học tốt nhất thế giới

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) lần thứ tư liên tục dẫn đầu về đào tạo, nghiên cứu ngành Toán học trong khi vị trí thứ hai có sự thay đổi, theo QS.

Trong bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2023 (QS World Ranking by Subjects), ngôi trường uy tín hàng đầu của Mỹ được chấm 97,4 điểm, tăng 0,2 điểm so với năm ngoái.

QS đưa ra mức đánh giá này dựa trên các tiêu chí: danh tiếng học thuật; uy tín của trường đại học theo đánh giá của nhà tuyển dụng lao động; số lượng trung bình trích dẫn trên một bài báo và chỉ số H-index đo năng suất nghiên cứu khoa học và mức độ ảnh hưởng của các công bố; chỉ số về IRN (Mạng lưới nghiên cứu quốc tế) đo hiệu quả của hợp tác nghiên cứu với các đối tác quốc tế.

Đại học Cambridge của Anh đạt 93,8 điểm. Dù giảm gần 2 điểm so với năm ngoái, trường này chiếm vị trí thứ hai từ Đại học Stanford, đẩy đại diện của Mỹ xuống thứ ba, đồng hạng với Đại học Oxford của Anh.

Góc quen thuộc trong khuôn viên MIT. Ảnh: FB/Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Tương tự như nhóm ngành Khoa học máy tính, các đại học Mỹ thống trị bảng xếp hạng ở nhóm ngành Toán học với 4 trường trong top 10. Ngoài MIT và Stanford, top 10 có Đại học Harvard (hạng 5), Đại học California tại Berkeley - UCB (6), Princeton (7) và New York (9).

Thuỵ Sĩ và Pháp cùng có một đại diện góp mặt, trong đó ETH Zurich của Thuỵ Sĩ xếp thứ 8 còn Đại học Sorbonne của Pháp đồng hạng 10 với Imperial College London của Anh.

TT Trường Điểm đánh giá Học phí 2023-2024 với sinh viên quốc tế (USD) 1 Viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ) 97,4 59.700 2 Đại học Cambridge (Anh) 93,8 34.000 3 Đại học Stanford (Mỹ) 93,6 61.700 =3 Đại học Oxford (Anh) 93,6 46.500 5 Đại học Harvard (Mỹ) 92,9 54.300 6 Đại học California, Berkeley - UCB (Mỹ) 92,7 48.000 7 Đại học Princeton (Mỹ) 89,6 59.700 8 ETH Zurich (Thuỵ Sĩ) 89,3 1.600 9 Đại học New York - NYU (Mỹ) 87,4 60.400 10 Imperial College London (Anh) 87,3 42.300 =10 Đại học Sorbonne (Pháp) 87,3 0

Trong top 10, duy nhất Đại học Sorbonne không thu học phí. Trong khi đó, ETH Zurich thu mức thấp, khoảng 1.600 USD một năm (37,5 triệu đồng). Các trường từ Anh và Mỹ có học phí cao hơn rất nhiều, từ 34.000 đến hơn 60.000 USD mỗi năm, cao nhất là Đại học Stanford với 61.700 USD (hơn 1,4 tỷ đồng) cho năm học này.

QS là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học uy tín nhất hiện nay, bên cạnh Times Higher Education - THE (Anh) và Academic Ranking of World Universities - ARWU (Trung Quốc). Kết quả xếp hạng của các tổ chức này thường khác nhau do tiêu chí xếp hạng khác nhau. Theo xếp hạng đại học về ngành Toán học của THE, Đại học Oxford đứng đầu còn MIT chỉ xếp thứ 5.

Trong bảng xếp hạng 531 trường đào tạo ngành Toán của QS, Việt Nam có bốn trường, gồm Đại học Tôn Đức Thắng (nhóm 251-300), Đại học Quốc gia TP HCM (nhóm 301-350), Đại học Quốc gia Hà Nội và Bách khoa Hà Nội (351-400). Học phí các trường dao động 14,5-30 triệu đồng một năm.

Dương Tâm