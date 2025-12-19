10 tranh đắt nhất thế giới trong năm

Dẫn đầu danh sách do tạp chí nghệ thuật Artnews thống kê là tác phẩm Portrait of Elisabeth Lederer (Chân dung Elisabeth Lederer) của Gustav Klimt. Tranh được Sotheby's gõ búa 236,4 triệu USD, hôm 18/11.
Đây là một trong những bức chân dung được thực hiện công phu nhất của Gustav Klimt ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Danh họa bắt đầu vẽ vào năm 1914, hoàn thành năm 1916. Tác phẩm sơn dầu là đơn đặt hàng từ những nhà bảo trợ giàu có của Klimt - vợ chồng ông bà Serena và August Lederer. Nhân vật trong tranh là con gái 20 tuổi của họ - Elisabeth.
Bà Helena Newman - chủ tịch mảng Nghệ thuật Ấn tượng và Hiện đại toàn cầu của Sotheby's - cho biết đơn vị đã làm nên lịch sử, bởi Portrait of Elisabeth Lederer là tranh đắt nhất họ từng bán.
Dẫn đầu danh sách do tạp chí nghệ thuật Artnews thống kê là tác phẩm Portrait of Elisabeth Lederer (Chân dung Elisabeth Lederer) của Gustav Klimt. Tranh được Sotheby's gõ búa 236,4 triệu USD, hôm 18/11.
Đây là một trong những bức chân dung được thực hiện công phu nhất của Gustav Klimt ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Danh họa bắt đầu vẽ vào năm 1914, hoàn thành năm 1916. Tác phẩm sơn dầu là đơn đặt hàng từ những nhà bảo trợ giàu có của Klimt - vợ chồng ông bà Serena và August Lederer. Nhân vật trong tranh là con gái 20 tuổi của họ - Elisabeth.
Bà Helena Newman - chủ tịch mảng Nghệ thuật Ấn tượng và Hiện đại toàn cầu của Sotheby's - cho biết đơn vị đã làm nên lịch sử, bởi Portrait of Elisabeth Lederer là tranh đắt nhất họ từng bán.
Sáng tác tiếp theo của Gustav Klimt - Blumenwiese (Đồng cỏ nở hoa) - đứng thứ hai với 86 triệu USD.
Theo Sotheby's, họa sĩ thực hiện tranh trong kỳ nghỉ hè tại hồ Attersee, Áo, năm 1908. Blumenwiese được xem là một trong số bức phong cảnh sáng tạo nhất của Klimt. Ông dùng bố cục hình vuông, xóa bỏ đường chân trời truyền thống, sử dụng các mảnh màu như tranh khảm.
Sáng tác tiếp theo của Gustav Klimt - Blumenwiese (Đồng cỏ nở hoa) - đứng thứ hai với 86 triệu USD.
Theo Sotheby's, họa sĩ thực hiện tranh trong kỳ nghỉ hè tại hồ Attersee, Áo, năm 1908. Blumenwiese được xem là một trong số bức phong cảnh sáng tạo nhất của Klimt. Ông dùng bố cục hình vuông, xóa bỏ đường chân trời truyền thống, sử dụng các mảnh màu như tranh khảm.
Cũng trong phiên đấu giá của Sotheby's hôm 18/11, Waldabhang bei Unterach am Attersee (Dốc rừng ở Unterach trên sông Attersee) được gõ búa 68,3 triệu USD.
Đây là bức phong cảnh cuối cùng còn sót lại của Gustav Klimt, do ông sáng tác năm 1916. Tranh từng được trưng bày tại lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của danh họa, năm 2012.
Bức họa chắt lọc hơn một thập niên họa sĩ thử nghiệm với thể loại tranh phong cảnh vuông. Ông vẽ một sườn đồi phủ đầy cây cối, mô tả một chốn nghỉ dưỡng thanh bình, tách biệt khỏi sự hỗn loạn của châu Âu trong thời chiến.
Cũng trong phiên đấu giá của Sotheby's hôm 18/11, Waldabhang bei Unterach am Attersee (Dốc rừng ở Unterach trên sông Attersee) được gõ búa 68,3 triệu USD.
Đây là bức phong cảnh cuối cùng còn sót lại của Gustav Klimt, do ông sáng tác năm 1916. Tranh từng được trưng bày tại lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của danh họa, năm 2012.
Bức họa chắt lọc hơn một thập niên họa sĩ thử nghiệm với thể loại tranh phong cảnh vuông. Ông vẽ một sườn đồi phủ đầy cây cối, mô tả một chốn nghỉ dưỡng thanh bình, tách biệt khỏi sự hỗn loạn của châu Âu trong thời chiến.
Tác phẩm Piles de romans parisiens et roses dans une verre (Romans parisiens) của Van Gogh đứng thứ tư với 62,7 triệu USD. Kết quả được ghi nhận ở sự kiện đấu giá của Sotheby's, ngày 20/11.
Danh họa vẽ bức tĩnh vật vào khoảng cuối năm 1887, khi đang sống cùng anh trai Theo ở Paris, Pháp. Trong tranh, ông tả một chồng sách được bày ngẫu nhiên trên bàn, không gian được cho là bên trong căn hộ của Theo. Artnews nhận định nét vẽ của Van Gogh thổi hồn cho những cánh hoa, trang sách, thể hiện năng lượng mãnh liệt.
Tác phẩm Piles de romans parisiens et roses dans une verre (Romans parisiens) của Van Gogh đứng thứ tư với 62,7 triệu USD. Kết quả được ghi nhận ở sự kiện đấu giá của Sotheby's, ngày 20/11.
Danh họa vẽ bức tĩnh vật vào khoảng cuối năm 1887, khi đang sống cùng anh trai Theo ở Paris, Pháp. Trong tranh, ông tả một chồng sách được bày ngẫu nhiên trên bàn, không gian được cho là bên trong căn hộ của Theo. Artnews nhận định nét vẽ của Van Gogh thổi hồn cho những cánh hoa, trang sách, thể hiện năng lượng mãnh liệt.
Tranh No. 31 (Yellow Stripe) có giá 62,2 triệu USD, cao nhất trong phiên của Christie's hôm 17/11.
Bức vẽ ra đời năm 1958, là ví dụ tiêu biểu cho giai đoạn sáng tác cuối những năm 1950 của họa sĩ Mark Rothko. Trên nền vàng rực rỡ, ông tạo hai khối màu đỏ, cam, kích thước không đều nhau. Tác phẩm cho thấy sự chuyển hướng của Mark Rothko sang một bảng màu tươi sáng, huyền ảo hơn.
Tranh No. 31 (Yellow Stripe) có giá 62,2 triệu USD, cao nhất trong phiên của Christie's hôm 17/11.
Bức vẽ ra đời năm 1958, là ví dụ tiêu biểu cho giai đoạn sáng tác cuối những năm 1950 của họa sĩ Mark Rothko. Trên nền vàng rực rỡ, ông tạo hai khối màu đỏ, cam, kích thước không đều nhau. Tác phẩm cho thấy sự chuyển hướng của Mark Rothko sang một bảng màu tươi sáng, huyền ảo hơn.
Bức siêu thực El sueño (La cama) của Frida Kahlo thu được 54,7 triệu USD ở buổi đấu giá của Sotheby's, ngày 20/11.
Họa sĩ sáng tác tranh năm 1940, khắc họa nhân vật nữ đang nằm trên một chiếc giường lơ lửng giữa bầu trời, bao quanh cơ thể là những sợi dây leo, tượng trưng sự tái sinh. Phía trên giường là một mô hình người đang cầm bó hoa, thân được nối bằng nhiều thanh thuốc nổ.
Anna Di Stasi - Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc nghệ thuật Mỹ Latin của Sotheby's - nhận định đây là một trong những kiệt tác vĩ đại của Frida Kahlo. Ở sách Women Artists and the Surrealist Movement" (Nữ nghệ sĩ và phong trào Siêu thực), nhà sử học nghệ thuật Whitney Chadwick cho rằng tác phẩm thể hiện cái nhìn đồng cảm của Kahlo với niềm tin của người Mexico về sự thống nhất giữa sự sống và cái chết.
Các chuyên gia cho biết hiếm khi một bức tranh tầm cỡ của Kahlo được bán ngoài phạm vi Mexico. Việc đấu giá bức họa này cũng diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp nghệ thuật đang xem xét lại vai trò của các nữ nghệ sĩ thuộc phong trào siêu thực.
Bức siêu thực El sueño (La cama) của Frida Kahlo thu được 54,7 triệu USD ở buổi đấu giá của Sotheby's, ngày 20/11.
Họa sĩ sáng tác tranh năm 1940, khắc họa nhân vật nữ đang nằm trên một chiếc giường lơ lửng giữa bầu trời, bao quanh cơ thể là những sợi dây leo, tượng trưng sự tái sinh. Phía trên giường là một mô hình người đang cầm bó hoa, thân được nối bằng nhiều thanh thuốc nổ.
Anna Di Stasi - Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc nghệ thuật Mỹ Latin của Sotheby's - nhận định đây là một trong những kiệt tác vĩ đại của Frida Kahlo. Ở sách Women Artists and the Surrealist Movement" (Nữ nghệ sĩ và phong trào Siêu thực), nhà sử học nghệ thuật Whitney Chadwick cho rằng tác phẩm thể hiện cái nhìn đồng cảm của Kahlo với niềm tin của người Mexico về sự thống nhất giữa sự sống và cái chết.
Các chuyên gia cho biết hiếm khi một bức tranh tầm cỡ của Kahlo được bán ngoài phạm vi Mexico. Việc đấu giá bức họa này cũng diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp nghệ thuật đang xem xét lại vai trò của các nữ nghệ sĩ thuộc phong trào siêu thực.
Tranh Crowns (Peso Neto) do Jean-Michel Basquiat thực hiện được Sotheby's gõ búa 48,3 triệu USD, hôm 18/11.
Tác phẩm được hoàn thành trong đêm Giáng sinh năm 1981, khi Basquiat 21 tuổi, chắt lọc những kỹ thuật ông đã trau dồi trong công việc vẽ graffiti. Tranh gồm một mặt phẳng màu trắng, phủ đầy nét vẽ đặc trưng của tác giả, các đường kẻ bản đồ, khuôn mặt người màu đen cùng chiếc vương miện, tạo ấn tượng thị giác.
Gregoire Billault - Chủ tịch bộ phận Nghệ thuật đương đại của Sotheby's - nói: ''Ở độ tuổi trẻ, họa sĩ đã thể hiện sự chín chắn và tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc''. Theo ông Gregoire Billault, Basquiat mang một tinh thần tự do hoàn toàn, không có sự chỉ dẫn từ ai, cũng không người nào cố tác động đến ông.
Tranh Crowns (Peso Neto) do Jean-Michel Basquiat thực hiện được Sotheby's gõ búa 48,3 triệu USD, hôm 18/11.
Tác phẩm được hoàn thành trong đêm Giáng sinh năm 1981, khi Basquiat 21 tuổi, chắt lọc những kỹ thuật ông đã trau dồi trong công việc vẽ graffiti. Tranh gồm một mặt phẳng màu trắng, phủ đầy nét vẽ đặc trưng của tác giả, các đường kẻ bản đồ, khuôn mặt người màu đen cùng chiếc vương miện, tạo ấn tượng thị giác.
Gregoire Billault - Chủ tịch bộ phận Nghệ thuật đương đại của Sotheby's - nói: ''Ở độ tuổi trẻ, họa sĩ đã thể hiện sự chín chắn và tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc''. Theo ông Gregoire Billault, Basquiat mang một tinh thần tự do hoàn toàn, không có sự chỉ dẫn từ ai, cũng không người nào cố tác động đến ông.
Bức Composition with Large Red Plane, Bluish Gray, Yellow, Black and Blue của Piet Mondrian đạt 47,6 triệu USD ở phiên do Christie's tổ chức vào tháng 5.
Đây là tác phẩm bán chạy thứ ba của họa sĩ, mô tả các họa tiết dạng lưới đặc trưng và gam màu sáng, trong đó có hình vuông lớn với sắc đỏ nổi bật. Chủ tịch Sotheby's châu Âu Oliver Barker từng nhận định phong cách trừu tượng hình học của Piet Mondrian là thành tựu độc nhất của lịch sử hội họa.
Bức Composition with Large Red Plane, Bluish Gray, Yellow, Black and Blue của Piet Mondrian đạt 47,6 triệu USD ở phiên do Christie's tổ chức vào tháng 5.
Đây là tác phẩm bán chạy thứ ba của họa sĩ, mô tả các họa tiết dạng lưới đặc trưng và gam màu sáng, trong đó có hình vuông lớn với sắc đỏ nổi bật. Chủ tịch Sotheby's châu Âu Oliver Barker từng nhận định phong cách trừu tượng hình học của Piet Mondrian là thành tựu độc nhất của lịch sử hội họa.
Bức họa La Lecture (Marie-Thérèse) do Pablo Picasso sáng tác năm 1932, đạt 45,5 triệu USD tại sự kiện đấu giá của Christie's, diễn ra hôm 17/11.
Bức vẽ tả Marie-Thérèse Walter - người tình kém 28 tuổi của danh họa - ở trạng thái thư giãn nhất, hoàn toàn tập trung vào cuốn sách. Họa sĩ có mối quan hệ tình cảm với cô khi đã có vợ và con trai. Năm 1935, khi Walter mang thai, cuộc tình của cả hai bị phơi bày.
Christie's đánh giá tranh mang vẻ dịu dàng, tĩnh lặng, trái ngược những bức chân dung của cô được Picasso vẽ theo phong cách cầu kỳ.
Bức họa La Lecture (Marie-Thérèse) do Pablo Picasso sáng tác năm 1932, đạt 45,5 triệu USD tại sự kiện đấu giá của Christie's, diễn ra hôm 17/11.
Bức vẽ tả Marie-Thérèse Walter - người tình kém 28 tuổi của danh họa - ở trạng thái thư giãn nhất, hoàn toàn tập trung vào cuốn sách. Họa sĩ có mối quan hệ tình cảm với cô khi đã có vợ và con trai. Năm 1935, khi Walter mang thai, cuộc tình của cả hai bị phơi bày.
Christie's đánh giá tranh mang vẻ dịu dàng, tĩnh lặng, trái ngược những bức chân dung của cô được Picasso vẽ theo phong cách cầu kỳ.
Khép lại danh sách là bức họa Nymphéas do Claude Monet sáng tác, được Christie's gõ búa 45,5 triệu USD.
Tranh ra đời năm 1907, thuộc loạt bức vẽ hoa súng của danh họa ở giai đoạn cuối đời. Ao hoa súng nằm trong khuôn viên căn nhà của ông tại Giverny, Pháp. Ông trồng quanh ao các loại cây như đỗ quyên, táo Nhật Bản, anh đào. Imogen Kerr - đồng Chủ tịch phiên đấu giá của Christie's - nhận định tác phẩm là ''một ví dụ đặc biệt, rực rỡ, thể hiện rõ điều đã làm nên danh tiếng của loạt tranh Nymphéas''.
Khép lại danh sách là bức họa Nymphéas do Claude Monet sáng tác, được Christie's gõ búa 45,5 triệu USD.
Tranh ra đời năm 1907, thuộc loạt bức vẽ hoa súng của danh họa ở giai đoạn cuối đời. Ao hoa súng nằm trong khuôn viên căn nhà của ông tại Giverny, Pháp. Ông trồng quanh ao các loại cây như đỗ quyên, táo Nhật Bản, anh đào. Imogen Kerr - đồng Chủ tịch phiên đấu giá của Christie's - nhận định tác phẩm là ''một ví dụ đặc biệt, rực rỡ, thể hiện rõ điều đã làm nên danh tiếng của loạt tranh Nymphéas''.
Phương Linh
Ảnh: Sotheby's, Chrisitie's