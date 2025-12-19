10 tranh đắt nhất thế giới trong năm

Dẫn đầu danh sách do tạp chí nghệ thuật Artnews thống kê là tác phẩm Portrait of Elisabeth Lederer (Chân dung Elisabeth Lederer) của Gustav Klimt. Tranh được Sotheby's gõ búa 236,4 triệu USD, hôm 18/11.

Đây là một trong những bức chân dung được thực hiện công phu nhất của Gustav Klimt ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Danh họa bắt đầu vẽ vào năm 1914, hoàn thành năm 1916. Tác phẩm sơn dầu là đơn đặt hàng từ những nhà bảo trợ giàu có của Klimt - vợ chồng ông bà Serena và August Lederer. Nhân vật trong tranh là con gái 20 tuổi của họ - Elisabeth.

Bà Helena Newman - chủ tịch mảng Nghệ thuật Ấn tượng và Hiện đại toàn cầu của Sotheby's - cho biết đơn vị đã làm nên lịch sử, bởi Portrait of Elisabeth Lederer là tranh đắt nhất họ từng bán.