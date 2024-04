10 tranh của vua Hàm Nghi có giá 152.000 euro

Pháp''The Pasture'' (Đồng chăn thả) đạt 31.000 euro (840 triệu đồng), cao nhất trong 10 tranh đấu giá của vua Hàm Nghi.

Tối 8/4, nhà đấu giá Lynda Trouvé công bố kết quả buổi đấu Đông Dương - Chương 17, diễn ra ba ngày trước. Trong đó, 10 bức họa do vua Hàm Nghi sáng tác đều có giá cao hơn ước tính.

Sau Đồng chăn thả, tranh Promenade on the Banks of the Allier (Đi dạo trên bờ Allier) được gõ búa 26.000 euro (704 triệu đồng), vượt xa mức dự kiến là 3.000-5.000 euro (khoảng 81-135 triệu đồng). Các tác phẩm khác của vua bán được dao động từ 8.000 đến 19.000 euro (khoảng 216 triệu đến 514 triệu đồng).

Tác phẩm ''The Pasture'' (Đồng cỏ) có giá 31.000 euro (840 triệu đồng), được vua vẽ năm 1909, kích thước 49,5x64 cm. Ảnh: Lynda Trouvé

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận định 10 tác phẩm vẫn mang gam màu ngả tím hoặc nghiêng về pastel, gợi cảm xúc bâng khuâng nơi người xem. Ông cho rằng dù không được đào tạo chính quy, những màu sắc vua sử dụng trong tác phẩm cho thấy quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng từ một người đam mê hội họa.

* Kết quả đấu giá các bức tranh còn lại của vua Hàm Nghi

Theo nhà nghiên cứu, ngoài tính mỹ thuật, một trong những giá trị nổi bật của tranh vua Hàm Nghi là tính lịch sử. ''Tranh của ông có lẽ sẽ còn cao hơn theo thời gian, chứ không dừng ở 31.000 euro'', ông Khôi nói.

Tranh ''Promenade on the Banks of the Allier'' (Đi dạo trên bờ Allier) được gõ búa 26.000 euro (704 triệu đồng).

Vua Hàm Nghi sinh năm 1871, tên húy là Nguyễn Phúc Minh, tự hiệu Ưng Lịch, lên ngôi năm 1884 khi mới 13 tuổi. Ông là hoàng đế thứ tám của nhà Nguyễn. Năm 1885, sau khi kinh đô Huế thất thủ, vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết rời khỏi kinh thành và phát chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp. Năm 1888, vua bị bắt và bị Pháp đưa đi lưu đày ở Alger (thủ đô Algérie). Thời gian sống ở Pháp, tài năng hội họa của ông được khai phá. Ông qua đời vào năm 1944 vì bệnh ung thư dạ dày.

Tháng 9 năm ngoái, tại khách sạn Drouot ở Paris (Pháp), Lynda Trouvé từng đấu giá 19 tác phẩm do vua thực hiện, với tổng 330.000 euro (hơn 8,9 tỷ đồng). Trong đó, bức đắt nhất là Bụi rậm dưới hoàng hôn, được gõ búa 38.000 euro (hơn một tỷ đồng).

Ngoài 10 bức vẽ của vua Hàm Nghi, 259 tác phẩm và hiện vật của nghệ thuật Đông Dương như ấm sứ, hộp đựng trầu thế kỷ 19 được bán. Nhiều tranh của các tên tuổi lớn trong lịch sử hội họa Việt Nam như Mai Thứ, Lê Phổ, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Văn Tỵ cũng xuất hiện. Trong đó, bức lụa After duty (Sau giờ trực chiến) của Nguyễn Phan Chánh đạt kết quả 102.000 euro (2,7 tỷ đồng), đắt nhất phiên đấu giá, dù ước tính chỉ 8.000-12.000 euro (khoảng 216-325 triệu đồng).

Phương Linh