10 trận được chờ đợi nhất lượt cuối Champions League

Sau 7 lượt, Champions League mới xác định được hai đội vào thẳng vòng 1/8 là Arsenal (21 điểm) và Bayern Munich (18). 6 vé còn lại chỉ tìm được chủ nhân ở lượt cuối hôm nay. 13 đội đang có từ 12 đến 15 điểm sẽ cạnh tranh những tấm vé này, gồm Real, Liverpool (15 điểm), Tottenham (14 điểm), PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting, Barca, Man City, Atletico, Atalanta (13 điểm), Inter và Juventus (12 điểm).

Những gì sắp diễn ra đang làm nên cuộc "long tranh hổ đấu" chưa từng có tại Champions League. 8 trong 13 đội kể trên từng vô địch, gồm Real, Liverpool, PSG, Chelsea, Barca, Man City, Inter và Juventus. Ngoài ra, Tottenham và Atletico có tổng cộng 4 lần vào chung kết.

Theo quy định, chỉ có 8 vé vào thẳng vòng 1/8 dành cho 8 đội dẫn đầu giai đoạn vòng bảng. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh vé vớt.