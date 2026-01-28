10 trận được chờ đợi nhất lượt cuối Champions League

Sau 7 lượt, Champions League mới xác định được hai đội vào thẳng vòng 1/8 là Arsenal (21 điểm) và Bayern Munich (18). 6 vé còn lại chỉ tìm được chủ nhân ở lượt cuối hôm nay. 13 đội đang có từ 12 đến 15 điểm sẽ cạnh tranh những tấm vé này, gồm Real, Liverpool (15 điểm), Tottenham (14 điểm), PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting, Barca, Man City, Atletico, Atalanta (13 điểm), Inter và Juventus (12 điểm).
Những gì sắp diễn ra đang làm nên cuộc "long tranh hổ đấu" chưa từng có tại Champions League. 8 trong 13 đội kể trên từng vô địch, gồm Real, Liverpool, PSG, Chelsea, Barca, Man City, Inter và Juventus. Ngoài ra, Tottenham và Atletico có tổng cộng 4 lần vào chung kết.
Theo quy định, chỉ có 8 vé vào thẳng vòng 1/8 dành cho 8 đội dẫn đầu giai đoạn vòng bảng. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh vé vớt.
Benfica - Real Madrid. Cặp đôi này hiếm khi chạm trán nhau ở các cúp châu Âu. Ba lần đối đầu trước đây đều diễn ra ở Cup C1 châu Âu thập niên 1960. Khi đó, đội bóng Bồ Đào Nha từng thắng 5-3 trong trận chung kết năm 1962 và loại Real ở tứ kết mùa 1964-1965. Tuy nhiên, đó là những ký ức xa xưa. Benfica sau đó chỉ thắng ba trong 25 lần gần nhất đối đầu các đội bóng Tây Ban Nha.
Bản thân Real cũng có thành tích đối đầu vượt trội trước các đối thủ từ Bồ Đào Nha, khi bất bại 10 trận liên tiếp gần nhất và toàn thắng bốn chuyến làm khách gần nhất. Kylian Mbappe tiếp tục là tâm điểm, sau khi đã ghi 11 bàn mùa này, cân bằng kỷ lục vòng bảng của Cristiano Ronaldo. Còn trên băng ghế huấn luyện, HLV Jose Mourinho sẽ tái ngộ Real Madrid, đội bóng ông từng dẫn dắt giai đoạn 2010-2013 và giành cú đúp danh hiệu quốc nội.
Napoli - Chelsea. Sau hơn một thập kỷ, cả hai mới tái ngộ ở Champions League. Trong cuộc đối đầu gần nhất tại vòng 1/8 mùa 2011-2012, Napoli thắng 3-1 ở lượt đi, nhưng Chelsea tạo nên màn ngược dòng kinh điển với chiến thắng 4-1 trong trận lượt về tại Stamford Bridge. Đội bóng thành London sau đó thẳng tiến tới chức vô địch.
Lần tái đấu này, Napoli nắm lợi thế lớn tại sân Diego Armando Maradona. Đội bóng Italy có thành tích tốt khi tiếp các đối thủ từ Anh, khi thắng 8 trong 11 trận sân nhà ở các cúp châu Âu và chỉ thua một trong 20 trận gần nhất. Trận đấu cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Antonio Conte, HLV trưởng của Napoli, người từng giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh và Cup FA trong hai mùa dẫn dắt.
Chelsea thường gặp khó khăn mỗi khi làm khách tại Italy, khi chỉ thắng 2 trong 13 trận châu Âu và thua 6 trong 7 chuyến hành quân gần nhất đến đây. Dù vậy, phong độ tổng thể của "The Blues" vẫn khá ổn, khi chỉ thua 2 trong 12 trận vòng bảng gần nhất và thắng 16 trong 20 trận châu Âu gần đây. Với việc không có trận nào trong 55 trận châu Âu gần nhất của Chelsea kết thúc với tỷ số 0-0, cuộc đối đầu tại Naples hứa hẹn sẽ cởi mở và nhiều bàn thắng.
Monaco - Juventus. Hai đội có duyên gặp nhau tại Champions League, và tất cả đều diễn ra ở vòng knock-out. Trong 6 lần chạm trán trước đây (bán kết 1997-1998, tứ kết 2014-2015 và bán kết 2016-2017), Juventus luôn đi tiếp, khi thắng 4 trong 6 trận, còn Monaco chỉ có một lần hưởng niềm vui chiến thắng.
Tuy vậy, Monaco đang cho thấy sự khó chịu trên sân nhà ở đấu trường châu Âu. Đội bóng Pháp chỉ thua một trong bảy trận Champions League gần nhất trên sân Louis II (thắng 4, hòa 2), đồng thời giữ sạch lưới trong hai trận gần nhất tại giải.
Juventus vẫn có thành tích đối đầu tốt với các CLB Pháp, khi thắng 8, hòa 4 và chỉ thua 3 trong 15 trận gần nhất tại sân chơi châu Âu. Đội bóng Italy cũng đang có đà tâm lý tích cực khi lần đầu tiên kể từ mùa 2021-2022 giành ba chiến thắng liên tiếp ở Champions League.
Cuộc tái ngộ lần này cũng mang màu sắc hoài niệm khi Paul Pogba từng hai giai đoạn khoác áo Juventus, ghi 34 bàn sau 190 trận, còn Denis Zakaria từng chơi 15 trận cho CLB này trước khi chuyển sang Monaco hè 2023.
Dortmund - Inter. Hai đội tái ngộ ở Champions League lần đầu kể từ vòng bảng mùa 2019-2020, khi mỗi bên thắng một trận trên sân nhà.
Lần này, đại diện Bundesliga có lợi thế lớn tại Signal Iduna Park, nơi họ thắng 13, hòa 7 và chỉ thua một trong 21 trận Champions League gần nhất. Việc giành ba điểm sẽ mang ý nghĩa lịch sử với Dortmund, bởi đó sẽ là trận thắng thứ 100 của CLB tại Cup C1 châu Âu/Champions League.
Inter đang không có thành tích tốt trong các chuyến làm khách trên đất Đức, khi thua 5 trong 6 trận vòng bảng gần nhất. Áp lực từ việc thua ba trận liên tiếp trong cùng một mùa giải Champions League - điều chưa từng xảy ra trước đây - sẽ càng đè nặng lên đội bóng Italy.
Trận đấu hứa hẹn mang nhiều yếu tố cảm xúc với hai cựu cầu thủ Dortmund là Manuel Akanji và Henrikh Mkhitaryan khi trở lại Signal Iduna Park trong màu áo Inter.
PSG - Newcastle. Cách đây hai mùa, cả hai từng gặp nhau ở Champions League. Newcastle gây sốc với chiến thắng 4-1 trên sân nhà St James' Park, trước khi hai đội hòa 1-1 tại Parc des Princes.
Lần tái đấu này, PSG nắm nhiều lợi thế hơn nhờ phong độ ổn định trước các đối thủ từ Anh, khi thắng 5 trong 7 trận gần nhất và bất bại bốn trận liên tiếp.
Sân Parc des Princes tiếp tục là điểm tựa vững chắc của PSG ở vòng bảng Champions League. Đội bóng Pháp chỉ thua hai trong 18 trận gần nhất tại đây, và thường xuyên tạo ra các trận đấu bùng nổ, khi ghi từ 4 bàn trở lên ở ba trong 4 trận gần nhất.
Newcastle thì thường gặp khó khăn mỗi khi làm khách tại Pháp, với chỉ một chiến thắng sau 9 trận. "Chích chòe" tiếp tục phải trông câỵ vào Anthony Gordon - người đã ghi 6 bàn qua 7 lần ra sân ở Champions League mùa này, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer cho CLB tại đấu trường này.
Man City - Galatasaray. Đây là cuộc đối đầu hiếm hoi giữa hai nền bóng đá Anh - Thổ Nhĩ Kỳ ở Champions League. Trước đây, Man City mới gặp một đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ là Fenerbahce ở Cup C1 1968-1969 và bị loại. Trong khi đó, Galatasaray đang có thành tích đáng chú ý trước các đội bóng Anh, khi bất bại bốn trận gần nhất với ba chiến thắng.
Etihad vẫn là điểm tựa lớn của Man City, bất chấp việc bị Leverkusen chấm dứt chuỗi 23 trận bất bại trên sân nhà tại vòng bảng Champions League ở lượt trước. Nếu tiếp tục thua, đội bóng của Pep Guardiola mới lần đầu trải qua hai trận tay trắng liên tiếp trên sân nhà ở giải đấu kể từ giai đoạn 2017-2019. Nhưng thực tế, Galatasaray đang có phong độ sân khách kém ổn định, thậm chí chỉ thắng một trong 12 trận châu Âu gần nhất.
Trận này, Ilkay Gundogan và Leroy Sane, vốn có nhiều kỷ niệm dưới thời Pep Guardiola, sẽ gặp lại các khán giả Man City.
Liverpool - Qarabag. Liverpool trở lại Anfield lần đầu ở Champions League mùa này sau trận thua PSV hôm 26/11/2025, kết quả khiến họ đứt chuỗi 16 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà ở vòng bảng châu Âu. Dù vậy, đó có thể chỉ là tai nạn. "Lữ đoàn đỏ" thường có phong độ ổn định tại vòng bảng Champions League, khi thắng 17 trong 20 trận gần nhất.
Trái lại, Qarabag có thành tích đối đầu không mấy khả quan trước các đội Anh, khi chưa từng thắng sau 8 lần gặp và toàn thua cả 4 chuyến làm khách. Tuy nhiên, đại diện của Azerbaijan đang cho thấy khả năng ghi bàn đáng chú ý, với 8 trong 10 trận châu Âu gần nhất ghi từ hai bàn trở lên. Camilo Duran là niềm hy vọng lớn của họ, khi ghi ba bàn trong hai trận Champions League gần nhất, hứa hẹn mang đến thách thức nhất định cho hàng thủ Liverpool.
Barca - Copenhagen. Barca đã bất bại 8 trận trước các đội bóng Đan Mạch (thắng 6 và chỉ thủng lưới 2 bàn). Hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng Champions League 2010-2011, khi Barca thắng 2-0 tại sân nhà và hòa 1-1 trên sân khách. Đội bóng xứ Catalonia cũng duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, với 26 bàn trong 27 trận Champions League gần nhất.
Nhưng Copenhagen không phải đối thủ dễ chịu, khi bất bại ba trận Champions League gần nhất, cân bằng chuỗi không thua dài nhất lịch sử CLB tại giải đấu. Đại diện Đan Mạch cũng đứng trước cột mốc đặc biệt nếu giành chiến thắng thứ 50 tại Cup C1 châu Âu/Champions League.
PSV - Bayern Munich. Lịch sử đối đầu nghiêng về Bayern, khi đội bóng nước Đức thắng 6 trong 8 lần gặp PSV ở các cúp châu Âu, gồm hai lượt trận vòng bảng Champions League 2016-2017 với các chiến thắng 4-1 và 2-1.
Phong độ hiện tại của PSV không mấy tích cực. Họ không thắng 5 trận châu Âu gần nhất trước các đội bóng Đức và chỉ thắng hai trong 9 trận Champions League gần đây.
Trận đấu sẽ mang nhiều điểm nhấn về nhân sự khi Ivan Perisic tái ngộ đội bóng cũ. Tiền vệ người Croatia từng khoác áo Bayern theo dạng cho mượn mùa 2019-2020, ghi 8 bàn và cùng CLB giành cú đúp quốc nội lẫn Champions League. Bên cạnh đó, Paul Wanner - cầu thủ trưởng thành từ Bayern - cũng vừa gia nhập PSV hè 2025, càng làm tăng tính kết nối giữa hai đội.
Arsenal - Kairat Almaty. Arsenal là đội bóng duy nhất toàn thắng 7 trận tại vòng bảng Champions League mùa này, cũng là thành tích tốt nhất của CLB trong lịch sử giải đấu.
Kể từ trận thua Inter Milan 0-1 mùa trước, "Pháo thủ" đã thắng 11 trận vòng bảng liên tiếp và chỉ để lọt lưới bốn bàn. Hàng công của Arsenal cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi ghi bàn mở tỷ số cả 7 trận đã đấu và ghi từ ba bàn trở lên ở 5 trận Champions League gần nhất.
Kairat hành quân tới London với thành tích khá tệ, khi không thắng trong 10 trận châu Âu gần nhất (hòa 3, thua 7). Trước phong độ áp đảo và sự ổn định gần như tuyệt đối của Arsenal, đại diện Kazakhstan đối mặt thử thách cực lớn tại Emirates.
Ảnh: Reuters, AP