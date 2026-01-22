Cục diện sau lượt áp chót vòng bảng Champions League

Bồ Đào NhaTrong khi Arsenal và Bayern chắc suất, nhiều ông lớn như Real, Liverpool và PSG đối mặt nguy cơ rời Top 8 ở lượt cuối vòng bảng Champions League.

Sau 7 lượt, Champions League mới xác định được hai đội vào thẳng vòng 1/8 là Arsenal (21 điểm) và Bayern Munich (18). 6 vé còn lại chỉ tìm được chủ nhân ở lượt cuối, diễn ra đồng loạt vào ngày 28/1. 13 đội đang có từ 12 đến 15 điểm sẽ cạnh tranh những tấm vé này, gồm Real, Liverpool (15 điểm), Tottenham (14 điểm), PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting, Barca, Man City, Atletico, Atalanta (13 điểm), Inter và Juventus (12 điểm).

Những gì sắp diễn ra đang làm nên cuộc "long tranh hổ đấu" chưa từng có tại Champions League. 8 trong 13 đội kể trên từng vô địch, gồm Real, Liverpool, PSG, Chelsea, Barca, Man City, Inter và Juventus. Ngoài ra, Tottenham và Atletico có tổng cộng bốn lần vào chung kết.

Vinicius và HLV Arbeloa mừng bàn trong trận Real 6-1 Monaco ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1. Ảnh: Reuters

Real và Liverpool có lẽ dễ thở nhất, chỉ phải gặp lần lượt là Benfica và Qarabag - hai đối thủ không cùng đẳng cấp. Ngay cả khi chia điểm, hai ông lớn của bóng đá châu Âu cũng có thể vào thẳng vòng 1/8 nhờ hiệu số bàn thắng bại cao.

Theo quy định, khi bằng điểm ở vòng bảng, các đội sẽ phải xác định vị trí dựa trên các tiêu chí ưu tiên gồm: hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, số bàn thắng trên sân đối phương, số trận thắng và số trận thắng trên sân đối phương.

Tottenham cũng nắm lợi thế khi đang sở hữu 14 điểm và chỉ gặp Frankfurt. Đội bóng Đức hiện xếp thứ 33 trên 36, mới có bốn điểm sau bảy trận và không còn hy vọng đi tiếp.

Cuộc đua trở nên phức tạp với 10 đội còn lại. Họ không chỉ cần thắng, mà còn phải ghi thật nhiều bàn để cạnh tranh chỉ số phụ. Bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng có thể đưa họ vào thẳng vòng 1/8, hoặc rơi xuống nhóm đá play-off tranh vé vớt.

Với cùng 13 điểm và hiệu số +10, đương kim vô địch PSG và Newcastle lần lượt xếp thứ 6 và 7. Nhưng ở lượt cuối, họ phải đối đầu trực tiếp tại Paris. Nếu thắng, một trong hai đội sẽ vào thẳng vòng 1/8. Nhưng nếu hòa, họ có thể cùng mất vị trí và phải đá play-off.

Luis Javier Suarez (phải) ấn định chiến thắng trận Sporting 2-1 PSG ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1. Ảnh: Reuters

Chelsea đang xếp thứ 8 với hiệu số +6, nhưng cũng không dễ thở. Ở lượt cuối, thầy trò HLV Liam Rosenior phải làm khách trên sân của Napoli, đối thủ còn nguyên hy vọng lọt vào Top 24.

Sporting cũng phải làm khách trên sân của đội còn hy vọng đá play-off, Bilbao. Trong khi đó, Barca, Man City và Atletico nắm không ít lợi thế, do chỉ phải tiếp Copenhagen, Galatasaray và Bodo/Glimt. Atalanta cũng có ít nhiều lợi thế khi chỉ phải làm khách trên sân của Union SG, đội thủng lưới 17 bàn trong 7 trận đầu.

Inter và Juventus là hai đội yếu thế nhất trong cuộc nước rút, do mới có 12 điểm. Họ buộc phải thắng trên sân của Dortmund và Monaco, rồi hy vọng các đối thủ cạnh tranh sảy chân.

Vòng bảng Champions League chỉ có tám vé vào thẳng vòng 1/8 dành cho tám đội dẫn đầu. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh vé vớt.

Thanh Quý