10 thực phẩm giúp cải thiện chất lượng tinh trùng

Hàu biển, socola đen, tỏi, chuối, bông cải xanh, măng tây, nhân sâm, cải bó xôi, cà chua và quả óc chó là những thực phẩm giúp cải thiện chất lượng tinh trùng.

Theo TS.BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, tinh trùng yếu là một trong số những nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều cặp vợ chồng muộn đường con cái.

Theo đó, chế độ dinh dưỡng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình trạng này, đặc biệt là 10 món ăn quen thuộc dưới đây:

Hàu biển

Hàu biển là sản vật thiên phú với hàm lượng kẽm và nhiều loại khoáng nhất. Chính nhờ nguyên tố vi lượng này mà tinh trùng sản xuất ra có chất lượng tốt hơn. Ngoài kẽm, hàu biển còn giàu sắt, kali, canxi...

Ăn hàu có tác dụng giúp cơ thể tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường ham muốn ở nam giới. Bổ sung 50 g hàu mỗi ngày tức bạn đã cung cấp cho cơ thể 15 mg kẽm thiết yếu.

Những lựa chọn thay thế khác để bổ sung kẽm ngoài hàu là hạt bí, thịt bò, tôm hùm hoặc trai biển/sông...

Socola đen

Socola đen có chứa một loại amino axit được chứng minh có tác dụng tăng cường gấp đôi lượng tinh trùng và tinh dịch sản xuất ra.

Socola đen còn rất giàu chất chống oxy hóa, tương tự như nước ép lựu hay các loại trái cây mọng nước (dâu tây, việt quất...). Chất chống oxy hóa là một vũ khí lợi hại giúp chống lại các gốc tự do, các phân tử kết dính từ độc tố, không khí trong môi trường ô nhiễm, nhiều hóa chất hay chất phóng xạ.

Tỏi

Tỏi là loại gia vị rất phổ biến trong gian bếp của mỗi gia đình. Tỏi tuy nhỏ bé nhưng rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng kháng khuẩn đồng thời tăng cường khả năng di chuyển của tinh trùng.

Tỏi được xem là bạn đồng hành rất tốt cho "cậu nhỏ" nhờ hai thành phần quyết định là allicin, hoạt chất giúp cải thiện lượng máu lưu thông đến các cơ quan sinh dục và bảo vệ tinh trùng khỏi sự tổn hại; yếu tố thứ hai chính là selenium, chất giúp cải thiện sự linh hoạt của các tinh binh. 1-2 tép tỏi mỗi ngày sẽ giúp ích nhiều cho cơ thể.

Chuối

Chuối là loại trái cây thông dụng nhưng rất tốt cho sinh lý phái mạnh. Chuối được biết đến với tác dụng tăng cường ham muốn và điều chỉnh hormone sinh dục ở nam giới nhờ chứa enzyme amylase và glucosidase NHA.

Chuối cũng rất giàu vitamin A, C và B, có tác dụng thúc đẩy cơ thể sản sinh tinh trùng khỏe mạnh.

Chuối cũng rất giàu vitamin A, C và B, có tác dụng thúc đẩy cơ thể sản sinh tinh trùng khỏe mạnh. Ảnh: Pexels

Bông cải xanh

Thiếu hụt vitamin A là một trong số những nhân tố khiến các tinh binh trở nên chậm chạp hơn. Hàm lượng vitamin A dồi dào trong bông cải xanh sẽ giúp tinh trùng di chuyển tốt trong môi trường âm đạo.

Măng tây

Măng tây giúp loại trừ các gốc tự do. Loại thực phẩm này giàu vitamin C nên sẽ giúp bảo vệ tinh trùng khỏi những tổn thương cũng như kích thích sự linh hoạt và số lượng tinh trùng sản xuất ra. Bổ sung đầy đủ vitamin C từ măng tây mỗi ngày sẽ là cách giúp các tinh binh khỏe mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Nhân sâm

Nhân sâm từ xưa đã được biết đến là thực phẩm hàng đầu giúp tăng cường testosterone cho nam giới. Nhân sâm đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường lượng nội tiết tố nam đóng vai trò quan trọng giúp tinh trùng trưởng thành khỏe mạnh.

Cải bó xôi

Đây là loại rau xanh rất giàu axit folic (folate). Thiếu hụt folate là nguyên nhân khiến hình dạng tinh trùng bị biến dạng, một đầu, một đuôi đồng thời làm gia tăng nguy cơ bất thường ở nhiễm sắc thể, hạn chế cơ hội tinh trùng gặp được trứng.

Cà chua

Nam giới tiêu thụ khoảng 2,4 kg cà chua mỗi tuần (khoảng 300 g/ngày) sẽ giảm được 18% nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt chính nhờ hoạt chất lycopene chống lại độc tố làm tổn thương DNA và tế bào. Những nam giới tiêu thụ nhiều cà chua sẽ có cơ hội mang những tinh trùng khỏe mạnh cao hơn 8-10% so với những người khác.

Quả óc chó

Quả óc chó rất giàu axit béo tốt là omega-3 và chất chống oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ quả óc chó sẽ góp phần nâng cao chất lượng và độ nhạy của tinh binh.

Dù những loại thực phẩm phổ biến nói trên góp phần hỗ trợ sức khỏe sinh sản nhưng chỉ mỗi chế độ dinh dưỡng là chưa đủ. Một lối sống lành mạnh không rượu, thuốc lá... cộng với việc thăm khám bác sĩ hoặc kiểm tra tinh dịch đồ thường xuyên sẽ là những biện pháp hữu hiệu khác để củng cố sức khỏe tinh trùng.

Mỹ Ý