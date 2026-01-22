10 thói quen hàng ngày giúp đẩy lùi nguy cơ bệnh tim mạch

Những thói quen nhỏ nhất quán hàng ngày như vận động, cắt giảm muối, uống đủ nước... giúp giảm rủi ro và cải thiện sức khỏe tim mạch lâu dài.

Bệnh tim vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tin tốt là nhiều yếu tố nguy cơ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Những thói quen nhỏ, nhất quán hằng ngày có thể làm giảm đáng kể rủi ro và cải thiện sức khỏe tim mạch về lâu dài.

Khởi động ngày mới bằng vận động

Bạn không cần những bài tập cường độ cao để bảo vệ trái tim. Chỉ cần 20-30 phút đi bộ nhanh, giãn cơ hoặc tập yoga nhẹ nhàng cũng giúp cải thiện lưu thông máu và hạ huyết áp.

Bác sĩ chuyên khoa tim mạch Ananya Rao cho biết: "Vận động hằng ngày giúp các động mạch luôn linh hoạt và nhạy bén. Hãy coi đó như việc tra dầu vào động cơ của trái tim".

Chỉ cần 20-30 phút đi bộ nhanh cũng giúp cải thiện lưu thông máu và hạ huyết áp. Ảnh: Ngọc Thành

Ưu tiên thực phẩm nguyên bản

Trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và đậu giúp giảm viêm và cải thiện nồng độ cholesterol. "Trái tim nhận diện thực phẩm ở dạng tự nhiên của chúng. Thực phẩm càng ít chế biến, hệ tim mạch của bạn càng ít phải chịu áp lực", bác sĩ Rao lưu ý.

Cắt giảm lượng muối

Quá nhiều natri sẽ làm tăng huyết áp - một trong những chỉ số dự báo mạnh mẽ nhất về bệnh tim. Bác sĩ Rao chia sẻ: "Tôi thường nói với bệnh nhân rằng muối luôn ẩn nấp ở những nơi dễ thấy nhất, đặc biệt là trong thực phẩm đóng gói".

Luôn cung cấp đủ nước cho cơ thể

Uống đủ nước giúp duy trì thể tích máu và hỗ trợ lưu thông, từ đó giảm tải khối lượng công việc cho tim. Theo bác sĩ Rao, khi cơ thể mất nước, tim phải bơm mạnh hơn. Nước là một "vị cứu tinh" cho trái tim nhưng thường bị đánh giá thấp.

Kiểm soát căng thẳng mỗi ngày

Căng thẳng mãn tính kích hoạt những thay đổi nội tiết tố làm tăng huyết áp và nhịp tim. "Căng thẳng không chỉ là vấn đề tâm lý, đó là vấn đề sinh học. Quản lý căng thẳng hằng ngày cũng quan trọng như chế độ ăn uống hay tập thể dục vậy", bác sĩ Rao khẳng định.

Chú trọng chất lượng giấc ngủ

Thiếu ngủ làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim. Bác sĩ Rao cảnh báo giấc ngủ là thời gian để trái tim tự phục hồi. Ngủ kém giống như việc bỏ qua lịch bảo trì một bộ máy quan trọng.

Tránh xa thuốc lá dưới mọi hình thức

Hút thuốc làm tổn thương mạch máu và đẩy nhanh quá trình tích tụ mảng bám. Không có mức độ tiêu thụ thuốc lá nào là an toàn cho trái tim. "Bỏ thuốc là cách nhanh nhất để giảm thiểu rủi ro", bác sĩ Rao tuyên bố.

Hạn chế đồ uống có cồn

Lạm dụng rượu bia làm tăng huyết áp và chất béo trung tính (triglycerides), có thể âm thầm hủy hoại trái tim theo thời gian.

Theo dõi sát sao các chỉ số cơ thể

Việc giám sát huyết áp, cholesterol và đường huyết giúp can thiệp y tế kịp thời. Bệnh tim thường phát triển một cách âm thầm. Các con số chính là những dấu hiệu cảnh báo sớm cho chúng ta.

Quan trọng là sự kiên trì, không phải sự hoàn hảo

Những thói quen bền vững có giá trị hơn những lộ trình tập luyện cực đoan. Trái tim phản hồi tốt nhất với sự nhất quán. "Những hành động nhỏ hằng ngày sẽ chiến thắng những nỗ lực lớn nhưng ngắt quãng", bác sĩ Rao kết luận.

Mỹ Ý (Theo India Today)