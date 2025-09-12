10 thói quen hàng ngày âm thầm đẩy huyết áp tăng cao

Các thói quen như bỏ bữa sáng, lạm dụng thuốc giảm đau, sống trong tiếng ồn, nhịn tiểu, thiếu nước... âm thầm làm tăng huyết áp.

Tăng huyết áp, ảnh hưởng đến 1,28 tỷ người trưởng thành toàn cầu theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tình trạng này không xuất hiện đột ngột mà là kết quả của những thói quen nhỏ tưởng vô hại, dần gây áp lực lên tim và mạch máu.

Dưới đây là 10 sai lầm phổ biến có thể làm tăng huyết áp mà bạn cần chú ý:

Bỏ bữa sáng thường xuyên

Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp điều hòa huyết áp. Nghiên cứu chỉ ra rằng bỏ bữa sáng làm tăng nguy cơ huyết áp cao do mất ổn định đường huyết và kích thích hormone căng thẳng.

Lạm dụng thuốc giảm đau

Sử dụng ibuprofen hoặc thuốc tương tự cho cơn đau nhẹ có thể làm tăng huyết áp. Các thuốc này ảnh hưởng chức năng thận, làm cơ thể giữ natri và chất lỏng, góp phần tăng áp lực máu.

Sống trong tiếng ồn liên tục

Tiếng ồn từ giao thông, TV hoặc môi trường xung quanh kích hoạt căng thẳng, giữ mạch máu trong trạng thái căng thẳng, dẫn đến huyết áp tăng, theo các nghiên cứu.

Nhịn tiểu quá lâu

Thói quen nhịn tiểu khi bận rộn gây áp lực lên bàng quang và thận, tạo căng thẳng cho hệ tuần hoàn, làm tăng huyết áp theo thời gian.

Thiếu nước suốt ngày

Mất nước nhẹ khiến máu đặc hơn, buộc tim bơm mạnh hơn, gây căng thẳng liên tục và đẩy huyết áp tăng. Uống nước đều đặn giúp cải thiện đáng kể.

Ăn quá nhiều dưa muối, bánh đa

Dưa muối và bánh đa chứa hàm lượng muối cao, tích lũy natri dần dần, trở thành thủ phạm âm thầm gây tăng huyết áp nếu tiêu thụ thường xuyên.

Dưa muối chứa hàm lượng muối cao, tích lũy natri dần dần, trở thành thủ phạm âm thầm gây tăng huyết áp nếu tiêu thụ thường xuyên. Ảnh: Bùi Thủy

Ngồi khom lưng trước màn hình

Ngồi lâu với tư thế khom lưng cản trở lưu thông máu, buộc cơ thể làm việc vất vả hơn, dần làm tăng huyết áp, làm trầm trọng thêm các vấn đề tim mạch.

Ngủ quá ít hoặc quá nhiều

Ngủ dưới 6 giờ hoặc trên 9 giờ đều làm rối loạn nhịp sinh học, tăng hormone căng thẳng như cortisol, trực tiếp đẩy huyết áp lên cao.

Kìm nén cơn giận

Kìm nén cảm xúc như giận dữ hay thất vọng làm tăng đột biến huyết áp, trong khi giải tỏa cảm xúc lành mạnh giúp duy trì mức huyết áp ổn định hơn.

Dựa vào đồ ăn vặt "lành mạnh"

Các sản phẩm như thanh năng lượng, sữa chua có hương vị hay yến mạch ăn liền thường chứa đường và natri ẩn, âm thầm góp phần làm tăng huyết áp nếu ăn thường xuyên.

Mỹ Ý (Theo Times of India)