'10 thói quen giúp tôi lái xe an toàn 10 năm qua'

Tôi không nghĩ mình là người lái xe giỏi, chỉ luôn tự nhắc bản thân nguyên tắc rất giản dị - về đến nhà an toàn đã là thành công.

Tôi lái xe tròn 10 năm, trong quãng thời gian ấy, tôi đi qua đủ loại cung đường phố đông nghẹt xe giờ cao điểm, cao tốc tưởng như thông thoáng nhưng đầy rủi ro và những tuyến quốc lộ dài, nơi chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Với tôi khi lái xe về đến nhà là thành công. Và chính suy nghĩ ấy khiến tôi hình thành 10 thói quen nhỏ, âm thầm nhưng bền bỉ, giúp tôi phòng tránh tai nạn suốt 10 năm qua.

Thứ nhất, luôn lái xe với tâm thế phòng thủ, không kỳ vọng người khác đi đúng. Ở đô thị Việt Nam, việc xe máy cắt đầu, ôtô rẽ gấp, người đi bộ băng qua đường không đúng chỗ là chuyện xảy ra hàng ngày. Tôi luôn giả định rằng người khác có thể mắc lỗi, để mình không bất ngờ. Khi chấp nhận điều đó, tôi giữ khoảng cách xa hơn, giảm tốc sớm hơn và ít bị cuốn vào những tình huống nguy hiểm.

Thứ hai, giảm tốc ở những đoạn đường quen thuộc, tôi rút kinh nghiệm ra là rất nhiều tai nạn xảy ra gần nhà. Lý do là vì quen đường khiến người lái mất cảnh giác. Tôi luôn nhắc mình đường quen không có nghĩa là an toàn hơn. Đặc biệt ở khu dân cư, nơi trẻ em, người già có thể xuất hiện bất ngờ, việc giảm tốc là cách phòng ngừa hiệu quả nhất.

Thứ ba, quan sát xa hơn đầu xe, không chỉ chăm chăm vào xe trước. Ở cả đô thị lẫn cao tốc, tôi tập nhìn xa 3 đến 4 xe phía trước. Nếu thấy dòng xe phía xa bắt đầu chậm lại, tôi giảm ga sớm. Thói quen này giúp tránh phanh gấp, nguyên nhân phổ biến của va chạm liên hoàn.

Thứ tư, không chạy song song lâu với xe tải, xe container trên quốc lộ và cao tốc. Xe lớn có điểm mù rất rộng. Trên quốc lộ hay cao tốc, tôi hoặc vượt dứt khoát, hoặc giữ khoảng cách phía sau. Việc chạy ngang lâu với xe tải là đặt mình vào vùng nguy hiểm mà nhiều tài xế đánh giá thấp.

Thứ năm, nhấc chân khỏi ga sớm khi thấy tình huống phức tạp. Tôi không chờ đến khi cần phanh mới phản ứng. Chỉ cần thấy giao lộ đông, xe máy lộn xộn, hoặc xe phía trước có dấu hiệu bất thường, tôi nhấc chân khỏi ga để xe giảm tốc tự nhiên. Khoảng một giây chuẩn bị ấy nhiều lần giúp tôi tránh va chạm.

Thứ sáu, hạn chế đổi làn trong đô thị đông đúc. Ở thành phố, mỗi lần đổi làn là một lần tăng rủi ro vì xe máy thường luồn lách ở điểm mù. Tôi chỉ đổi làn khi thật sự cần thiết, chấp nhận đi chậm hơn vài phút thay vì tạo thêm nguy cơ.

Thứ bảy, luôn bật đèn khi thời tiết xấu, kể cả ban ngày. Mưa lớn, sương mù, trời âm u là điều kiện rất phổ biến ở Việt Nam. Bật đèn không chỉ để mình nhìn rõ hơn, mà quan trọng là để xe khác nhìn thấy mình sớm hơn. Nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ vì không kịp nhận ra có xe phía trước.

Thứ tám, không tranh hơn thua, đặc biệt ở giao lộ. Ở giao thông Việt Nam, hơn thua nửa thân xe có thể phải trả giá bằng cả một vụ va chạm. Tôi luôn chọn nhường. Nhường không phải vì yếu thế, mà vì tôi muốn về nhà nguyên vẹn, không phải giải quyết hậu quả.

Thứ chín, dừng nghỉ sớm khi mệt, không cố chạy thêm. Trên cao tốc hay quốc lộ, mệt mỏi khiến phản xạ chậm đi rất rõ. Khi thấy mình mất tập trung, tôi dừng xe nghỉ ngay, dù chỉ 5-10 phút. Tai nạn nghiêm trọng thường xảy ra khi người lái cố thêm một chút nữa.

Cuối cùng, xem việc về đến nơi an toàn là đích đến cuối cùng. Tôi không đặt mục tiêu đi nhanh, mà đặt mục tiêu đi an toàn. Khi suy nghĩ này trở thành mặc định, tôi không bị cuốn theo áp lực tốc độ, không nóng vội, không phản ứng cảm tính.

Sau 10 năm lái xe, tôi hiểu rằng an toàn giao thông không đến từ những kỹ năng cao siêu, mà đến từ sự tỉnh táo và tôn trọng rủi ro. Mỗi thói quen nhỏ, nếu được duy trì, sẽ góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn hơn. Tai nạn không chừa một ai. Nhưng nếu mỗi người cầm lái chịu chậm lại một chút, nhường nhau một chút, và đặt sự an toàn lên trên cái tôi, thì những con đường của chúng ta sẽ bớt đi những nỗi đau không đáng có. Với tôi, 10 năm không tai nạn không phải là thành tích, mà là may mắn đến từ sự cẩn trọng. Và tôi tin, bất kỳ ai cũng có thể làm được điều đó bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ.

Chúc các bạn lái xe về quê ăn Tết và du xuân an toàn!

Độc giả Bảo Ngọc