10 thẻ đỏ nổi tiếng trong bóng đá

Idrissa Gueye tức giận tát đồng đội Michael Keane và bị truất quyền thi đấu ngay phút 13 trận Everton thắng Man Utd 1-0 tại vòng 12 Ngoại hạng Anh ngày 24/11/2025.

Gueye trở thành cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh bị thẻ đỏ vì đánh đồng đội kể từ Ricardo Fuller (Stoke City) năm 2008. Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử giải đấu có trường hợp như vậy, sau vụ ẩu đả tai tiếng giữa Lee Bowyer và Kieron Dyer năm 2005.

Trong đó, Bowyer nhận án treo giò bảy trận và bị phạt 30.000 bảng (gần 40.000 USD), trước khi rời Newcastle mùa hè cùng năm. Còn Fuller, người tát đội trưởng Andy Griffin năm 2008, cho biết sự cố khiến tập thể mạnh mẽ hơn và tiếp tục gắn bó với Stoke đến năm 2012.