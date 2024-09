10 thành phố khách Việt đặt vé máy bay nhiều dịp cuối năm

Xếp thứ hai trong danh sách là Singapore, được Best Price đánh giá là "thiên đường mua sắm của châu Á", đặc biệt vào mùa sale. Các sự kiện, lễ hội như Christmas Wonderland tại Gardens by the Bay và không khí sôi động tại Orchard Road thu hút nhiều du khách muốn trải nghiệm. Nhu cầu thăm người thân là các du học sinh cũng góp phần tăng lượng khách Việt đến Singapore.

Về chi phí, giá vé máy bay từ Việt Nam đến Singapore dịp cuối năm tăng khoảng 20-30% so với các tháng khác do nhu cầu cao. Giá phòng tại Singapore cũng ghi nhận mức tăng từ 30-50%. Các khách sạn nổi tiếng ở khu vực trung tâm như Orchard Road thường xuyên cháy phòng, buộc du khách phải đặt trước để có giá tốt. Giá cho khách sạn 3 sao dao động từ 3-4,5 triệu đồng mỗi đêm, còn khách sạn 4 sao khoảng 5-7 triệu đồng mỗi đêm.

Các điểm du lịch như Gardens by the Bay và Universal Studios Singapore sẽ rất đông đúc trong dịp này, vì vậy du khách nên chuẩn bị tâm lý cho tình trạng chen chúc, xếp hàng dài. Ảnh: Joe Green/Unsplash