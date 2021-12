10 thành phố đẹp nhất thế giới vào mùa đông

Amsterdam, Hà Lan

Vào mùa đông, các bảo tàng ở Amsterdam ít đông đúc hơn. Đây là thời điểm để bạn đến các điểm tham quan như Rijksmuseum hay Anne Frank House. Khách sạn 5 sao Seven one Seven là một gợi ý hàng đầu nếu bạn đang băn khoăn tìm địa điểm lưu trú.

Bạn cũng có thể ghé ăn tại nhà hàng Greetje ấm cúng, chuyên phục vụ ẩm thực truyền thống. Nếu muốn mua sắm, các khu vực nhỏ như Haarlemmerstraat ở Jordaan, Spiegelkwartier và Negen Straatjes sẽ thoải mái cho bạn lựa chọn hơn các cửa hàng bách hóa lớn. Ảnh: Welcome Pickups