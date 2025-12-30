10 sự kiện thể thao lớn năm 2026

Ngay đầu năm, VCK U23 châu Á 2026 khởi tranh ngày 6 đến 24/1 tại Arab Saudi. Đây là lần thứ bảy giải được tổ chức, quy tụ 16 đội hàng đầu châu Á, thi đấu trên 4 sân thuộc hai thành phố Jeddah và Riyadh. Các cầu thủ sinh từ 1/1/2003 trở về sau đủ điều kiện tham dự.
Đây là kỳ U23 châu Á cuối cùng không gắn với vòng loại Olympic, bởi từ năm 2028 giải sẽ diễn ra 4 năm một lần.
Việt Nam vào VCK với vị trí nhất bảng C ở vòng loại, đánh dấu lần thứ sáu liên tiếp đội góp mặt tại sân chơi này. Đoàn quân Kim Sang-sik nằm ở bảng A, lần lượt gặp Jordan ngày 6/1, Kyrgyzstan 9/1 và Arab Saudi 12/1.
Ngay sau đó, VCK futsal châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2 tại Jakarta, Indonesia. Đây là lần thứ 18 giải được tổ chức, quy tụ 16 đội, chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Indonesia đăng cai giải lần thứ hai, sau kỳ đầu tiên vào năm 2002.
Iran là đương kim vô địch, cũng giàu thành tích nhất lịch sử với 13 lần đăng quang. Việt Nam giành vé dự VCK sau khi nhất bảng E ở vòng loại. Ở VCK, thầy trò Diego Giustozzi lần lượt gặp Kuwait ngày 27/1, Lebanon 29/1 và Thái Lan 31/1.
Cùng thời điểm, Olympic Mùa đông 2026, diễn ra từ 6/2 đến 22/2 tại thành phố Milano và Cortina d’Ampezzo (Italy). Đây là kỳ Olympic mùa đông đầu tiên được nhiều thành phố đồng đăng cai, với lễ khai mạc tổ chức trên sân San Siro và lễ bế mạc tại Verona.
Việt Nam đã nhận được lời mời từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), và nhiều khả năng sẽ lần đầu cử VĐV dự sự kiện này.
VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia từ ngày 1/3 đến 21/3, là kỳ thứ 21 của giải. Giải quy tụ 12 đội tuyển, thi đấu tại 5 sân ở ba thành phố. Đây là vòng loại cuối cùng của World Cup nữ 2027 khu vực châu Á, với 6 suất trực tiếp cùng các vé play-off liên khu vực, đồng thời là vòng loại áp chót cho Olympic Los Angeles 2028.
Trung Quốc là đương kim vô địch, trong khi tuyển nữ Việt Nam góp mặt sau khi đứng nhất bảng vòng loại. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là tứ kết năm 2022, giúp đội dự World Cup nữ 2023.
Trận tranh Siêu cup Liên lục địa 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra trên sân Lusail, Qatar tối 27/3, dự kiến là lần đầu Lamine Yamal và Lionel Messi so tài trên sân cỏ. Hai cầu thủ này có lương duyên đặc biệt, khi Messi từng tắm cho Yamal khi tiền đạo Tây Ban Nha còn sơ sinh, trong một sự kiện từ thiện.
Đây là lần thứ tư trận đấu được tổ chức, giữa nhà vô địch Euro và Copa America.
Sự kiện thể thao được mong chờ nhất năm là World Cup 2026, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được ba quốc gia đồng đăng cai, đồng thời đánh dấu bước ngoặt lớn khi số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Các trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố, trong đó Mỹ chiếm phần lớn với 11 địa điểm.
World Cup 2026 cũng đưa giải đấu trở lại lịch thi đấu mùa hè truyền thống, sau kỳ World Cup 2022 đặc biệt ở Qatar tháng 11, 12. Argentina vào giải với tư cách đương kim vô địch. Đây cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.
Ngay sau World Cup, ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8, là kỳ thứ 16 của giải vô địch bóng đá nam Đông Nam Á, đánh dấu 30 năm thành hình. Giải lần đầu được tổ chức vào mùa hè, thay vì giai đoạn cuối năm như truyền thống.
Giải quy tụ 10 đội, thi đấu theo thể thức quen thuộc từ năm 2018 với vòng bảng một lượt sân nhà - khách, tiếp đến là bán kết và chung kết hai lượt. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch, sau khi thắng Thái Lan tổng tỷ số 5-3 ở chung kết năm 2024.
Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 diễn ra từ 21/8 đến 30/8 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc). Ở kỳ gần nhất tại Thái Lan năm 2023, Việt Nam lần đầu vào bán kết, nhưng thua Nhật Bản nên đứng thứ tư chung cuộc.
Bóng chuyền nữ Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc, với chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước Thái Lan tại SEA V.League 2025. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam đoạt huy chương châu Á đầu tiên.
Một sự kiện đáng chú ý khác là Asiad 20, diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 tại tỉnh Aichi (Nhật Bản), với thành phố Nagoya là trung tâm tổ chức chính. Đây là kỳ Asiad thứ ba được tổ chức tại Nhật Bản, sau Tokyo 1958 và Hiroshima 1994.
Asiad 20 sẽ có 46 đoàn tham dự, tranh tài ở 42 môn với 460 bộ huy chương. Việt Nam đã giành 19 HC vàng Asiad, và kỳ trước nhận được ba vàng, trong đó có chiến tích của xạ thủ Phạm Quang Huy (ảnh).
Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra tại TP HCM, Đồng Tháp và Đồng Nai trong tháng 11, với 36 đoàn từ 34 tỉnh thành tham dự, tranh tài ở 47 môn. Đây là sự kiện diễn ra bốn năm một lần, quy tụ những VĐV ưu tú khắp cả nước, cũng là dịp cọ xát để chuẩn bị cho SEA Games 34 tại Malaysia.
Ảnh: Giang Huy, Đức Đồng, Hiếu Lương, Reuters, AFC