10 sự kiện thể thao lớn năm 2026

Ngay đầu năm, VCK U23 châu Á 2026 khởi tranh ngày 6 đến 24/1 tại Arab Saudi. Đây là lần thứ bảy giải được tổ chức, quy tụ 16 đội hàng đầu châu Á, thi đấu trên 4 sân thuộc hai thành phố Jeddah và Riyadh. Các cầu thủ sinh từ 1/1/2003 trở về sau đủ điều kiện tham dự.

Đây là kỳ U23 châu Á cuối cùng không gắn với vòng loại Olympic, bởi từ năm 2028 giải sẽ diễn ra 4 năm một lần.

Việt Nam vào VCK với vị trí nhất bảng C ở vòng loại, đánh dấu lần thứ sáu liên tiếp đội góp mặt tại sân chơi này. Đoàn quân Kim Sang-sik nằm ở bảng A, lần lượt gặp Jordan ngày 6/1, Kyrgyzstan 9/1 và Arab Saudi 12/1.