10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2021

Thế giới năm qua hứng chịu nhiều bất ổn chính trị, xung đột, thiên tai và sự cố, trong khi Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tàu container mắc kẹt ở kênh đào Suez



Khi thế giới hứng chịu tình trạng đứt gãy nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, một sự cố hy hữu khác giáng thêm đòn vào dòng chảy thương mại quốc tế. Ever Given, một trong những tàu container lớn nhất thế giới với tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, hôm 24/3 mắc cạn ở kênh đào Suez, bịt kín tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào bị đình trệ trong gần một tuần. Đây là lần đầu tiên một con tàu làm tê liệt hoàn toàn kênh đào Suez suốt 6 ngày kể từ khi nó được đưa vào sử dụng năm 1869.Cả thế giới lập tức cảm nhận được tác động từ sự cố với một con tàu, bởi 13% hoạt động thương mại và 10% hoạt động vận chuyển dầu đường biển trên toàn cầu đi qua kênh Suez, cửa ngõ cho dòng chảy hàng hóa giữa châu Âu và châu Á. Thương mại toàn cầu được ước tính thiệt hại khoảng 6-10 tỷ USD trong một tuần Ever Given mắc kẹt, còn Ai Cập thất thu khoảng 12-14 triệu USD mỗi ngày.

Tàu Ever Given tại kênh đào Suez ngày 26/3. Ảnh: Maxar.



Ever Given cuối cùng được giải cứu vào ngày 29/3, giúp kênh Suez hoạt động trở lại, nhưng sự cố đã phơi bày một trong những điểm yếu chí tử của hệ thống thương mại toàn cầu. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cảnh báo khi tàu chở hàng càng lớn và phức tạp, việc chúng phụ thuộc vào những tuyến đường biển nhỏ hẹp, được xây dựng từ cách đây rất lâu là một rủi ro rất lớn.

Nga đã tích cực quảng bá Tuyến đường Biển Bắc của nước này như một tuyến đường thay thế kênh đào Suez vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro về hậu cần. Trong khi đó, Ai Cập xem xét mở rộng các đoạn kênh từ 250 m lên 400 m để tiếp tục tiếp nhận những tàu container khổng lồ có kích thước tương đương Ever Given và tránh thảm họa mắc kẹt lặp lại.

Lũ lụt bất thường ở Trung Quốc

Thế giới năm qua còn hứng chịu nhiều thiên tai, trong đó trận lũ ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, trong nửa cuối tháng 7 được coi là một trong những sự kiện bất thường và gây tác động nặng nề nhất. Thành phố Trịnh Châu khi đó hứng chịu đợt mưa "nghìn năm có một", có ngày hơn 609 mm, gây ra đợt lũ lớn nhấn chìm ga tàu điện ngầm, đường cao tốc, khiến hơn 300 người thiệt mạng, gây thiệt hại 12,7 tỷ USD và ảnh hưởng đến vùng khai thác than ở Hà Nam, khiến hàng loạt mỏ phải đóng cửa vì bị ngập.

Lũ xiết Trung Quốc cuốn trôi loạt ô tô Lũ xiết cuốn trôi loạt ô tô ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hôm 21/7. Video: Twitter/WakeUpCallMedia

Đến tháng 10, lũ lụt lại tấn công Sơn Tây, thủ phủ than đá của Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến 1,76 triệu người, khiến hàng chục người thiệt mạng và 60 mỏ than dừng hoạt động, làm trầm trọng cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc, buộc nước này áp dụng biện pháp cắt điện diện rộng với hàng loạt nhà máy và hộ gia đình.

Người dân lội nước ở Trịnh Châu, Hà Nam hồi tháng 7. Ảnh: AFP

Giới chuyên gia đánh giá đợt mưa lũ cực đoan này là chỉ báo về điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà Trung Quốc có thể phải đối mặt trong những thập kỷ tới, khi Trái Đất nóng lên làm không khí giữ lại nhiều hơi ẩm hơn và gây ra những trận mưa lớn hơn. Trung Quốc, nước đông dân nhất trên thế giới, với 1,4 tỷ người, hiện là quốc gia góp phần lớn nhất vào biến đổi khí hậu, chịu trách nhiệm cho khoảng 28% lượng khí thải CO2 làm nóng Trái Đất.

Không chỉ ở Trung Quốc, mưa lũ lớn năm nay cũng xảy ra ở Đức, Bỉ, Malaysia, trong khi siêu bão bất thường tấn công Philippines, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Các chuyên gia đánh giá bão lũ dữ dội sẽ là một phần trong tương lai của thế giới, vì vậy các chính phủ cần phải có biện pháp thích ứng, đặc biệt chú trọng vào hệ thống cảnh báo sớm, cũng như chung tay xử lý tận gốc vấn đề là giảm khí thải carbon để hạn chế thiệt hại từ biến đổi khí hậu.