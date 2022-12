Khủng hoảng y tế sau đại dịch

Sau những tháng ngày chống Covid-19 khốc liệt chưa từng có, ngành y tế năm 2022 ngổn ngang khó khăn, thách thức.

Nổi cộm là vấn đề thiếu thuốc, vật tư. Số liệu thống kê giữa năm cho thấy, 82% cơ sở y tế và 57% bệnh viện trung ương thiếu thuốc. Vật tư tiêu hao, hóa chất… cũng trong tình trạng tương tự. Bệnh nhân phải tự tìm mua thuốc, kim tiêm, dây truyền dịch... trong khi các bệnh viện phải vay mượn thuốc lẫn nhau.

Nguyên nhân là dịch bệnh kéo dài, nguồn cung đứt gãy, vướng mắc trong đấu thầu mua sắm, hàng loạt quan chức y tế vướng lao lý khiến bệnh viện chùn tay trong quyết sách mua sắm đầu tư công...

Khủng hoảng khác của ngành y khi gần 10.000 nhân viên y tế thôi việc trong 18 tháng khiến nhiều bệnh viện công thiếu nhân lực, ảnh hưởng điều trị, chăm sóc người bệnh. Lý do được đề cập là lực lượng y bác sĩ bị tác động tâm lý sau những ngày tháng khốc liệt của đại dịch, thu nhập thấp...

Chính phủ, Bộ Y tế đã tìm cách tháo gỡ vướng mắc nhưng dự báo tình trạng thiếu thuốc còn kéo dài, xu hướng nhân viên y tế thôi việc tiếp tục tăng.