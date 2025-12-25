Năm 2025 khép lại với hàng loạt quyết sách và biến động mang tính bản lề, từ cải cách bộ máy hành chính, hoạch định chiến lược phát triển quốc gia, đến những chuyển động sâu rộng trong kinh tế, hạ tầng, khoa học công nghệ và đời sống xã hội. Đó là một năm Việt Nam vừa triển khai các thay đổi lớn về tổ chức và thể chế, vừa đặt nền móng cho các bước đi dài hạn, đồng thời cũng đối diện với những thách thức từ thiên nhiên và môi trường toàn cầu. Mười sự kiện tiêu biểu dưới đây là những dấu mốc quan trọng, góp phần phác họa bức tranh chính trị, kinh tế - xã hội Việt Nam trong năm 2025 và những chuyển động đang định hình chặng đường phía trước. Sắp xếp lại "giang sơn" Năm 2025 ghi dấu cuộc cải cách hành chính có quy mô và mức độ sâu rộng nhất trong nhiều thập niên, khi Việt Nam đồng thời tinh gọn bộ máy trung ương và tái cấu trúc hệ thống chính quyền địa phương. Tiến trình cải cách bắt đầu từ ngày 1/3. Cơ cấu Chính phủ giảm mạnh đầu mối, từ 30 xuống còn 21, thông qua việc sáp nhập các bộ, cơ quan có chức năng chồng lắp. Song song, cải cách thực thi xuống địa phương với quy mô chưa từng có: 63 tỉnh, thành sắp xếp còn 34; cấp huyện xóa bỏ; chính quyền địa phương chuyển sang mô hình hai cấp gồm tỉnh và xã, phường. Sự thay đổi này tác động trực tiếp tới đời sống người dân. Thay vì phải “lên huyện”, nhiều thủ tục hành chính cơ bản được giải quyết tại xã, phường; cấp tỉnh tập trung điều phối liên ngành và quản lý vĩ mô. Dữ liệu hành chính được yêu cầu liên thông, nhiều địa phương chuyển dịch sang chính quyền số, giảm tiếp xúc trực tiếp, giảm thời gian xử lý hồ sơ. Ở tầng sâu hơn, cải cách mở ra logic tổ chức bộ máy mới, gắn với phân cấp, phân quyền và thiết kế lại không gian phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm gọi “sắp xếp lại giang sơn” là quyết định “mang tầm vóc lịch sử”, không chỉ sắp xếp bộ máy mà còn tái cấu trúc cách phân bổ nguồn lực và quy hoạch phát triển dài hạn. Việc thay đổi đồng thời từ trung ương đến địa phương cho thấy nỗ lực chuyển dịch từ mô hình hành chính cồng kềnh sang cách vận hành linh hoạt hơn, tập trung ở cấp điều phối. Quá trình này cũng đặt ra áp lực không nhỏ khi khối lượng công việc gia tăng nhanh, đòi hỏi năng lực cán bộ và hạ tầng số tương xứng. Về dài hạn, đây được xem là tiền đề cho quá trình hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới một bộ máy vận hành chủ động, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Bảy nghị quyết định hình

khung chiến lược đất nước Bộ Chính trị ban hành đồng loạt 7 nghị quyết lớn trong năm, tạo thành khung chiến lược tổng thể cho phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là lần hiếm hoi các trụ cột chính sách được thiết kế và công bố theo cách đồng bộ, có tính hệ thống, bao trùm từ mô hình tăng trưởng đến an sinh xã hội. Bảy nghị quyết được xây dựng như một hệ trụ cột liên thông. Nghị quyết 57 xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của tăng trưởng. Nghị quyết 59 định hình tư duy hội nhập chủ động, thích ứng. Nghị quyết 66 coi pháp luật là công cụ điều hành phát triển. Nghị quyết 68 khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. “Bộ tứ nghị quyết” tạo thành bộ khung chi phối cách thức vận hành của nền kinh tế trong tương lai. Ba nghị quyết còn lại đi trực diện vào các nền tảng dân sinh. Nghị quyết 70 về an ninh năng lượng nhằm giảm rủi ro thiếu điện và biến động giá, tác động trực tiếp đến sản xuất, chi phí sinh hoạt. Nghị quyết 71 tập trung cải cách giáo dục, trong đó nổi bật là lộ trình miễn học phí cho học sinh trường công lập và nâng thu nhập, vị thế cho giáo viên. Nghị quyết 72 đặt lại trọng tâm chính sách y tế theo hướng phòng bệnh và an sinh hiểm y tế. Việc ban hành bộ khung chiến lược diễn ra trong bối cảnh năng suất lao động và năng lực đổi mới còn hạn chế, trong khi dân số bắt đầu già hóa nhanh, khiến dư địa tăng trưởng theo cách cũ ngày càng thu hẹp. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ sau năm 2026, nhằm đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và tiến tới quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, các nghị quyết được thiết kế để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trọng tâm là dịch chuyển từ phụ thuộc vào vốn và tài nguyên sang nền kinh tế dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với khu vực kinh tế tư nhân, chất lượng nguồn nhân lực và một xã hội khỏe mạnh. Song hành với định hướng chiến lược là cao điểm lập pháp chưa từng có. Chỉ trong hai kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật và 56 nghị quyết - khối lượng tương đương nhiều năm cộng lại. Việc tăng tốc hoàn thiện thể chế được xem là điều kiện cần để các nghị quyết lớn sớm đi vào thực tiễn. 7 nghị quyết và thời gian ban hành

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới

Đại hội 14 Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 Năm 2025 là cao điểm của công tác xây dựng Đảng, khi toàn hệ thống chính trị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026. Đây là giai đoạn vừa tổng kết, vừa chuẩn bị đội ngũ và tư duy lãnh đạo cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đại hội cấp xã hoàn thành trong tháng 7; cấp tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức trong tháng 9-10. Ngay sau đó, một đợt luân chuyển cán bộ diện rộng được triển khai để hoàn tất yêu cầu 100% lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố không phải người địa phương. Việc này nhằm bảo đảm tính “khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, hạn chế tiêu cực, cục bộ địa phương”. Một điểm đổi mới khác là việc hợp nhất ba báo cáo lớn: chính trị, kinh tế xã hội và xây dựng Đảng - thành một văn kiện thống nhất, dung lượng rút gọn, gắn mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động. Điều này nhằm khắc phục tình trạng văn kiện dài, phân mảnh, khó triển khai, đồng thời nâng tính khả thi của nghị quyết sau đại hội. Tại các Hội nghị Trung ương 12-15, Trung ương hoàn tất công tác giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV và các nội dung chuẩn bị then chốt cho Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh công tác nhân sự là "cốt lõi của cốt lõi", bởi mọi chiến lược, nghị quyết chỉ có thể đi vào cuộc sống nếu được tổ chức thực hiện bởi những con người phù hợp. Theo yêu cầu đề ra, đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới không chỉ cần bản lĩnh và liêm chính, mà còn phải có tư duy kiến tạo, năng lực tổ chức thực thi, chịu được áp lực lớn. Tiêu chí mới khác là khả năng thích ứng với bối cảnh phát triển hiện đại, từ năng lực số, tư duy dữ liệu đến khả năng điều phối liên ngành, liên vùng và hội nhập quốc tế. Với xã hội và nền kinh tế, chuỗi đại hội này là bước định hình đội ngũ sẽ trực tiếp điều hành đất nước trong giai đoạn bản lề 2026-2030 - thời kỳ quyết định khả năng hiện thực hóa các chiến lược phát triển dài hạn và mục tiêu tiến gần ngưỡng thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Trung ương 15 ở Hà Nội, ngày 22/12. Ảnh: Nhật Bắc