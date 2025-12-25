Năm 2025 khép lại với hàng loạt quyết sách và biến động mang tính bản lề, từ cải
cách bộ máy hành chính, hoạch định chiến lược phát triển quốc gia, đến những chuyển động sâu rộng trong kinh
tế, hạ tầng, khoa học công nghệ và đời sống xã hội.
Đó là một năm Việt Nam vừa triển khai các thay đổi lớn về tổ chức và thể chế, vừa đặt nền móng cho các bước
đi dài hạn, đồng thời cũng đối diện với những thách thức từ thiên nhiên và môi trường toàn cầu.
Mười sự kiện tiêu biểu dưới đây là những dấu mốc quan trọng, góp phần phác họa bức tranh chính trị, kinh tế
- xã hội Việt Nam trong năm 2025 và những chuyển động đang định hình chặng đường phía trước.
Sắp xếp lại "giang sơn"
Năm 2025 ghi dấu cuộc cải cách hành chính có quy mô và mức độ sâu rộng nhất trong nhiều thập niên, khi Việt
Nam đồng thời tinh gọn bộ máy trung ương và tái cấu trúc hệ thống chính quyền địa phương.
Tiến trình cải cách bắt đầu từ ngày 1/3. Cơ cấu Chính phủ giảm mạnh đầu mối, từ 30 xuống còn 21, thông qua
việc sáp nhập các bộ, cơ quan có chức năng chồng lắp. Song song, cải cách thực thi xuống địa phương với quy
mô chưa từng có: 63 tỉnh, thành sắp xếp còn 34; cấp huyện xóa bỏ; chính quyền địa phương chuyển sang mô hình
hai cấp gồm tỉnh và xã, phường.
Sự thay đổi này tác động trực tiếp tới đời sống người dân. Thay vì phải “lên huyện”, nhiều thủ tục hành
chính cơ bản được giải quyết tại xã, phường; cấp tỉnh tập trung điều phối liên ngành và quản lý vĩ mô. Dữ
liệu hành chính được yêu cầu liên thông, nhiều địa phương chuyển dịch sang chính quyền số, giảm tiếp xúc
trực tiếp, giảm thời gian xử lý hồ sơ.
Ở tầng sâu hơn, cải cách mở ra logic tổ chức bộ máy mới, gắn với phân cấp, phân quyền và thiết kế lại không
gian phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm gọi “sắp xếp lại giang sơn” là quyết định “mang tầm vóc lịch sử”, không
chỉ sắp xếp bộ máy mà còn tái cấu trúc cách phân bổ nguồn lực và quy hoạch phát triển dài hạn.
Việc thay đổi đồng thời từ trung ương đến địa phương cho thấy nỗ lực chuyển dịch từ mô hình hành chính cồng
kềnh sang cách vận hành linh hoạt hơn, tập trung ở cấp điều phối. Quá trình này cũng đặt ra áp lực không nhỏ
khi khối lượng công việc gia tăng nhanh, đòi hỏi năng lực cán bộ và hạ tầng số tương xứng. Về dài hạn, đây
được xem là tiền đề cho quá trình hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới một bộ máy vận hành chủ động, minh
bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Bảy nghị quyết định hình khung chiến lược đất nước
Bộ Chính trị ban hành đồng loạt 7 nghị quyết lớn trong năm, tạo thành khung chiến lược tổng thể cho phát
triển đất nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là lần hiếm hoi các trụ cột chính sách được
thiết kế và công bố theo cách đồng bộ, có tính hệ thống, bao trùm từ mô hình tăng trưởng đến an sinh xã hội.
Bảy nghị quyết được xây dựng như một hệ trụ cột liên thông. Nghị quyết 57 xác định khoa học công nghệ, đổi
mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của tăng trưởng. Nghị quyết 59 định hình tư duy hội nhập
chủ động, thích ứng. Nghị quyết 66 coi pháp luật là công cụ điều hành phát triển. Nghị quyết 68 khẳng định
khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. “Bộ tứ nghị quyết” tạo thành bộ khung
chi phối cách thức vận hành của nền kinh tế trong tương lai.
Ba nghị quyết còn lại đi trực diện vào các nền tảng dân sinh. Nghị quyết 70 về an ninh năng lượng nhằm giảm
rủi ro thiếu điện và biến động giá, tác động trực tiếp đến sản xuất, chi phí sinh hoạt. Nghị quyết 71 tập
trung cải cách giáo dục, trong đó nổi bật là lộ trình miễn học phí cho học sinh trường công lập và nâng thu
nhập, vị thế cho giáo viên. Nghị quyết 72 đặt lại trọng tâm chính sách y tế theo hướng phòng bệnh và an sinh
hiểm y tế.
Việc ban hành bộ khung chiến lược diễn ra trong bối cảnh năng suất lao động và năng lực đổi mới còn hạn chế,
trong khi dân số bắt đầu già hóa nhanh, khiến dư địa tăng trưởng theo cách cũ ngày càng thu hẹp. Để đạt mục
tiêu tăng trưởng hai con số từ sau năm 2026, nhằm đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào
năm 2030 và tiến tới quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, các nghị quyết được thiết kế để thúc
đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trọng tâm là dịch chuyển từ phụ thuộc vào vốn và tài nguyên sang nền
kinh tế dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với khu vực kinh tế tư
nhân, chất lượng nguồn nhân lực và một xã hội khỏe mạnh.
Song hành với định hướng chiến lược là cao điểm lập pháp chưa từng có. Chỉ trong hai kỳ họp, Quốc hội đã
thông qua 89 luật và 56 nghị quyết - khối lượng tương đương nhiều năm cộng lại. Việc tăng tốc hoàn thiện thể
chế được xem là điều kiện cần để các nghị quyết lớn sớm đi vào thực tiễn.
7 nghị quyết và thời gian ban hành
Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14
Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14
Năm 2025 là cao điểm của công tác xây dựng Đảng, khi toàn hệ thống chính trị tổ chức Đại hội Đảng bộ các
cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026. Đây là giai đoạn vừa tổng
kết, vừa chuẩn bị đội ngũ và tư duy lãnh đạo cho nhiệm kỳ tiếp theo.
Đại hội cấp xã hoàn thành trong tháng 7; cấp tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức trong tháng
9-10. Ngay sau đó, một đợt luân chuyển cán bộ diện rộng được triển khai để hoàn tất yêu cầu 100% lãnh đạo
cấp tỉnh, thành phố không phải người địa phương. Việc này nhằm bảo đảm tính “khách quan, minh bạch trong
lãnh đạo, hạn chế tiêu cực, cục bộ địa phương”.
Một điểm đổi mới khác là việc hợp nhất ba báo cáo lớn: chính trị, kinh tế xã hội và xây dựng Đảng - thành
một văn kiện thống nhất, dung lượng rút gọn, gắn mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động. Điều này nhằm
khắc phục tình trạng văn kiện dài, phân mảnh, khó triển khai, đồng thời nâng tính khả thi của nghị quyết sau
đại hội.
Tại các Hội nghị Trung ương 12-15, Trung ương hoàn tất công tác giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư
khóa XIV và các nội dung chuẩn bị then chốt cho Đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh công tác nhân sự là "cốt lõi của cốt lõi", bởi mọi chiến lược, nghị
quyết chỉ có thể đi vào cuộc sống nếu được tổ chức thực hiện bởi những con người phù hợp.
Theo yêu cầu đề ra, đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới không chỉ cần bản lĩnh và liêm chính, mà còn phải có tư
duy kiến tạo, năng lực tổ chức thực thi, chịu được áp lực lớn. Tiêu chí mới khác là khả năng thích ứng với
bối cảnh phát triển hiện đại, từ năng lực số, tư duy dữ liệu đến khả năng điều phối liên ngành, liên vùng và
hội nhập quốc tế.
Với xã hội và nền kinh tế, chuỗi đại hội này là bước định hình đội ngũ sẽ trực tiếp điều
hành đất nước trong giai đoạn bản lề 2026-2030 - thời kỳ quyết định khả năng hiện thực hóa các chiến lược
phát triển dài hạn và mục tiêu tiến gần ngưỡng thu nhập cao.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Trung ương 15 ở Hà Nội, ngày 22/12. Ảnh:
Nhật Bắc
Hạ tầng giao thông mở đường phát triển
Năm 2025 ghi nhận làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn, trải rộng từ giao thông, năng lượng đến logistics và
hạ tầng số. Hạ tầng không chỉ là lĩnh vực chi tiêu công, mà trở thành trụ cột điều tiết phát triển và phản
ánh sự dịch chuyển trong cấu trúc nguồn lực của nền kinh tế.
Trong năm, cả nước khởi công và khánh thành hơn 560 dự án với tổng vốn đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng. Đáng
chú ý, vốn tư nhân chiếm gần 75%, cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực ngoài nhà nước. Riêng đợt khởi
công, khánh thành đồng loạt cuối năm, vốn xã hội hóa chiếm hơn 80%, trải dài từ giao thông, đô thị đến y tế,
giáo dục và nhà ở xã hội.
Nhiều công trình trọng điểm được đưa vào khai thác hoặc cơ bản hoàn thành như cầu Rạch Miễu 2, các dự án mở
rộng thủy điện Hòa Bình, Trị An, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và
4, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.
Đến cuối năm, Việt Nam hoàn thành hơn 3.800 km cao tốc, vượt mục tiêu đề ra; trục Bắc - Nam cơ bản thông
suốt từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Tính chung 5 năm qua, cả nước đã đưa vào khai thác 2.025 km cao tốc, gần gấp
đôi tổng chiều dài cao tốc được xây dựng trong 20 năm trước nhiệm kỳ. Hàng không cũng tăng tốc với Long
Thành chuẩn bị khai thác, các sân bay lớn mở rộng, những dự án mới bắt đầu triển khai.
Giải ngân đầu tư công chậm, giải phóng mặt bằng tiếp tục là khâu khó, khiến nhiều dự án dù đủ vốn và thiết
kế vẫn triển khai chậm. Sự thiếu đồng bộ sau đầu tư, từ trạm dừng nghỉ, đường kết nối, giao thông công cộng
đến hạ tầng đô thị, đang làm giảm hiệu quả khai thác của không ít công trình.
Cao tốc Vũng Áng – Bùng dài hơn 55 km, qua Hà Tĩnh và Quảng Trị,
thuộc tuyến Bắc – Nam, vốn đầu tư 12.540 tỷ đồng, hoàn thành sau hơn hai năm. Ảnh: Đắc Thành
Cầu Bình Khánh nối Nhà Bè – Cần Giờ qua sông Soài Rạp (TP HCM), vốn
hơn 2.800 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành. Cầu nằm trên cao tốc Bến Lức – Long Thành dài 57 km, kết nối Tây
Nam Bộ với Đông Nam Bộ, dự kiến thông xe năm 2026. Ảnh: Quỳnh Trần
Khu vực quy hoạch điện hạt nhân Ninh Thuận tại xã Phước Dinh rộng
544 ha. Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội phê duyệt năm 2009, tạm dừng cuối 2016 và khởi
động lại tháng 11/2024 để đáp ứng nhu cầu điện. Ảnh: Việt Quốc
Sau 5 năm xây dựng, sân bay Long Thành đã đón ba chuyến bay đầu
tiên hôm 19/12. Dự án rộng hơn 5.000 ha, cách TP HCM 40 km, vốn đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng, dự
kiến khai thác thương mại giữa năm 2026. Ảnh: Quỳnh Trần
Nhà ga hình cánh sen – “trái tim” của sân bay Long Thành – là hạng
mục có vốn đầu tư lớn nhất, hơn 35.000 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Trần
Bỏ thuế khoán với hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh
Năm qua, hộ kinh doanh trên cả nước đứng trước một thay đổi lớn về phương thức kê khai thuế khi chính sách
thuế khoán chấm dứt. 5,2 triệu hộ sẽ chuyển sang kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực tế từ năm 2026. Các
hộ có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng buộc phải dùng hóa đơn điện tử từ giữa năm.
Thuế khoán nhiều năm qua giúp đơn giản hóa nghĩa vụ thuế song dần bộc lộ hạn chế khi thanh toán điện tử và
kinh doanh trực tuyến phát triển mạnh. Mức khoán được cho là không phản ánh sát doanh thu thực tế, gây thất
thu ngân sách và tạo ra sự chênh lệch nghĩa vụ thuế giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Việc bỏ thuế khoán
vì vậy được đặt trong mục tiêu mở rộng quản lý theo nguyên tắc “tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm”.
Thay đổi này mở rộng cơ sở thuế và tạo điều kiện để chuẩn hóa dữ liệu kinh doanh cá thể, qua đó hỗ trợ hoạch
định chính sách và quản lý kinh tế. Về dài hạn, đây được xem là một mắt xích trong lộ trình phát triển kinh
tế tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ, phù hợp với mục tiêu 2 triệu doanh
nghiệp vào năm 2030.
Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi đặt ra không ít thách thức bởi đây là khu vực tạo ra khoảng 8-9 triệu
việc làm, đóng vai trò “xương sống” của kinh tế địa phương và sinh kế của hàng triệu gia đình.
Nhiều hộ kinh doanh quen ghi chép thủ công, quy mô rất nhỏ hoặc thu nhập bấp bênh nguy cơ bị “sốc
chính sách”. Để giảm áp lực, Quốc hội đã nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân với hộ
kinh doanh lên 500 triệu đồng mỗi năm, gấp năm lần mức cũ, đồng thời đẩy mạnh số hóa quản lý thuế và
đơn giản hóa thủ tục.
Cách tính thuế hộ kinh doanh từ năm 2026.
Trong dòng chảy cải cách năm 2025, việc bỏ thuế khoán không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, mà phản ánh mong
muốn tái cấu trúc khu vực kinh doanh cá thể theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Hiệu quả của chính sách sẽ
phụ thuộc lớn vào cách triển khai, hỗ trợ và khả năng đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn chuyển
tiếp.
Công bố 11 nhóm công nghệ chiến lược
Một bước đi quan trọng trong định hướng phát triển khoa học - công nghệ được xác lập khi Việt Nam lần đầu
công bố danh mục các công nghệ chiến lược ở cấp quốc gia. Việc xác định rõ những công nghệ và sản phẩm mang
tính chiến lược được xem là nền tảng để tập trung nguồn lực, hướng tới làm chủ và từng bước tự chủ các lĩnh
vực có tác động lớn đến kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng.
Động thái này cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó công nghệ chiến lược được xác định là một trong những trọng tâm
cốt lõi, cùng với thể chế, nhân lực, hạ tầng và dữ liệu. Trên cơ sở đó, ngày 12/6, Thủ tướng ban hành Quyết
định 1131, lần đầu xác lập danh mục 11 nhóm công nghệ với 35 sản phẩm công nghệ chiến lược theo đề xuất của
Bộ Khoa học và Công nghệ.
Danh mục bao gồm: trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo, thực tế tăng cường; điện toán đám mây, điện toán
lượng tử, dữ liệu lớn; blockchain; mạng di động thế hệ sau; robot và tự động hóa; chip bán dẫn; y - sinh học
tiên tiến; năng lượng và vật liệu tiên tiến; đất hiếm, đại dương, lòng đất; an ninh mạng; hàng không; vũ
trụ.
Ngay sau khi danh mục được công bố, cộng đồng khoa học và công nghệ trong nước có những chuyển động rõ rệt.
Các viện nghiên cứu và trường đại học điều chỉnh ưu tiên đào tạo, nghiên cứu theo các nhóm công nghệ trọng
tâm. Nhiều doanh nghiệp rà soát và mở rộng kế hoạch đầu tư vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn,
thiết bị bay không người lái, mạng di động thế hệ mới và blockchain, hướng tới mục tiêu làm chủ một số công
nghệ quan trọng vào năm 2030.
Ở phía quản lý, việc xác định rõ công nghệ chiến lược được coi là bước khởi đầu để tạo điểm tham chiếu chung
trong xây dựng chính sách và phân bổ nguồn lực. Một số công cụ thể chế và tài chính như Luật Khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia được thiết kế các cơ chế ưu tiên
riêng cho nhóm công nghệ này. Đến tháng 9, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục xác định 6 sản phẩm có thể ưu
tiên phát triển ngay trong năm 2025.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, danh mục 11 nhóm công nghệ cùng 35 sản phẩm chiến lược đóng vai trò như
một “bản đồ công nghệ”, giúp các chủ thể trong hệ thống có định hướng rõ ràng hơn cho đầu tư, đào tạo và
nghiên cứu. Việc các ưu tiên này được chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể trong thực tế sẽ là thước đo quan
trọng cho tham vọng tự chủ công nghệ của Việt Nam đến năm 2030.
Phòng sạch, Trung tâm Nano và Năng lượng, trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn. Ảnh Giang
Huy
Phòng "Vũ trụ bao la bí ẩn" trong bảo tàng 3.000 m2, thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam,
khánh thành tháng 8/2025. Đây là đơn vị giữ vai trò then chốt trong phát triển và làm chủ công nghệ vũ
trụ. Ảnh: Giang Huy
Khép lại "một chương trình, nhiều bộ
sách giáo khoa"
Khép lại "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa"
Sau hơn một thập kỷ, mô hình “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” chính thức khép lại khi Việt Nam
quyết định quay trở lại sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, dự kiến áp dụng từ năm học
2026-2027.
Chủ trương đa dạng sách giáo khoa được Quốc hội thông qua năm 2014, với kỳ vọng phá thế độc quyền biên soạn,
tăng quyền chủ động cho giáo viên và tiếp cận các mô hình giáo dục quốc tế. Theo định hướng này, sách giáo
khoa không còn mang tính “pháp lệnh”, giáo viên được chủ động lựa chọn ngữ liệu, tài liệu giảng dạy miễn đáp
ứng yêu cầu của chương trình.
Tuy nhiên, khi chương trình triển khai từ năm 2020, nhiều vướng mắc bộc lộ. Phần lớn trong gần hai triệu
giáo viên chưa quen với việc tự thiết kế học liệu; công tác tập huấn bị gián đoạn do đại dịch; việc lựa chọn
sách giáo khoa vẫn mang tính hành chính. Với phụ huynh, chi phí sách tăng cao và việc mỗi nơi dùng mỗi bộ
khác nhau khiến sách khó tái sử dụng, phát sinh chi phí xã hội lớn.
Trong bối cảnh đó, giữa tháng 8/2025, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị - về đột phá phát triển giáo dục và đào
tạo - yêu cầu xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên phạm vi cả nước. Ngay sau đó, Chính phủ chỉ đạo
triển khai từ năm học tới, chấm dứt giai đoạn “nhiều bộ sách”.
Một bộ sách dùng chung được kỳ vọng tạo sự đồng đều về nội dung học tập, thuận lợi cho kiểm tra, đánh giá;
đồng thời giúp giảm chi phí xã hội. Đây cũng được coi là tiền đề nếu Việt Nam hướng tới mục tiêu miễn phí
sách giáo khoa trong tương lai.
Tuy nhiên, thách thức đặt ra không chỉ nằm ở việc biên soạn mới hay lựa chọn một bộ sách sẵn có, mà ở cách
triển khai để tránh quay lại tư duy dạy và học phụ thuộc hoàn toàn vào sách.
Nhiều chuyên gia cho rằng trọng tâm của cải cách vẫn nằm ở chương trình và đội ngũ giáo viên: làm rõ chuẩn
đầu ra, cập nhật nội dung phù hợp với thực tiễn, đồng thời bồi dưỡng năng lực sư phạm. Việc quay lại một bộ
sách giáo khoa vì thế không khép lại cải cách giáo dục.
Diễu binh 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh
Diễu binh 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh
Năm 2025 diễn ra hai lễ kỷ niệm cấp quốc gia mang tính biểu tượng cao: 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm
Quốc khánh Việt Nam. Trong một năm đất nước có nhiều chuyển động lớn, các sự kiện này tạo nên điểm nhấn tinh
thần đặc biệt trong đời sống xã hội.
Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước diễn ra ngày 30/4 tại TP HCM, với hơn 13.000 quân nhân thuộc
56 khối tham gia. Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, đội hình bay gồm tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 và trực
thăng quân sự trình diễn trên bầu trời trung tâm thành phố. Trong diễn văn, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh
thông điệp khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai, coi đại đoàn kết toàn dân tộc là nền
tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Bốn tháng sau, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội được tổ chức với quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
Hơn 16.000 quân nhân tham gia 79 khối diễu binh, cùng sự góp mặt của quân đội một số quốc gia khác. Lần đầu,
Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển tại Cam Ranh, với đội hình tàu chiến, tàu ngầm, máy bay tuần thám và
trực thăng hải quân. Sự kiện cũng giới thiệu loạt khí tài do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất hoặc cải tiến.
Ở bình diện xã hội, hàng triệu người dân tại TP HCM và Hà Nội đứng kín các tuyến phố từ đêm trước để theo
dõi đoàn diễu binh, tạo nên không khí gắn kết hiếm thấy.
Về đối ngoại và an ninh, việc tổ chức diễu binh đồng bộ trên bộ, trên không và trên biển cho thấy mức độ tổ
chức, phối hợp và năng lực tự chủ của Việt Nam. Các đánh giá quốc tế cho rằng đây không chỉ là màn biểu
dương sức mạnh quân sự, mà còn thể hiện cách tiếp cận quốc phòng mang tính phòng vệ, hướng tới hòa bình
trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều bất ổn.
Chiến sĩ pháo binh trên xe kéo pháo diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm
Quốc khánh ở Quảng trường Ba Đình, sáng 2/9. Sự kiện có hơn 16.000 quân nhân cùng các lực lượng Hải,
Lục, Không quân và khối cơ giới, khí tài tham gia diễu binh. Ảnh: Thanh Tùng
Đoàn diễu binh diễu hành từ Quảng trường Ba Đình di chuyển trên
đường Hùng Vương, Hà Nội ngày 2/9. Ảnh: Ngọc Thành
Tiêm kích Su-30MK2 bay về phía Cột cờ Hà Nội, gần quảng trường Ba
Đình
và thả bẫy nhiệt mừng lễ mừng 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Tùng Đinh
Hải quân Việt Nam diễu binh trên biển kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại
căn cứ quân sự Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Đoàn nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc vẫy tay chào người dân hai bên
phố Tràng Tiền. Ảnh: Quỳnh Trần
Cùng với Hà Nội, trước đó tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
ngày 30/4 ở TP HCM, người dân đứng kín các tuyến phố theo dõi đoàn diễu binh, tạo nên không khí gắn
kết hiếm thấy. Ảnh: Thành Nguyễn
Trong hai sự kiện, nhiều khoảnh khắc gần gũi giữa người dân và lực
lượng tham gia tạo xúc cảm. Trong ảnh, bé Hoàng Quân theo bà đi xem diễu binh, ôm hôn một sĩ quan Cảnh
sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Thanh Tùng
Thiên tai "dị thường"
Năm 2025 được ghi nhận là một trong những năm thiên tai bất thường nhất trong nhiều thập kỷ, với tần suất và
cường độ thời tiết cực đoan vượt xa các con số quan sát trước đây.
Trên Biển Đông, 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới hình thành, nhiều nhất kể từ khi có số liệu thống kê năm
1961. Bão xuất hiện sớm, kéo dài và đổi hướng khó lường; lượng mưa cực đoan liên tiếp lập kỷ lục. Trạm Bạch
Mã (Huế) ghi nhận 1.739 mm mưa trong 24 giờ - mức chưa từng có trong lịch sử đo đạc.
Thiên tai gây ảnh hưởng trên diện rộng, từ nông thôn đến đô thị. Nhiều thành phố lớn từ Bắc vào Nam liên
tiếp ngập úng. Hà Nội, trong hơn một tháng chịu tác động của ba cơn bão, hàng trăm điểm ngập xuất hiện,
nhiều tuyến giao thông tê liệt kéo dài, bộc lộ rõ những giới hạn của hạ tầng thoát nước.
Nam Trung Bộ trở thành tâm điểm thiệt hại khi mưa lớn kéo dài sáu ngày liên tiếp, đẩy các sông Kỳ Lộ, Ba và
Dinh vượt đỉnh lũ lịch sử. Hàng chục nghìn hộ dân vùng trũng bị ngập sâu; xã Hòa Thịnh (tỉnh Phú Yên cũ) là
rốn lũ của khu vực với mực nước dâng 3-5 m. Trên phạm vi địa giới hành chính mới, tỉnh Đăk Lăk ghi nhận 113
người thiệt mạng, mức cao nhất cả nước.
Tính chung toàn quốc, thiên tai năm 2025 gây thiệt hại ước khoảng 100.000 tỷ đồng, tương đương 0,7-0,8% GDP;
tổng số người chết và mất tích lên tới 409 người, vượt xa mức trung bình nhiều năm.
Các số liệu trên cho thấy thời tiết cực đoan đang vượt ra ngoài những khuôn mẫu quen thuộc. Nhiều chuyên gia
khí tượng và môi trường nhận định, các hiện tượng thiên tai ngày càng khó dự báo và có xu hướng vượt ngưỡng
thiết kế của nhiều công trình phòng chống lũ, đê điều và hạ tầng hiện hữu.
Trong bối cảnh đó, “sống chung với thiên tai” không còn là bài toán ứng phó đơn lẻ, mà đòi hỏi tổ chức lại
không gian phát triển: bảo vệ hành lang thoát lũ, hạn chế xây dựng ở vùng rủi ro cao, tích hợp khí hậu vào
quy hoạch đô thị và hạ tầng… Thiên tai năm 2025 vì thế trở thành lời cảnh báo rõ nét về giới hạn của mô hình
phát triển và mô hình ứng phó hiện nay.
GDP tăng 8%, tạo đà tăng trưởng hai chữ số giai đoạn tới
GDP tăng 8%, tạo đà tăng trưởng hai chữ số giai đoạn tới
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là căng thẳng thương mại,
chính sách thuế đối ứng của Mỹ, Việt Nam dự kiến hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm
2025. Tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 8% - mức cao nhất trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm tăng trưởng hàng
đầu thế giới, khu vực.
Với kết quả này, GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 6,3% mỗi năm, cao hơn mức 6,2% của nhiệm kỳ
trước. Quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt khoảng 510 tỷ USD; GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, đưa
Việt Nam tiến gần hơn ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình cao.
Ngoại thương tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch xuất nhập khẩu có thể đạt 920 tỷ USD, thiết lập
mức cao mới so với khoảng 700 tỷ USD của năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt gần
24 tỷ USD - mức cao nhất trong 5 năm - giúp Việt Nam nằm trong nhóm 15 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn
nhất thế giới.
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng thế nào trong 10 năm qua (Đơn vị: %)
Theo các cơ quan điều hành, đà tăng trưởng 8% của năm 2025 được xem là nền tảng để nền kinh tế hướng tới mục
tiêu tăng trưởng hai chữ số trong những năm tiếp theo. Đây cũng là bước đệm quan trọng cho hai mục tiêu phát
triển dài hạn: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao;
và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Tuy vậy, bức tranh tăng trưởng không hoàn toàn bằng phẳng. Thiên tai vào cuối năm khiến GDP quý IV ước giảm
khoảng 0,1 điểm phần trăm; chi phí sản xuất gia tăng, lãi suất có xu hướng nhích lên; môi trường thương mại
quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tăng trưởng GDP 8% năm nay cho thấy khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh
bất định toàn cầu. Tuy nhiên, mức tăng cao này cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng và tính bền vững của tăng
trưởng, khi dư địa từ các động lực truyền thống như xuất khẩu, đầu tư và lao động giá rẻ đang thu hẹp dần.