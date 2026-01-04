10 sao đẹp trai nhất thế giới 2025

Trương Triết Hạn, 34 tuổi, dẫn đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất năm, do TC Candler công bố. Năm 2024 và 2023, anh lần lượt giữ hạng ba và bảy. Ảnh: Instagram nhân vật
Diễn viên cao 1,81 m, có vẻ đẹp unisex. Nhờ hình thể cân đối, anh phù hợp nhiều phong cách thời trang. Trên sân khấu, sao Sơn hà lệnh thường diện các mẫu áo nữ tính. Ở đời thường, diễn viên chuộng cách mặc năng động.
TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được thực hiện lần đầu năm 1990, còn danh sách dành cho sao nam ra mắt năm 2014.
Trương Triết Hạn trong hậu trường thực hiện bộ ảnh. Video: Instagram nhân vật
Đứng thứ hai là Jacob Elordi - vai Elvis Presley trong phim Priscillia. Ảnh: L'Officiel Hommes Brasil
Ngoài khả năng diễn xuất, diễn viên 28 tuổi gây chú ý với chiều cao 1,96 m và gương mặt lãng tử, nam tính, được giới chuyên môn nhận định là một trong số sao triển vọng của làng điện ảnh.
Ayden Sng, 33 tuổi, xếp vị trí thứ ba trong danh sách. Anh là diễn viên, người dẫn chương trình và nhạc sĩ người Singapore. Bên cạnh đó, anh làm mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang. Ảnh: Instagram nhân vật
Trả lời L'Officiel Hommes Malaysia, Ayden Sng cho biết yêu thích thời trang vì bản thân có thể trở thành những phiên bản quen thuộc hoặc khác lạ, thông qua ý tưởng của nhà thiết kế.
''Superman'' Henry Cavill ở hạng bốn của bảng xếp hạng. Anh từng được bình chọn là ''Gương mặt đẹp trai nhất thế giới'' năm 2022. Ảnh: Instagram nhân vật
Diễn viên 43 tuổi được nhận xét là người đóng Superman có ngoại hình gần với nguyên gốc nhất. Để duy trì vóc dáng săn chắc, vẻ ngoài phong độ, Henry Cavill duy trì tập luyện sáu ngày một tuần, có các bài hỗ trợ từng nhóm cơ.
Anh thường tập cardio lúc đói nhằm kiểm soát cân nặng và chất béo. Dù lịch trình bận rộn, sao nam đặt mục tiêu ngủ đủ tám tiếng trong ngày để có sức khỏe tốt.
Tài tử quá cố Vu Mông Lung góp mặt trong bảng xếp hạng của TC Candler ở vị trí thứ năm. Ảnh: Weibo
Diễn viên được công chúng yêu mến khi đóng Tam sinh tam thế thập lý đào hoa (2016), hợp tác Dương Mịch, Triệu Hựu Đình. Tài khoản Weibo của anh từng có hơn 26 triệu fan. Hồi tháng 9/2025, Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37 do rơi từ tòa nhà cao xuống.
Tạo hình của Vu Mông Lung trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Video: Bilibili
Hạng sáu thuộc về Halil İbrahim Ceyhan, 44 tuổi, là diễn viên, người mẫu và ca sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Instagram nhân vật
Anh được biết đến qua vai chính trong series Emanet (Legacy), phim truyền hình hơn 400 tập. Năm ngoái, diễn viên xếp thứ năm trong danh sách do TC Candler công bố.
MV Derin Özledim của Halil İbrahim Ceyhan. Video: YouTube AGY Production
Kim Taehyung (V) - thành viên nhóm nhạc BTS - ở vị trí thứ bảy. Anh 31 tuổi, có gương mặt hài hòa, đôi mắt gợi vẻ quyến rũ. Nam thần tượng từng nhiều lần xếp thứ hạng cao trong các cuộc bình chọn về nhan sắc. Ảnh: Instagram nhân vật
Năm 2017, TC Candler công bố anh là gương mặt đẹp trai nhất thế giới, song một số người cho rằng ngoại hình của V thiên về sự nữ tính, thiếu mạnh mẽ. Năm 2021, danh hiệu ''Người đẹp trai nhất thế giới'' do tạp chí Nubia của Anh khảo sát cũng thuộc về ca sĩ.
MV Love Me Again của V. Video: YouTube Hybe Labels
Đứng thứ tám là tài tử Australia Chris Hemsworth, 43 tuổi, nổi tiếng với vai ''Thần sấm'' Thor trong vũ trụ điện ảnh Marvel từ năm 2011. Ảnh: AP News
Diễn viên cao 1,91 m, có vẻ ngoài rắn rỏi, tờ GQ gọi là Người đàn ông nam tính nhất Hollywood. Năm 2024, anh dẫn đầu danh sách của TC Candler.
Chris Hemsworth trong trailer Limitless With Chris Hemsworth. Tác phẩm phát sóng lần đầu năm 2022, được giới chuyên môn đánh giá cao. Video: Disney+/National Geographic
Diễn viên người Anh Lucien Laviscount, 34 tuổi, ở hạng chín. Anh được biết đến khi tham gia các series Emily in Paris, Snatch (phiên bản truyền hình). Lucien Laviscount ghi dấu ấn với gương mặt điển trai, phong thái lịch lãm, tạo sức hút trên màn ảnh. Ảnh: Instagram nhân vật
Khép lại bảng xếp hạng là Ni-Ki (tên thật Nishimura Riki), 21 tuổi, quê ở Okayama, Nhật Bản. Anh là em út của nhóm nhạc Enhypen, được thành lập từ chương trình truyền hình thực tế sống còn I-Land. Anh gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp lạ, kỹ năng nhảy, thần thái trình diễn cuốn hút. Ảnh: Instagram Enhypen
Phương Linh