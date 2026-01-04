10 sao đẹp trai nhất thế giới 2025

Trương Triết Hạn, 34 tuổi, dẫn đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất năm, do TC Candler công bố. Năm 2024 và 2023, anh lần lượt giữ hạng ba và bảy. Ảnh: Instagram nhân vật

Diễn viên cao 1,81 m, có vẻ đẹp unisex. Nhờ hình thể cân đối, anh phù hợp nhiều phong cách thời trang. Trên sân khấu, sao Sơn hà lệnh thường diện các mẫu áo nữ tính. Ở đời thường, diễn viên chuộng cách mặc năng động.

TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được thực hiện lần đầu năm 1990, còn danh sách dành cho sao nam ra mắt năm 2014.