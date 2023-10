10 quốc gia đông khách nhất thế giới 2023

Với hơn 90 triệu lượt khách ghé thăm Pháp là quốc gia thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới.

World Population Review (WPR), tổ chức độc lập về điều tra dân số và nhân khẩu học tại Mỹ, công bố danh sách 10 quốc gia đón nhiều khách nhất 2023 vào tháng 10. Xếp hạng dựa trên số liệu Tổ chức Du lịch thế giới (UNTWO) của Liên Hợp Quốc cung cấp năm 2019, không tính theo số liệu của các năm sau đó do ảnh hưởng dịch bệnh.

10 điểm đến đông khách nhất thế giới gồm: Pháp (90 triệu lượt), Tây Ban Nha (83,7 triệu), Mỹ (79,3 triệu), Trung Quốc (65,7 triệu), Italy (64,5 triệu), Thổ Nhĩ Kỳ (51,2 triệu), Mexico (45 triệu), Thái Lan (39,8 triệu), Đức (39,6 triệu), Anh (39,4 triệu).

Vườn Jardin de Luxembourg, một trong những điểm hút khách du lịch tại Paris, vào thu. Ảnh: Nguyễn Anh Lukas

Nếu tính theo Phong vũ biểu mới nhất của UNWTO, dựa theo số liệu năm 2022, vị trí top đầu 10 quốc gia hút khách nhất thế giới không thay đổi. Pháp vẫn là nơi được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm nhất với 48,4 triệu lượt. Những cái tên tiếp theo gồm: Mexico (31,9 triệu), Tây Ban Nha (31,2 triệu), Thổ Nhĩ Kỳ (29,9 triệu), Italy (26,9 triệu), Mỹ (22,1 triệu), Hy Lạp (14,7 triệu), Australia (12,7 triệu), Đức (11,7 triệu), UAE (11,5 triệu). Trung Quốc không nằm trong danh sách vì đến đầu năm 2023 mới mở cửa đón khách quốc tế.

Là điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới trong hơn 30 năm theo đánh giá của WPR, Pháp có rất nhiều điểm tham quan như tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, cung điện Versailles, nhà thờ Đức Bà, vùng Côte d'Azur với những bãi biển trải dài và vùng nông thôn xinh đẹp. Thủ đô Paris cũng là thành phố hút khách nhiều nhất châu Âu và thứ hai thế giới với hơn 19 triệu lượt. Đứng đầu là thủ đô Thái Lan, Bangkok với hơn 22 triệu lượt khách ghé thăm.

WPR cũng liệt kê 10 điểm đến ít khách nhất thế giới, gồm: Tuvalu (2.700 lượt khách), quần đảo Marshall (6.100 lượt khách), Niue (10.200), Kiribati (12.000), Micronesia (18.000), Montserrat (lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh - 19.300), quần đảo Solomon (29.000), Sao Tome & Principe (34.900), Comoros (45.000), Guinea-Bissau (52.000).

Theo các chuyên gia du lịch, có nhiều lý do 10 cái tên kể trên nằm trong top đón ít khách nhất thế giới: ít phổ biến, vị trí xa xôi khó tiết cận, đắt đỏ và thiếu điểm tham quan hấp dẫn dù dễ đến. Một số điểm khác gặp hạn chế về cơ sở hạ tầng, dịch vụ, diện tích quá nhỏ để đón nhiều khách du lịch hay tình hình chính trị bất ổn.

Theo UNTWO, du lịch quốc tế chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022 (63%) và 2023 (84%) so với 2019, trong đó châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông là những thị trường dẫn đầu sự phục hồi. Hơn 917 triệu lượt khách đã đi du lịch quốc tế vào năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm nay, con số đó là 700 triệu lượt.

Năm 2022, châu Âu ghi nhận 585 triệu lượt khách ghé thăm, đạt gần 80% so với 2019. Trung Đông đón lượng khách bằng 83% trước dịch còn châu Phi và châu Mỹ đều phục hồi khoảng 65% so với năm 2019. châu Á - Thái Bình Dương chỉ đạt 23% do nhiều nước áp dụng các biện pháp hạn chế dịch bệnh nghiêm ngặt, mở cửa đón khách trở lại muộn.

Mặc dù chưa đạt được mức trước đại dịch nhưng đây được coi là sự phục hồi đáng chú ý và là tín hiệu tốt cho năm 2023.

Anh Minh (Theo UNWTO, WPR)