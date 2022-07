10 quán bar tốt nhất Việt Nam 2022

Blush Beach Club Hoi An được bao quanh bởi cây cối, quán nhìn ra bãi biển Non Nước, gần với Hội An, Quảng Nam. Nơi đây cũng có hồ bơi và không gian riêng để phục vụ thực khách các món ngon địa phương, cũng như đồ Á - Âu và một quán bar. Chi phí cho một món ăn từ 150.000 đồng. Ảnh: Blush beach