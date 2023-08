10 phòng khách sạn xa hoa nhất thế giới

Marybelle Penthouse Suite, Four Seasons at The Surf Club, Florida, Mỹ

Giá: 30.000 USD

Rộng 670 m2, Marybelle Penthouse Suite thuộc khách sạn Four Seasons at The Surf Club được ví như "ốc đảo thơ mộng với tầm nhìn ra đại dương và thành phố". Căn phòng có 4 phòng ngủ, 6 phòng tắm, một phòng trang điểm, hồ bơi riêng trên sân thượng, hai khu vực ăn uống và nhà bếp. Ảnh: Four Seasons Hotel & Resort