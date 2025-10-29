10 phim kinh dị dành cho mùa Halloween 2025

Phim "The Shining" - khai thác nỗi sợ bị cô lập - là tác phẩm kinh dị nên xem dịp Halloween, theo tạp chí Time Out.

Halloween là dịp lý tưởng để theo dõi các phim mang không khí rùng rợn, xoay quanh tội lỗi, nỗi sợ về cái chết. Dịp này, tạp chí Time Out tuyển chọn các phim mang chủ đề quen thuộc của thể loại kinh dị như chuyện ma, trốn chạy quái vật hay giải mã vụ án bí ẩn.

1. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

Hội bạn trong phim "The Texas Chain Saw Massacre" (1974). Ảnh: Bryanston Pictures

Tác phẩm của đạo diễn Tobe Hooper kể về nhóm bạn trẻ đến vùng quê Texas để thăm mộ. Trong chuyến đi này, họ vô tình gặp phải gia đình kỳ quái, đứng đầu là Leatherface - kẻ sát nhân đeo mặt nạ da người, với vũ khí là chiếc cưa máy. Phim lấy cảm hứng từ các vụ án của tên sát nhân Ed Gein, đả kích sự tàn bạo tiềm ẩn trong xã hội, nhấn mạnh sự bất lực của con người trước cái ác. Dự án được xem là một trong những bộ phim định hình phong cách "slasher", tập trung vào những kẻ giết người hàng loạt.

2. Suspiria (1977)

Cảnh phim "Suspiria" (1977). Ảnh: Produzioni Atlas Consorziate

Phim của đạo diễn Dario Argento xoay quanh câu chuyện vũ công Suzy Bannion gia nhập học viện ballet danh tiếng ở Berlin. Lúc cô đến trường, nhiều hiện tượng kỳ lạ diễn ra, dần hé lộ sự tồn tại của thế lực tà đạo bí ẩn. Màu sắc chủ đạo là đỏ và xanh, kết hợp âm thanh giật gân làm tăng cảm giác bất an cho người xem. Tác phẩm không tập trung hù dọa mà tạo nỗi sợ từ bối cảnh, cách phối màu, âm thanh và nhịp kể, mở đầu cho bộ ba phim kinh dị về "Ba bà mẹ" (Le Tre madri) của Argento.

3. The Shining (1980)

Tạo hình của tài tử Jack Nicholson trong "The Shining". Ảnh: Warner Bros.

Tác phẩm xoay quanh quá trình suy sụp tâm lý của Jack Torrance (Jack Nicholson đóng) khi sống cùng gia đình ở một khách sạn biệt lập. Phim mang nhiều lớp nghĩa, nổi bật là sự diễn giải về tâm lý con người khi rơi vào trạng thái cô lập. Bối cảnh khách sạn Overlook nằm trên vùng đất từng thuộc về người da đỏ tượng trưng sự ám ảnh quá khứ, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng siêu nhiên.

Bộ phim ghi dấu ấn bằng nhiều hình ảnh như cảnh nhân vật Jack phá cửa, hành lang ngập máu hay hai cô bé song sinh. Dù vấp phải phản ứng khi mới ra mắt, The Shining sau này được đánh giá là một trong những tác phẩm ảnh hưởng lớn trong dòng phim kinh dị.

4. The Blair Witch Project (1999)

Trailer 'The Blair Witch Project' (1999) Trailer "The Blair Witch Project" (1999). Video: Haxan Films

Tác phẩm là một trong những hiện tượng lớn của điện ảnh kinh dị đương đại, mở ra trào lưu phim "found footage", thể loại giả tư liệu ghi lại bằng máy quay cầm tay. Nội dung kể về ba sinh viên điện ảnh lên rừng Maryland quay phim tài liệu về truyền thuyết phù thủy Blair rồi đột ngột biến mất. Tác phẩm không có nhiều cảnh bạo lực hay hình ảnh hù dọa rõ ràng nhưng tạo nỗi sợ bằng âm thanh, bóng tối và sự hoang mang của các nhân vật.

5. Poltergeist (1982)

Trailer 'Poltergeist' (1982) Trailer "Poltergeist" (1982). Video: MGM

Tác phẩm do đạo diễn Tobe Hooper chỉ đạo, dựa trên ý tưởng của Steven Spielberg, về gia đình Freeling sống ở vùng ngoại ô. Cốt truyện tập trung vào cô con út bị linh hồn ma quái đeo bám. Phim khai thác chủ đề về sự đe dọa của thế lực siêu nhiên. Trong đó, một số phân đoạn như cảnh cô bé Carol Ann nói chuyện với linh hồn qua chiếc TV tạo ấn tượng với khán giả hâm mộ dòng phim kinh dị.

6. Creepshow (1982)

Cảnh phim "Creepshow" (1982). Ảnh: Warner Bros.

Tác phẩm do George A. Romero đạo diễn và Stephen King viết kịch bản, được xem là "bức thư tình" gửi đến truyện tranh kinh dị Mỹ thập niên 1950, nhất là loạt EC Comics. Phim gồm năm câu chuyện độc lập, kết nối bằng nội dung một cậu bé mê truyện tranh nhưng bị cha cấm đọc. Mỗi phần là mẩu chuyện mang màu sắc đen tối: xác chết trở về trả thù, lời nguyền từ chiếc hòm cổ, sinh vật quái dị trong thùng rác, bi kịch của kẻ ám ảnh sạch sẽ.

Điểm nổi bật của Creepshow là phong cách thị giác khi tái hiện những trang truyện in màu qua khung hình, ánh sáng, hiệu ứng chuyển cảnh. Creepshow được giới phê bình đánh giá là một trong những phim kinh dị giải trí và sáng tạo nhất thập niên 1980, ảnh hưởng đến nhiều series như Tales from the Crypt hay Goosebumps.

7. The Thing (1982)

Tài tử Kurt Russell trong phim "The Thing" (1982). Ảnh: Universal Pictures

Tác phẩm khoa học viễn tưởng do John Carpenter chỉ đạo, với sự tham gia diễn xuất của Kurt Russell. Nội dung xoay quanh nhóm sinh viên Mỹ nghiên cứu tại Nam Cực, phát hiện sinh vật ngoài hành tinh có khả năng biến hình bằng cách đồng hóa các sinh vật khác. Đạo diễn John Carpenter cùng êkíp kỹ xảo tạo nên một trong những biểu tượng kinh dị của màn ảnh với gương mặt biến dạng, làn da nhầy nhụa và những pha biến hình khiến khán giả ám ảnh.

8. Sinners (2025)

Trích đoạn trailer 'Sinners' - có tài tử Michael B. Jordan Trích đoạn trailer phim "Sinners". Video: Warner Bros. Vietnam

Bộ phim do Ryan Coogler đạo diễn, lấy bối cảnh thời kỳ phân biệt chủng tộc ở Mỹ năm 1932. Kịch bản xoay quanh anh em sinh đôi Smoke và Stack (đều do Michael B. Jordan thủ vai) trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách. Sau một buổi tiệc, nhóm người da trắng bất ngờ xuất hiện, kéo theo loạt bi kịch khi từng người tử vong bất thường.

Phim gây ấn tượng với tông màu u tối, những pha hành động đan xen âm hưởng blues, gợi không khí miền Nam nước Mỹ. Ở thị trấn cộng đồng người da màu sinh sống, âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết mọi người. Những bài hát trong phim giúp truyền tải mối liên kết giữa quá khứ với thực tại, đồng thời là biểu tượng của niềm tin và khát vọng tự do.

9. The Exorcist (1973)

Cảnh phim "The Exorcist" (1973). Ảnh: Warner Bros.

Tác phẩm của đạo diễn William Friedkin dựa trên sự kiện có thật, bắt đầu khi cô bé Regan (Linda Blair) có những hành động kỳ lạ. Một linh mục địa phương (Jason Miller) nghĩ cô bé đang bị quỷ dữ bắt giữ, yêu cầu thực hiện lễ trừ tà, đồng thời cử cha Merrin (Max von Sydow) đến để giúp đỡ.

The Exorcist nổi bật bởi bầu không khí tôn giáo và các hiệu ứng hình ảnh. Phim gợi ra câu hỏi về đức tin và sự hối cải của con người. Cây bút Richard Roeper của Chicago Sun-Times gọi The Exorcist là bộ phim đáng sợ nhất từng được thực hiện. Theo ScreenRant, khi phim ra mắt, nhiều khán giả ngất xỉu vì quá kinh hãi, còn một số người buồn nôn trước những cảnh quay táo bạo.

10. Alien (1979)

Trailer 'Alien' (1979) Trailer "Alien" (1979). Video: 20th Century Fox

Phim lấy bối cảnh năm 2122 khi con tàu vũ trụ Nostromo của Ripley (Sigourney Weaver đóng) nhận được tín hiệu từ hành tinh bí ẩn. Khi họ đáp xuống thăm dò, một thành viên bị con quái vật Facehugger tấn công, sau đó tiêu diệt nhóm người trên tàu, chỉ còn Ripley sống sót.

Điểm nổi bật của Alien là nhịp phim chậm rãi, ánh sáng mờ ảo và thiết kế sinh vật kinh điển của họa sĩ H.R. Giger. Nhân vật chính - do Sigourney Weaver đóng - có tính cách mạnh mẽ, trở thành hình mẫu nữ anh hùng mới của điện ảnh. Tác phẩm được coi là bước đột phá về công nghệ điện ảnh thế giới, thành công phòng vé với 184,7 triệu USD, so với kinh phí 11 triệu USD.

Ngoài 10 phim trên, danh sách còn có các phim:

Evil Dead II (1987)

Hereditary (2018)

28 Days Later (2002)

Get Out (2017)

The Omen (1976)

The House of the Devil (2010)

Trick 'r Treat (2007)

The Return of the Living Dead (1985)

Cát Tiên (theo Time Out)