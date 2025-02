10 phim hay nhất về cuộc đua vũ trụ

"Hidden Figures" - ca ngợi đóng góp của phụ nữ da màu ở NASA - là phim ấn tượng về chinh phục không gian, theo chuyên trang điện ảnh IMDb.

Vài năm qua, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu "cuộc đua không gian", đưa con người trở lại Mặt Trăng, đến sao Hỏa, đồng thời hợp tác các quốc gia tham gia chinh phục vũ trụ. Trang IMDb điểm qua các phim nổi bật với chủ đề này.

1. For All Mankind (1989)

Tác phẩm tài liệu do Al Reinert đạo diễn, xoay quanh chương trình Apollo của NASA. Theo Collider, tác phẩm đáng xem vì có những thước phim do các phi hành gia ghi lại, được NASA lưu trữ, chưa từng công bố trước công chúng. For All Mankind là lời nhắc nhở về những điều tốt đẹp có thể đạt được khi con người theo đuổi mục tiêu chung.

2. Hidden Figures (2016)

Tác phẩm do Theodore Melfi chỉ đạo, xoay quanh ba phụ nữ người Mỹ gốc Phi có đóng góp quan trọng trong chương trình không gian của NASA vào thập niên 1960, gồm Katherine G. Johnson (Taraji P. Henson đóng), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) và Mary Jackson (Janelle Monáe). Ba nhà toán học phát hiện ra những sai sót quan trọng trong việc tính toán để đưa phi hành gia John Glenn vào quỹ đạo quanh Trái Đất.

Tác phẩm gây ấn tượng về diễn xuất, khâu hình ảnh và nhạc nền - do nhà soạn nhạc Hans Zimmer sáng tác. Qua câu chuyện của các nhân vật, phim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra xã hội bình đẳng, nơi mọi người có cơ hội phát huy khả năng.

Từ trái sang: Diễn viên Janelle Monáe, Taraji P. Henson và Octavia Spencer. Ảnh: 20th Century Fox

3. October Sky (1999)

Phim kể về câu chuyện có thật của Homer Hickam, con trai một thợ mỏ ở West Virginia (Mỹ). Tháng 10/1957, sau khi xem được vụ phóng Sputnik 1 - vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới, Homer quyết tâm theo đuổi giấc mơ chế tạo tên lửa dù bị cha phản đối, đồng thời đối mặt sự hoài nghi từ người dân thị trấn.

October Sky là bước ngoặt trong sự nghiệp của tài tử Jake Gyllenhaal khi hóa thân chàng trai kỳ vọng công nghệ tên lửa giúp cậu có được tấm vé đến với cuộc sống tốt đẹp hơn. Chris Cooper để lại ấn tượng trong vai người cha với câu chuyện cảm động về nghị lực và sự kiên trì.

4. The Right Stuff (1983)

Dự án chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Tom Wolfe, do Philip Kaufman viết kịch bản và đạo diễn. Nội dung tái hiện những năm đầu chương trình không gian của Mỹ, tập trung vào nhóm phi hành gia Mercury Seven, bảy người Mỹ đầu tiên được phóng vào không gian.

Bộ phim lột tả sự can đảm của họ khi mạo hiểm tính mạng, hoàn thành nhiệm vụ. Dàn diễn viên chính gồm Sam Shepard, Scott Glenn và Ed Harris có màn trình diễn thuyết phục, gây xúc động. Nhà phê bình Roger Ebert yêu thích bộ phim, xếp ngang hàng với tác phẩm kinh điển như Godfather và Apocalypse Now.

5. Apollo 13 (1995)

Phim của đạo diễn Ron Howard là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất về không gian, tái hiện câu chuyện có thật về sứ mệnh Apollo 13 năm 1970. Sứ mệnh hạ cánh lên Mặt Trăng gặp sự cố thảm khốc, khiến phi hành đoàn bị mắc kẹt trong không gian, phải chiến đấu để sống sót.

Cốt truyện gia tăng căng thẳng và cao trào, mô tả cuộc chạy đua với thời gian của ba phi hành gia để trở về Trái Đất an toàn. Với sự cố vấn khoa học từ NASA, dự án đảm bảo tính chính xác cao về mặt kỹ thuật và hiệu ứng hình ảnh, tái hiện chân thực không khí của nhiệm vụ ngoài không gian.

6. First Man (2018)

Sau thành công với Whiplash và La La Land, Damien Chazelle thực hiện First Man, bộ phim tiểu sử về Neil Armstrong do Ryan Gosling thủ vai. Tác phẩm tái hiện quá trình Armstrong từ phi công thử nghiệm trở thành người đầu tiên đi bộ trên Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 11.

Phim khai thác góc khuất đằng sau sứ mệnh, nỗi đau khi các đồng nghiệp hy sinh và áp lực từ công chúng. Ryan Gosling mang đến hình ảnh phi hành gia sống hướng nội, biểu lộ cảm xúc bằng ánh mắt, hành động nhiều hơn lời thoại. Một điểm sáng khác là diễn xuất của Claire Foy trong vai Janet Armstrong, vợ của Neil Armstrong. Nhân vật luôn đau đáu nỗi lo chồng có thể không trở về sau mỗi nhiệm vụ.

7. Apollo 10 1/2 (2022)

Dự án của đạo diễn Richard Linklater được thực hiện bằng kỹ thuật rotoscope (vẽ đồ lên hình ảnh chuyển động ghi hình trước đó, nhằm tạo ra hành động giống như thật). Kịch bản lấy cảm hứng từ thời thơ ấu của ông, về một cậu bé sống ở Houston vào những năm 1960 được huấn luyện cho một nhiệm vụ bí mật lên Mặt Trăng. Phim kết hợp giữa sự thật và hư cấu, tài liệu và giả tưởng, mang đến những phút giây giải trí cho khán giả mọi lứa tuổi.

8. Spacewalk (2017)

Bộ phim của đạo diễn người Nga Dmitriy Kiselev tái hiện câu chuyện có thật về hai phi hành gia Alexei Leonov (Evgeny Mironov) và Pavel Belyayev (Konstantin Khabensky), những người Xô Viết đầu tiên đi bộ ngoài không gian vào năm 1965. Tác phẩm mang phong cách tương tự Apollo 13 khi khám phá khía cạnh kỹ thuật của nhiệm vụ và bối cảnh chính trị trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Dù hiệu ứng kỹ xảo không sánh bằng các bom tấn Hollywood, cốt truyện gây ấn tượng khi lồng ghép nhiều tình huống căng thẳng. Các phi hành gia đối mặt nhiều thử thách nguy hiểm như sự cố với tàu vũ trụ và ngộ độc oxy. Hai diễn viên chính truyền tải trọn vẹn cảm xúc nhân vật trong tình huống nguy hiểm.

9. The Challenger Disaster (2013)

Tác phẩm do James Hawes đạo diễn, tái hiện các sự kiện dẫn đến vụ nổ bi thảm của tàu con thoi Challenger vào năm 1986, khiến toàn bộ bảy thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Qua góc nhìn của Richard Feynman, nhà vật lý từng đoạt giải Nobel và là thành viên trong Ủy ban Rogers điều tra sự cố, phim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn trong các nhiệm vụ không gian. William Hurt truyền tải nhiều cảm xúc của nhân vật Feynman, gợi suy ngẫm cho độc giả.

10. Gagarin: First in Space (2013)

Phim tiểu sử do Pavel Parkhomenko chỉ đạo, về cuộc đời Yuri Gagarin (Yaroslav Zhalnin đóng) - người đầu tiên bay vào vũ trụ. Tác phẩm theo chân Gagarin từ thời thơ ấu ở vùng nông thôn Nga đến chuyến bay lịch sử trên tàu vũ trụ Vostok vào ngày 12/4/1961 và cuộc sống của phi hành gia sau đó.

Êkíp mang đến góc nhìn về cuộc chạy đua vào không gian của Liên Xô cũ. Câu chuyện về nhiệm vụ lịch sử, đan xen hồi tưởng về thời thơ ấu, quá trình huấn luyện trong không quân và cơ quan vũ trụ, cùng cuộc sống gia đình của ông. Ngoài ra, diễn xuất của Zhalnin giúp giữ chân khán giả đến cuối phim.

Quế Chi