10 nơi an toàn và nguy hiểm nhất thế giới

Iceland được bình chọn là quốc gia an toàn nhất thế giới, Afghanistan nguy hiểm nhất còn Việt Nam đứng thứ 41 trên tổng số 163 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) có trụ sở tại New York, Mỹ, công bố nghiên cứu Chỉ số Hòa bình Toàn cầu thường niên bằng cách xếp hạng các điểm an toàn và nguy hiểm nhất thế giới 2023.

Iceland là quốc gia an toàn nhất. Bảng xếp hạng này được hoàn thành trước ngày 21/11, thời điểm Iceland rơi vào tình trạng khẩn cấp do núi lửa phun trào khiến 3.400 người dân ở thị trấn Grindavik phải sơ tán. Singapore (6) và Nhật Bản (9) là hai đại diện đến từ châu Á nằm trong 10 điểm đến an toàn nhất thế giới. Năm 2022, Nhật Bản đứng thứ 10, Singapore thứ 9. Việt Nam đứng thứ 41, tăng 3 bậc so với năm 2022. Những cái tên còn lại gồm: Đan Mạch, Ireland, New Zealand, Áo, Bồ Đào Nha, Slovenia và Thụy Sĩ.

Afghanistan (thứ 163) được coi là quốc gia kém hòa bình nhất thế giới năm thứ 8 liên tiếp, tiếp theo là Yemen (162), Syria (161), Nam Sudan (160) và Cộng hòa Dân chủ Congo (159). 5 điểm đến còn lại gồm: Nga, Ukraine, Somalia, Sudan và Iraq.

IEP chỉ ra cuộc chiến ở Ukraine "có tác động đáng kể đến hòa bình toàn cầu", khiến Ukraine và Nga tụt nhiều bậc. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đánh giá Haiti, Mali và Israel là những quốc gia khác có mức độ suy thoái lớn nhất.

Mức độ an toàn của các quốc gia được xếp hạng dựa trên 23 hạng mục như dân số, an toàn, an ninh xã hội, sự xung đột trong nước và quốc tế, mức độ quân sự hóa. Mỗi hạng mục được chấm theo thang điểm 1-5. Tổng điểm của quốc gia, điểm đến nào càng thấp thì thứ hạng an toàn càng cao.

Anh Minh (Theo Independent)