10 nhà hàng tốt nhất thế giới 2024

10 nhà hàng dẫn đầu top 50 Best là những địa chỉ cao cấp, mang đến trải nghiệm ẩm thực địa phương độc đáo, tập trung ở Tây Ban Nha, Pháp và Thái Lan.

Đứng đầu danh sách giải thưởng do tổ chức 50 Best công bố là nhà hàng Disfrutar ở Barcelona, được điều hành bởi 3 bậc thầy đầu bếp Oriol Castro, Eduard Xatruch và Mateu Casanas. Trong bảng xếp hạng năm ngoái, Disfrutar ở vị trí thứ 2.

Lễ trao giải thưởng World's 50 Best Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất thế giới) diễn ra tại Las Vegas, Mỹ, hôm 4/6.

Món bánh rán nhân trứng cá muối nổi tiếng của nhà hàng Disfrutar. Ảnh: Disfrutar

Một trong những món ăn được các chuyên gia ẩm thực gợi ý nên thưởng thức tại nhà hàng Disfrutar là: bánh rán Panchino nhân trứng cá muối, bánh sandwich gazpacho (món ăn truyền thống của Tây Ban Nha) và cá tuyết ăn cùng mỳ spaghetti trộn tảo bẹ, hạnh nhân, nho.

Á quân năm nay thuộc về Asador Etxebarri nằm tại Atxondo, đô thị thuộc tỉnh Biscay, Tây Ban Nha. Dưới sự chỉ đạo của đầu bếp Victor Arguinzoniz, nhà hàng nổi tiếng với các món thịt nướng.

Top 10 còn có các nhà hàng: Table by Bruno Verjus (Paris, Pháp), Diverxo (Madrid, Tây Ban Nha), Maido (Lima, Peru), Atomix (New York City, Mỹ), Quintonil (Mexico City, Mexico), Alchemist (Copenhagen, Đan Mạch), Gaggan Anand (Bangkok, Thái Lan), Don Julio (Buenos Aires, Argentina).

Trong top 50, Tây Ban Nha là quốc gia có nhiều nhà hàng tốt nhất với 6 lần được gọi tên. Trong khi đó, Bangkok và Paris là hai thành phố có nhiều nhà hàng ngon nhất thế giới với 4 quán ăn được vinh danh.

Tại hạng mục nhỏ hơn là 50 nhà hàng châu Á tốt nhất 2024 công bố hôm 26/3, Việt Nam có một đại diện, xếp thứ 48 là Anan Saigon. Năm 2023, Anan xếp thứ 40. Một nhà hàng khác của Việt Nam từng vào top này là Don's (quận Tây Hồ, Hà Nội), năm 2013.

The World's 50 Best Restaurants là giải thưởng được trao hàng năm, bắt đầu từ 2002, do tổ chức 50 Best công bố. Giải thưởng được trao dựa trên trải nghiệm thực tế của hơn 1.000 nhà phê bình, đầu bếp, chủ nhà hàng, chuyên gia ẩm thực tại 27 quốc gia, vùng lãnh thổ. Một số tiêu chí bình chọn gồm trải nghiệm ăn uống nhà hàng mang lại, các món ăn đáp ứng được khẩu vị từ khách bình dân đến giới sành ăn, làm nổi bật được sự tinh tế của các nền văn hóa ẩm thực, tính xu hướng. Phần lớn nhà hàng trong danh sách đều ở dạng cao cấp. Các quán ăn đường phố "hiếm khi xuất hiện".

50 Best hoạt động về lĩnh vực ẩm thực và đồ uống có trụ sở tại Anh, chuyên giới thiệu các xu hướng mới nhất trên thế giới, khám phá nhiều nền văn hóa ẩm thực cũng như vinh danh các nhà hàng, quán bar, đầu bếp, nhân viên pha chế. Xếp hạng của 50 Best được đánh giá uy tín ngang giải thưởng World Travel Awards trong lĩnh vực du lịch hay Skytrax của ngành hàng không và Oscar của điện ảnh. Các nhà hàng chỉ có thể giành giải cao nhất của "50 Best" một lần, sau đó được chuyển sang xếp hạng ở danh sách "Best of the Best".