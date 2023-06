10 nhà hàng ba sao Michelin nổi tiếng thế giới

Michelin Guide hiện được coi là cẩm nang ẩm thực danh giá nhất thế giới, xếp hạng nhà hàng thông qua hệ thống "sao". Một sao dành cho nhà hàng "có chất lượng món ăn ngon, xứng đáng để dừng chân thưởng thức". Hai sao là "nhà hàng có chất lượng món ăn xuất sắc, xứng đáng để khách quay lại". Ba sao (cao nhất) là nơi "chất lượng món ăn tuyệt hảo, xứng đáng để lên kế hoạch đến tận nơi thưởng thức". Các nhà hàng đạt ba sao đều mang đến trải nghiệm ẩm thực cao cấp, mức giá đắt đỏ.

Mỗi năm, danh sách xếp hạng sẽ thay đổi, có nhà hàng thăng hạng, một số bị tước sao. Năm 2023, có 139 nhà hàng trên thế giới được xếp hạng ba sao. Dưới đây là 10 nhà hàng được gắn sao từ lâu và đến nay vẫn giữ vững danh hiệu này

Nhà hàng Per Se (Mỹ)

Nhà hàng kiểu Pháp đương đại này tọa lạc tại New York, Mỹ, mở cửa năm 2004 và đạt ba sao Michelin vào năm 2006. Per Se là nhà hàng ba sao Michelin thứ hai của đầu bếp Thomas Kellers. Nhà hàng có 19 bàn, nhìn ra Vòng tròn Columbus và Công viên Trung tâm. Per Se cũng nổi tiếng với bộ sưu tập hơn 2.000 chai rượu vang từng nhận nhiều giải thưởng. Bữa ăn tại đây phục vụ theo kiểu tasting menu (thực đơn nếm thử). Đây là loại thực đơn đặc biệt gồm nhiều món ăn nhưng mỗi món chỉ là một phần thức ăn rất nhỏ, vừa đủ cho khẩu vị của một người, được trang trí cầu kỳ và bắt mắt, do đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị.

Thực khách dùng bữa tối tại nhà hàng Per Se. Ảnh: perseny.