10 người chết do mưa lũ

Đến sáng 1/12, mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên đã làm 10 người chết, gần 60.000 nhà dân bị ngập, có nơi sâu 1-2 m, trong đó hơn 6.000 hộ phải sơ tán.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Phú Yên ghi nhận 6 người chết do mưa lũ, Bình Định 3, Kon Tum 1, tăng so với tối qua 6 người. 31.000 nhà ở Bình Định, 28.600 nhà ở Phú Yên ngập lũ, trong đó hơn 4.700 hộ dân ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, bị chia cắt do ngập sâu 1-2 m.

Hàng loạt quốc lộ như 14H, 40B, Đông Trường Sơn (Quảng Nam); quốc lộ 24, 24C (Quảng Ngãi); quốc lộ 1 (tuyến tránh An Nhơn, Bình Định); quốc lộ 19C, 25, 27, 29 (Phú Yên) và một số tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở, gây ách tắc.

Mưa kéo dài cùng với thủy điện xả lũ khiến nước về nhanh gây ngập nhiều nơi ở TP Nha Trang, sáng 1/12. Ảnh: Xuân Ngọc

Đêm qua, các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận mưa đã giảm, phổ biến dưới 40 mm, riêng tại Trà Giác (Quảng Nam) 64 mm. Lũ các sông đã đạt đỉnh trên báo động 3 và đang xuống.

Dự báo, hôm nay lũ các sông ở Quảng Ngãi xuống báo động 1-2, các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa xuống chậm và duy trì ở mức cao. Vì thế hàng chục nghìn nhà dân ở Bình Định, Phú Yên tiếp tục ngập sâu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đêm 30/11 đã có công điện thăm hỏi, chia buồn đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do mưa lũ, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng lũ; yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả.

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 4-7 độ vĩ Bắc và khối không khí lạnh di chuyển xuống, từ đêm 26/11 đến ngày 30/11, các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn, lũ lên nhanh.

Mưa lớn gây ngập sâu ở miền Trung, Tây Nguyên Mưa lũ gây ngập nặng ở miền Trung và Tây Nguyên. Video: Nhóm phóng viên

Gia Chính