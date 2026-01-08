10 nghề lương cao, ít áp lực nhất ở Mỹ

MỹĐây là những nghề mang lại mức lương trung bình 60.000-132.000 USD/năm (1,5-3,4 tỷ đồng) và ít phải đối mặt với căng thẳng từ khách hàng.

Dữ liệu được chuyên trang hỗ trợ việc làm Resume Genius tổng hợp và công bố tháng trước.

Theo đó, nghề vừa có lương cao, vừa ít căng thẳng nhất ở Mỹ là nhà thiên văn học, mang lại trung bình 132.200 USD mỗi năm. Mức lương trung bình năm của 10% người có thu nhập cao nhất nghề này có thể lên tới 191.900 USD, tương đương 5 tỷ đồng.

Resume Genius đánh giá công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ nhưng không phải đối mặt với những yêu cầu liên tục từ khách hàng hoặc các tình huống mâu thuẫn, căng thẳng. Tuy nhiên, dự báo tỷ lệ tăng trưởng việc làm trong 10 năm tới chỉ 2%, thấp hơn mức trung bình (3%).

Hai nghề tiếp theo trong danh sách lần lượt là Chuyên viên tính toán bảo hiểm và Nhà phân tích hệ thống máy tính. Điểm chung của cả hai là đều không có tính khẩn cấp thường xuyên. Các nhiệm vụ hàng ngày thường được lên kế hoạch từ trước, không yêu cầu phải xử lý xung đột với khách hàng.

Hai công việc này cùng có lương trung bình năm ở mức 6 chữ số và tỷ lệ tăng trưởng nhanh hơn nhiều lần so với trung bình, đặc biệt là chuyên viên tính toán bảo hiểm (22%).

Về yêu cầu trình độ, nhà thiên văn học đòi hỏi cao nhất (bằng tiến sĩ). Dễ nhất là thợ trát vữa, không yêu cầu bằng cấp nào.

Danh sách cụ thể như sau:

Nghề Lương trung bình (USD/năm) Tỷ lệ tăng trưởng (2024-2034) Nhà thiên văn học 132.200 2% Chuyên viên tính toán bảo hiểm 125.800 22% Nhà phân tích hệ thống máy tính 103.800 9% Nhà sử học 78.400 6% Kỹ thuật viên khoa học pháp y 74.000 2% Thợ sửa chữa toa xe lửa 67.400 3% Thợ trát vữa vách thạch cao 64.700 4% Văn thư 61.600 4% Người vận hành máy bơm 60.000 3%

Danh sách này được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu nghề nghiệp của Bộ Lao động Mỹ (O*NET) và BLS. Quá trình sàng lọc bắt đầu bằng tiêu chí "Khả năng chịu áp lực" trong thang đo Môi trường làm việc của O*NET.

Sau đó, dữ liệu lương của các nghề được tổng hợp từ Thống kê việc làm và tiền lương của BLS. Triển vọng nghề nghiệp cũng được thu thập từ Dự báo việc làm của cơ quan này (giai đoạn 2024–2034). Chỉ những nghề có tốc độ tăng trưởng dự kiến dương và mức lương trung bình hàng năm trên 60.000 USD mới được đưa vào danh sách.

Nhà phân tích hệ thống máy tính có lương cao, ít căng thẳng tốt thứ ba tại Mỹ. Ảnh: Career One Stop.

Khánh Linh