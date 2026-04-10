10 ngày giành lại vỉa hè cho người đi bộ ở Đà Nẵng

Lực lượng quy tắc đô thị phường Hải Châu nhắc nhở người dân buôn bán khu vực chợ Hàn dọn gọn đồ đạc trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, nơi trước đây mặt hàng kinh doanh, xe máy kín hết lối đi.

Thực hiện kế hoạch 109 của UBND TP Đà Nẵng về việc 100% xã phường chấn chỉnh vỉa hè, lấy lối đi cho người đi bộ và để xe máy, từ ngày 1/4, chính quyền các xã phường bắt đầu xử lý hộ kinh doanh mặt tiền và nhỏ lẻ trên phố, tập trung ở phố trung tâm.

Các hành vi đặt, để biển hiệu di động, dù che, bảng quảng cáo, chậu cảnh, tượng trang trí trên vỉa hè, lòng đường đều bị nghiêm cấm.