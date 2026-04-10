10 ngày giành lại vỉa hè cho người đi bộ ở Đà Nẵng

Lực lượng quy tắc đô thị phường Hải Châu nhắc nhở người dân buôn bán khu vực chợ Hàn dọn gọn đồ đạc trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, nơi trước đây mặt hàng kinh doanh, xe máy kín hết lối đi.
Thực hiện kế hoạch 109 của UBND TP Đà Nẵng về việc 100% xã phường chấn chỉnh vỉa hè, lấy lối đi cho người đi bộ và để xe máy, từ ngày 1/4, chính quyền các xã phường bắt đầu xử lý hộ kinh doanh mặt tiền và nhỏ lẻ trên phố, tập trung ở phố trung tâm.
Các hành vi đặt, để biển hiệu di động, dù che, bảng quảng cáo, chậu cảnh, tượng trang trí trên vỉa hè, lòng đường đều bị nghiêm cấm.
Lực lượng quy tắc đô thị phường Hải Châu nhắc nhở người dân buôn bán khu vực chợ Hàn dọn gọn đồ đạc trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, nơi trước đây mặt hàng kinh doanh, xe máy kín hết lối đi.
Thực hiện kế hoạch 109 của UBND TP Đà Nẵng về việc 100% xã phường chấn chỉnh vỉa hè, lấy lối đi cho người đi bộ và để xe máy, từ ngày 1/4, chính quyền các xã phường bắt đầu xử lý hộ kinh doanh mặt tiền và nhỏ lẻ trên phố, tập trung ở phố trung tâm.
Các hành vi đặt, để biển hiệu di động, dù che, bảng quảng cáo, chậu cảnh, tượng trang trí trên vỉa hè, lòng đường đều bị nghiêm cấm.
Vỉa hè đường Trần Quý Cáp, phường Hải Châu, được kẻ sơn hai làn cho xe máy và người đi bộ. Nhiều phường, xã ở Đà Nẵng đã và đang kẻ vạch phân cách trên vỉa hè theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.
Vỉa hè đường Trần Quý Cáp, phường Hải Châu, được kẻ sơn hai làn cho xe máy và người đi bộ. Nhiều phường, xã ở Đà Nẵng đã và đang kẻ vạch phân cách trên vỉa hè theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.
Các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Yên Bái... gần khu vực đông du khách đi bộ đến các điểm tham quan như nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (nhà thờ Con Gà), chợ Hàn, các quán cà phê đã xếp gọn xe máy, bàn ghế để nhường lối cho người đi bộ.
Các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Yên Bái... gần khu vực đông du khách đi bộ đến các điểm tham quan như nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (nhà thờ Con Gà), chợ Hàn, các quán cà phê đã xếp gọn xe máy, bàn ghế để nhường lối cho người đi bộ.
Tuy nhiên, một số khu vực ở trung tâm Đà Nẵng vẫn bị hàng quán, xe cộ lấn chiếm như chợ đêm Sơn Trà (phường An Hải), nhiều xe đẩy bán hàng chiếm lòng đường, cản trở người đi bộ và du khách.
Việc chấn chỉnh vỉa hè tại Đà Nẵng đang ở giai đoạn 2, dự kiến tổng kiểm tra và xử lý vi phạm đến 30/4/2026. Giai đoạn 3, lực lượng chức năng sẽ duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên để ngăn tái lấn chiếm, giữ trật tự đô thị bền vững.
Tuy nhiên, một số khu vực ở trung tâm Đà Nẵng vẫn bị hàng quán, xe cộ lấn chiếm như chợ đêm Sơn Trà (phường An Hải), nhiều xe đẩy bán hàng chiếm lòng đường, cản trở người đi bộ và du khách.
Việc chấn chỉnh vỉa hè tại Đà Nẵng đang ở giai đoạn 2, dự kiến tổng kiểm tra và xử lý vi phạm đến 30/4/2026. Giai đoạn 3, lực lượng chức năng sẽ duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên để ngăn tái lấn chiếm, giữ trật tự đô thị bền vững.
Nguyễn Đông