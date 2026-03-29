Đà Nẵng tái lập trật tự vỉa hè, 'phạt nguội' để chống lấn chiếm

Đà Nẵng đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè từ ngày 29/3, đặt mục tiêu xử lý dứt điểm lấn chiếm, tiến tới áp dụng "phạt nguội" qua hình ảnh để ngăn tái vi phạm.

Sáng 29/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân tại Quảng trường 29-3 (phường Hòa Cường) và tại Công viên trung tâm (phường Hội An), mở đầu chiến dịch đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên toàn thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết mục tiêu xuyên suốt là tạo chuyển biến rõ rệt, phấn đấu 100% xã, phường đạt tiêu chí về vỉa hè, môi trường và cảnh quan. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, không làm theo phong trào, tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi".

Lực lượng chức năng phường Hải Châu nhắc nhở các hộ kinh doanh vỉa hè, sau 31/3 sẽ bắt đầu xử phạt. Ảnh: Nguyễn Đông

Để thực hiện, Đà Nẵng triển khai ba nhóm giải pháp chính: tăng cường tuyên truyền, kể cả qua nền tảng số; sắp xếp lại vỉa hè, xử lý dứt điểm lấn chiếm, xóa "chợ cóc", "chợ tạm"; đồng thời đổi mới quản lý, tăng kiểm tra và sử dụng dữ liệu từ Trung tâm điều hành (IOC) để phát hiện vi phạm.

Sở Xây dựng cho biết sẽ kẻ vạch phân định phần đường cho người đi bộ và khu vực sử dụng tạm thời; yêu cầu tháo dỡ toàn bộ vật cản, biển hiệu di động, chấm dứt kinh doanh lấn chiếm. Ngành chức năng cũng chỉnh trang đô thị, xử lý quảng cáo trái phép, sắp xếp điểm tập kết rác, đồng thời nghiên cứu áp dụng "phạt nguội" qua hình ảnh.

Chiến dịch được chia làm ba giai đoạn: hoàn tất tuyên truyền, sắp xếp trước 31/3; tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trước 30/4; sau đó duy trì thường xuyên, gắn với các biện pháp ngăn tái lấn chiếm.

Tại cơ sở, nhiều địa phương thể hiện quan điểm quyết liệt. Phường Hải Châu ở trung tâm thành phố huy động nhiều lực lượng chia thành 6 tổ kiểm tra hoạt động liên tục cả ngày lẫn tối, kể cả cuối tuần, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nóng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Các hộ kinh doanh buộc phải tháo dỡ toàn bộ vật dụng, biển hiệu, chấm dứt buôn bán trên vỉa hè; vi phạm sẽ bị lập biên bản, thu giữ tang vật.

Phường Hòa Cường cam kết thực hiện theo nguyên tắc "5 rõ", xử lý dứt điểm, không hình thức. Phường Hòa Khánh khẳng định "không có chuyện kẻ vạch cho kinh doanh", toàn bộ vỉa hè, đặc biệt trên các trục chính, phải trả lại cho người đi bộ.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng chức năng tỏa về các tuyến phố, phát loa tuyên truyền, đến từng hộ kinh doanh vận động, nhắc nhở và hỗ trợ di dời vật dụng lấn chiếm. Trong ngày đầu, hoạt động chủ yếu là tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành.

Nguyễn Đông